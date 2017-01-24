Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG OLED TV’den Yeni Yılın İlk Şıklığı

Kurumsal 01/24/2017
Print

Geleceğin TV teknolojisine sahip LG OLED TV modellerini tercih eden müşteriler

2 bin 500 TL’ye kadar geçerli Beymen Gift Card’larıyla da tarzlarını tamamlama şansını yakalayacaklar.

 

LG Electronics’in düzenlediği kampanya kapsamında müşteriler 20 Şubat 2017 tarihine kadar LG Türkiye garantili LG OLED TV modellerinden birini satın aldıktan ve 1 ay içinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırdıktan sonra www.lgiletarzinitamamla.com adresi üzerinden başvuruları yapabilirler.

 

Bu kampanya ile kullanıcılar LG OLED TV’lerden birini satın almaları halinde tüm Beymen, Beymen Club mağazaları ve www.beymen.comwww.beymenclub.com internet sitelerinde, Beymen, Beymen Club ürünlerinde ve ithal markalı ürünlerde geçerli Beymen Gift Card ayrıcalığından faydalanabiliyorlar.

 

Avrupa’dan ödüllü LG OLED TV kazandırıyor

 

Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) tarafından bu yıl Avrupa’nın En Üst Teknolojiye Sahip TV’si ödülünü kazanan yeni LG OLED TV serisi üstün görüntü kalitesi, kusursuz siyahı ve üstün HDR performansı ile daha önce görmediğiniz kalitede bir TV izleme deneyimi sunarken, “Beymen Gift Card” kampanyasıyla da kazandırıyor.

 

Türkiye genelinde kampanyaya dahil olan LG OLED TV modelleri şunlardır:

55EG910V, 55EG920V, 55EG960V, 65EG960V, OLED55C6V, OLED55E6V, OLED65C6V, OLED65E6V ve OLED65G6V.

Listeye Geri Dön