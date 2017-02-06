LG Photo Awards kazananları belli oldu

LG Electronics Türkiye’nin, ‘LG Photo Awards” ismiyle düzenlediği mobil fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. LG marka akıllı telefonlar ile çekilmiş birbirinden güzel fotoğrafların kıyasıya çekiştiği yarışmaya 6 bine yakın kişi toplamda 20 binin üzerinde fotoğraf ile başvuruda bulundu.

18 yaşından büyük tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan “LG Photo Awards” yarışmasında kazananlar, aralarında İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) üyelerinin de bulunduğu 7 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Buna göre yarışmada genel kategoride birincilik ödülünü Nazım Torun, LG G5 ile çektiği “Deniz İnsanları” isimli fotoğrafıyla alırken, ikincilik ödülünü Murat Yılmaz, LG G4 ile çektiği “Boş Sandalye” isimli fotoğrafı ve üçüncülük ödülünü ise Yasin Yüksel, LG G2 ile çektiği “Gelecek Topraklar” isimli fotoğrafıyla kazandı.

Doğa, Gezi, İnsan, Çocuk, Lifestyle, Yemek ve Diğer olarak sınıflandırılan kategorilerde çekilen fotoğraflar arasında dereceye giren tüm yarışmacılar birbirinden güzel ödüllerin yanı sıra “LG Photo Awards” sertifikasını da almaya hak kazandı.

Doğa Kategorisi Kazanan: Erhan Albayrak – “Heba Yaylası” – LG G4

Gezi Kategorisi Kazanan: Hilal Deniz – “Kapadokya” – LG G4

İnsan Kategorisi Kazanan: Umut Can Kerme – “Yaşamdan Enstantane” – LG G3

Çocuk Kategorisi Kazanan: İsmail Okur – “Dudak” – LG G4

Lifestyle Kategorisi Kazanan: Abdülhamit Akar – “Uzun Pozlama” – LG G4

Yemek Kategorisi Kazanan: Arda Kalkan – “Kuşburnu” – LG G5

Diğer Kategorisi Kazanan: Ahmet Çetintaş – “Geometri” – LG G4

Ödüller:

Genel Kategori:

Birincilik Ödülü – LG G5 Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

İkincilik Ödülü – LG 360 CAM + LG HBS 900 Bluetooth Kulaklık + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

Üçüncülük Ödülü – LG 360 CAM + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

Doğa Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

Gezi Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

İnsan Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

Çocuk Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

Lifestyle Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

Yemek Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

Diğer Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

Kazanan fotoğraflara https://lgphotoawards.com linkinden ulaşabilirsiniz.