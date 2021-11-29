'SPOT OF TRIUMPH' FORTNITE OYUN YARIŞMASININ KAZANANI BELLİ OLDU





LG Türkiye tarafından düzenlenen “Spot Of Triumph” Fortnite oyun yarışmasının finali Vatan Bilgisayar Topkapı Mağazası’nda yapıldı. Çekişmeli oyunlar sonunda final ödülü ‘AKN UNHYDRA’nın oldu ve şampiyon oyuncu aralarına LG OLED TV, LG Oyun Monitörü, LG Soundbar ve LG Hoparlörün de bulunduğu ödüllerin tamamını kazandı.

LG Electronics (LG) Türkiye tarafından yetenekli oyun tutkunlarını bir araya getirmek, onları ünlü oyuncularla tanıştırmak amacıyla düzenlenen #SpotOfTriumph Fortnite oyun yarışmasının kazananı belli oldu. Vatan Bilgisayar Topkapı Mağazası’nda gerçekleştirilen buluşmanın sonrasında, “AKN UNHYDRA’ rakiplerini geride bırakarak liderliği yakaladı. Çekişmeli geçen oyunlar sonunda düzenlenen buuşmada liderliği açıklanan ‘AKN UNHYDRA’ bir birinden çekici ödüllerin de sahibi oldu.

LG, 4 hafta boyunca, fenomen oyun olarak tanımlanan ve her gün milyonlarca çevrimiçi oyuncunun oynadığı Fortnite’ın hayranlarına, #SpotOfTriumph teması altında düzenlediği 4 mücadele ile eşlik etti. Emrecanonal (Gereksiz Oda) ve sametparlak44 gibi yerel oyun yıldızlarının da sanal olarak yayına katılıp oyun yorumlarını, ipuçlarını ve püf noktalarını paylaştığı yarışma boyunca, toplam 52 oyuncu mücadele etti. 4 hafta boyunca her Cuma ve Cumartesi, 48 saat boyunca yeni görevlerin yayınlandığı yarışmada oyuncular, Cumartesi günleri 13:00 ve 16:00 saatleri arasında Vatan Topkapı Mağazası LG Oyun alanlarında sanal olarak veya yüz yüze rekabet etme fırsatına da sahip oldular.

#SpotOfTriumph Fortnite kazananı ‘AKN UNHYDRA’, zorlu geçen mücadelelerin sonunda muhteşem hediyelere de sahip oldu. 4 hafta süren yarışmanın tüm etaplarında başarı kazanan ‘AKN UNHYDRA’, İlk hafta “LG UltraGear Mücadelesi: Bir Oyundaki En İyi 10 Sıralama” ödülü olan 27GP850 2K Nano IPS165Hz NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğuna Sahip ultra akıcı ve hızlı tepki veren 27'' UltraGear™ Oyun Monitörü, ikinci hafta “En Fazla Eleyen” mücadelesi ödülü olan, kullanıcıların ses deneyimini değiştirecek çarpıcı bir ses mühendisliği ürünü XBOOM 360 RP4 hoparlör, üçüncü hafta “En Çok Sayıda Kazanan” ödülü olan, MERIDIAN teknolojisi sayesinde, gelişmiş sinyal işleme teknolojisi ile sesi yükseltip geniş bir ses stüdyosu etkisi yaratan SN7Y Soundbar ve final ödülü olan, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync™ Premium sertifikalı, ultra akıcı ve hızlı tepki veren oyun deneyimi sunan 48 inç C1 LG OLED TV (OLED48C14LB Modeli) kazandı.