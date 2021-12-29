LG’nin CES’te Tanıtılacak İkili Mutfak Çözümü, En Zorlu Tariflar Karşısında Bile Gelişmiş Pişirme Deneyimi Sunuyor





LG’nin 2022 Mutfak Çözümü Gelişmiş Pişirme Teknolojileri ve Akıllı Tariflere Erişim Sunuyor.

LG Electronics (LG), en yeni pişirme cihazları olan LG InstaView® Çiftli Fırın Serisi ve Over-the-Range Mikrodalga Fırın ile mutfakta hayatı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Şirketin temel pişirme teknolojilerini içeren bu birinci sınıf cihazlar, yeni LG ThinQ™ Tarif Servisi ile kusursuz entegrasyon sunuyor.1Çiftli Fırın Serisi, kullanıcıların sadece cama iki kez vurarak cihazın içini aydınlatan ve görülmesini sağlayan LG InstaView teknolojisine sahip. Böylelikle kullanıcılar, kapıyı açmak zorunda kalmıyor ve sıcak hava cihazın içerisinde kalıyor. Bugünün evleri için eksiksiz bir pişirme çözümü olan her iki ürün de önümüzdeki hafta CES 2022'de görücüye çıkacak.

Yeni fırın serisi, her seferinde lezzetli, eşit pişmiş yemekler sunmak amacıyla, ön ısıtma olmadan hızlı ve kapsamlı pişirme sağlamak için LG'nin ProBake® Konveksiyon teknolojisinden yararlanıyor. Hassas sıcaklık ve hava akışı kontrolü ile ProBake, daha kısa pişirme süreleri sağlıyor. Aynı zamanda fırının Air Fry ve Air Sous Vide modlarının ana bileşeni olarak kabul ediliyor. Air Fry, aşçıların çok daha az yağ kullanarak nefis, çıtır kızarmış yiyecekler yaratmasına olanak tanırken Air Sous Vide, yiyenlerin bir tabak daha istemesini sağlayacak yumuşak, sulu yemekler pişmesini sağlıyor. LG'nin UltraHeat™ Power Burner teknolojisi sayesinde tüm bunlar çok kısa sürede gerçekleşiyor.

Olağanüstü mutfak ikilisinin diğeri, LG Over-the-Range Mikrodalga Fırın, daha sulu, daha sağlıklı ve daha lezzetli yiyecekler hazırlamak için tescilli Steam Cook teknolojisini kullanıyor. Bu birinci sınıf mikrodalgadaki Slide-out ExtendaVent™, mutfakta duman ve kalıcı kokuların varlığını azaltmada büyük etki sağlıyor. Mikrodalga fırının içi, yiyecek ve yağın yapışmasını önleyen ve yalnızca nemli bir bezle kolay temizlemeye olanak tanıyan EasyClean teknolojisine gelişmiş kaplama sayesinde her zaman tertemiz kalıyor.2 LG'nin minimalist tasarım dili ise, LG WideView™ Window'un paslanmaz çelik ve temperli camında mükemmel bir şekilde örneklenmiş durumda.

2022 için yeni olan LG ThinQ Servis Hizmeti, LG ve ortaklarına ait tüm akıllı mutfak hizmetlerini ve içeriğini tek bir yerde toplayarak daha eksiksiz ve kullanışlı bir deneyim sunuyor. ThinQ uygulaması aracılığıyla erişilen LG ThinQ Recipe, SideChef, Innit ve LG Originals Series'in ağız sulandıran seçenekleri de dahil olmak üzere yüzlerce takip etmesi kolay tarifi izleyerek herkesin arama yapmasına, planlama yapmasına, satın almasına ve pişirmesine olanak tanıyan kusursuz bir yolculuk sunuyor.3

ThinQ Recipe, Boston merkezli AI start-up Foodspace Technology işbirliği ile, belirli donmuş yemekler için pişirme talimatları göndererek LG'nin zaman kazandıran “Scan to Cook – Tara ve Pişir” özelliğini de entegre ediyor.

LG'nin yapay zeka müşteri hizmetleri çözümü olan Proaktif Müşteri Hizmetleri'ne de ThinQ uygulamasından erişilebiliyor. Ürün performans verilerini analiz etmek için yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisini kullanan Proaktif Müşteri Hizmetleri, LG fırınlarının her yıl en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için kullanıcılara faydalı uyarılar ve bakım ipuçları gönderiyor.4

ThinQ Tarif Servisi’ne sahip 2022 LG InstaView Serisi, 5 Ocak'tan itibaren LG'nin CES 2022'deki sanal sergi standında sergilenecek. Serinin Türkiye’de satış tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

1 LG ThinQ Recipe uygulaması, Scan to Cook özelliğine sahip modeller için geçerlidir. Servisler ve özellikler modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

2 EasyClean yalnızca gazlı modellerde mevcuttur.

3 Servisler ve özellikler modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

4 Proaktif Müşteri Hizmetlerinin kullanılabilirliği modele veya bölgeye göre değişebilir.