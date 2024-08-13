240 Hz Yenileme Hızına Sahip 27” LG UltraGear™ QHD Oyun Monitörü

*240 Hz Değişken Yenileme Hızına (VRR) kadar destekler. Düzgün çalışması için bilgisayarın ekran kartı DisplayPort 1.4 (DSC) veya HDMI 2.1’i desteklemelidir.

*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.

*Oyun konsolları veya set üstü kutular gibi video cihazları için, QHD monitör 120 Hz yenileme hızına kadar destekler.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.