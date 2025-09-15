Dual-Mode, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Parlama Paneli özellikli LG UltraGear™ GX8 32 inç OLED 4K UHD Oyun Monitörü | 32GX850A

VESA sertifikalı Dual-Mode sayesinde, zengin grafiklere sahip oyunlar için UHD 165Hz ya da hızlı tempolu aksiyon oyunları için FHD 330Hz arasında sorunsuzca geçiş yapın. On-Screen Display ile iki yenileme hızı (165Hz, 330Hz) arasından favori ekran boyutunuzu kolayca seçin ve Seçenekli Dual-Mode’un keyfini çıkarın. Ayrıca LG Switch ile fiziksel tuş ya da klavye kısayolu arasında kolayca geçiş yapabilir, tüm oyun türlerinde deneyiminizi en iyi hale getirebilirsiniz.