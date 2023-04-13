LG, GM Yılın Tedarikçisi Ödülü’ne Layık Görüldü

LG, Bilgi-Eğlence ve Telematik Kategorisinde 2022'nin En İyi Tedarikçisi Seçildi.

LG Electronics (LG), bilgi-eğlence ve telematik alanlarındaki başarılarından dolayı General Motors (GM) tarafından, 31. Yıllık geçmişe sahip ‘Yılın Tedarikçisi Ödülü'nde mükemmel tedarikçi olarak kabul edildi. Bu hafta ABD'nin Teksas kentinde gerçekleştirilen bu yılki tören 'Momentum' temasına odaklandı.

Yaklaşık yirmi yıldır LG ve GM, otomotiv endüstrisine yeni yenilikler getirmek için bir araya geliyor. GM, 2006 ve 2016'da OnStar hizmeti için LG'nin telematik kontrol modülünü seçti. LG ile ortaklaşa yürütülen bir elektrikli araç projesine dayanarak gerçekleştirdi. LG ayrıca, Yeni Cadillac Escalade (2021) için dünyanın ilk P-OLED otomotiv ekranlı dijital kokpitini sağlayarak gelişmiş araç içi deneyimi ve insan-makine arayüzü (HMI) tasarımını yeni boyutlara taşımaya yardımcı oldu.







LG, pandemi sırasında devam eden küresel yarı iletken kıtlığının neden olduğu zorluklara rağmen GM'ye yüksek kaliteli otomobil parçaları sağlamaya devam etti. Geçen yıl LG, GM ile Çin'in en büyük otomobil üreticisi SAIC Motor arasındaki ortak girişim olan SAIC General Motors'tan (SAIC-GM) Tedarik Zinciri Garanti Ödülü'nü de aldı. GM, 2014'ten beri LG'yi altı kez güvenilir tedarikçi olarak adlandırdı.

Kapsamlı bir araştırma ve geliştirme programı aracılığıyla ve dijitalleşmeye ve gelişmiş çekirdek teknolojilerinin kullanımına dayalı olarak LG, otomobil üreticisi ortaklarına yeni araç içi deneyimler ve daha fazla değer sunmaya odaklanıyor. Bunun bir parçası olarak LG, çeşitli araç bileşenlerini entegre edecek ve gerçek zamanlı çevresel verileri toplayıp analiz edecek yazılım tanımlı araçlar (SDV) için yenilikçi bir HMI yaratıyor. Yeni HMI aracılığıyla görüntülenen bilgiler, sürücülerin yolda daha iyi kararlar vermesini destekleyecek ve araç kullanan tüm yolcuların konforunu ve güvenliğini artırmaya yardımcı olacak.

Küresel Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jeff Morrison “Otomotiv endüstrisinde bir başka zorlu yılın ardından bu seçkin tedarikçileri takdir etmekten heyecan duyuyoruz. Sayısız engeli aştılar ve dayanıklı, becerikli ve kararlı olmanın ne demek olduğunu örneklediler. Bunun ötesinde, bu tedarikçiler, sürdürülebilir inovasyona ve GM ekibiyle işbirliği içinde gelişmiş çözümler geliştirmeye olan bağlılıklarını gösterdiler” dedi.

LG Araç Bileşeni Çözümleri (VS) Şirketi Başkanı Eun Seok-hyun ise; “GM ile istikrarlı ve sağlam ortaklığımızın da gösterdiği gibi, LG, otomotiv endüstrisindeki lider oyuncular için güvenilir ve saygın bir yenilikçi ortak haline geldi. İleriye dönük olarak LG, gelecekteki mobilite çağının gerçekleşmesi için işbirliği yapmaya, yaratmaya ve katkıda bulunmaya devam edecek” şeklinde konuştu.





