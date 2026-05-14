*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
300Hz yenileme hızıyla
akıcı oyun hareketi
Hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görüntü için 300Hz yenileme hızı sunar.
Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.
1ms (GtG). Hızlı tepkili
oyun deneyimi.
1ms (GtG) tepki süresi, ters gölgelenmeyi azaltarak daha akıcı, daha duyarlı bir oyun deneyimi için ekran geçişlerini daha net tutmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Sizi oyunun içine çeken akıcı hareket
NVIDIA® G-SYNC® compatible ve AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. En aza indirilmiş hareket bulanıklığı ve gölgelenme ile akıcı görseller için önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma deneyimini yaşayın.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Canlı renk ile
gerçek mücadeleyi hissedin
Monitörümüz sRGB spektrumunun %99’unu kapsar. Böylece sürükleyici bir oyun deneyimi için IPS ekranıyla yüksek kaliteli renk sunumuna olanak tanıyan geniş renk spektrumu sağlar. Oyuncuların, oyun tasarımcılarının hedeflediği dramatik savaş alanlarını deneyimlemesine olanak tanır.
LG Switch ile akıllı kontrol, sorunsuz geçiş
LG Switch uygulaması, monitörünüzü oyun ve günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntükalitesini ve parlaklığı ayarlayın ve bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, ekranı 11 düzene ayırmanıza ve video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuza daha da fazla konfor katar.
*Bu video sadece temsilidir, gerçek ürün özelliklerini yansıtmayabilir.
*Doğru kullanım için LG Switch yazılımı, LG.com adresinden manuel olarak indirilmelidir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Neredeyse çerçevesiz, görsel olarak daha etkileyici
Eğim, eksen, dönüş ve yükseklik özelliğine sahip ayarlanabilir tabanıyla alan tasarrufu sağlayan tasarımımızı deneyimleyin. Karmaşasız ince stand, masa alanı kullanımını en aza indirecek ve ölü alanı verimli bir şekilde ortadan kaldırırken, kurulumunuza daha şık ve daha rafine bir görünüm katacak şekilde tasarlanmıştır.
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
27
EKRAN - Çözünürlük
1920 x 1080
EKRAN - Panel Tipi
IPS
EKRAN - En Boy Oranı
16:9
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
300
EKRAN - Tepki Süresi
1 ms (GtG, Daha Hızlı)
Tüm Özellikler
AKSESUAR
Güç kablosu
Ülkeye Bağlı
Adaptör
EVET
HDMI
EVET (2 adet)
Diğerleri (Aksesuar)
kablo tutucusuf
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y26
GÜÇ
Tip
Harici Güç (Adaptör)
AC girişi
100~240 V (50/60 Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W’tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
STANDART
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
UL (cUL)
EVET
EKRAN
Boyut [İnç]
27
Boyut [cm]
68,4
Çözünürlük
1920 x 1080
Panel Tipi
IPS
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0,3108(Y) x 0,3108(D)
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
Renk Gamı (Min.)
sRGB %95 (CIE1931)
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 Milyon
Renk Biti
8 bit
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
Tepki Süresi
1 ms (GtG, Daha Hızlı)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
300
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
HDR10
EVET
HDR Etkisi
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Nişangah işareti
EVET
FPS Sayacı
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BAĞLANTI
DP Sürümü
1,4
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Sadece Ses)
MEKANIK
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Ağırlık [kg]
5,5
UYUMLULUK BİLGİLERİ
