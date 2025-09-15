About Cookies on This Site

Dual-Mode, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Parlama Paneli özellikli LG UltraGear™ GX8 32 inç OLED 4K UHD Oyun Monitörü | 32GX850A

Dual-Mode, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Parlama Paneli özellikli LG UltraGear™ GX8 32 inç OLED 4K UHD Oyun Monitörü | 32GX850A

32GX850A-B
Temel Özellikler

  • 32 inç 4K UHD OLED (3840x2160)
  • 0,03 ms (GtG) tepki süresi
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dual-Mode (UHD 165Hz-FHD 330Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Neredeyse çerçevesiz tasarım
Daha fazla

Ödüllü mükemmellik

Digital Trends Award logosu

Digital Trends 2025

Oyuncular ve yüksek kaliteli performans isteyenler için Readers' Choice en iyi monitör serisi

LG UltraGear™ GX8 logosu.

LG UltraGear™ GX8 logosu.

Dual-Mode 32 inç OLED 4K Oyun Monitörü

UltraGear™ OLED 32GX850A oyun monitörünün önden görüntüsü.

UltraGear™ OLED 32GX850A oyun monitörünün önden görüntüsü.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Bir oyun monitörüne genel bakışta şunlar vurgulanıyor: 32" OLED 4K, MLA+ özellikli OLED, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003 ms GtG, Parlama Paneli.

Bir oyun monitörüne genel bakışta şunlar vurgulanıyor: 32" OLED 4K, MLA+ özellikli OLED, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003 ms GtG, Parlama Paneli.

Ekran

Ekran

Pelerinli bir savaşçının karlı dağların önünde durduğu etkileyici bir fantezi oyun sahnesi. Sağ alt köşede 32" OLED 4K yazısı var.

Pelerinli bir savaşçının karlı dağların önünde durduğu etkileyici bir fantezi oyun sahnesi. Sağ alt köşede 32" OLED 4K yazısı var.

Savaş alanınıza
32 inç OLED 4K ile hakim olun

Olağanüstü 32 inç OLED 4K (3840x2160) ekrana sahip UltraGear GX8, görsel netliği ve ayrıntıları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Daha keskin görüntüler sunan OLED 4K, daha etkileyici bir deneyim sunar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

MLA+ özellikli OLED

Olağanüstü OLED, Micro Lens Array+ (MLA+) teknolojisine sahiptir ve ışık verimliliğini optimize edip kaybı en aza indirerek parlaklığı ve performansı artırır. Bu da önceki MLA özellikli modellerimize kıyasla %37,5'e kadar daha yüksek parlaklığa (SDR) sahip canlı görüntüler sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Daha derin siyahlar, gerçekçi renkler

VESA DisplayHDR™ True Black 400, farklı ortamlarda değişmeyen derin ve tutarlı siyah renk seviyeleri sunar. DCI-P3 98.5% (Tipik) renk gamı ​​ve Delta E ≦2 renk doğruluğu, renklerin esasen amaçlandığı gibi gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Mavi ışığa karşı güçlü koruma

Azaltılmış zararlı mavi ışık sayesinde özgürce oyun oynayın. UL'nin low blue light platinum sertifikasına sahip LG WOLED, mavi ışık seviyelerini azaltırken canlı ve gerçekçi renkleri koruyan gelişmiş bir teknolojiden yararlanır. Böylece canlı oyun renkleri ve daha rahat bir izleme deneyimi sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG OLED panelleri UL'nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.

*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den düşük olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir. 

hız

hız

Neon ışıklı şehir sokaklarında yüksek hızlı motosiklet yarışını gösteren ve 165Hz yenileme hızında akıcı hareketi vurgulayan bir monitör.

165Hz yenileme hızıylaakıcı oyun hareketi

165Hz yenileme hızıyla hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görüntü sunar.

Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Oyun dünyasına olağanüstü hızla dalın

Ultra hızlı 0,03 ms tepki süresi (GtG), 

ters gölgelenmeyi azaltır ve hızlı tepki süresi sağlar, 

böylece yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarırsınız.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*"0,03 ms Tepki Süresi"ni gerçekleştirmek için "Hızlı Mod" seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

Seçenekli Dual-Mode330Hz ile 165Hz arasında geçiş yapar

VESA sertifikalı Dual-Mode sayesinde, zengin grafiklere sahip oyunlar için UHD 165Hz ya da hızlı tempolu aksiyon oyunları için FHD 330Hz arasında sorunsuzca geçiş yapın. On-Screen Display ile iki yenileme hızı (165Hz, 330Hz) arasından favori ekran boyutunuzu kolayca seçin ve Seçenekli Dual-Mode'un keyfini çıkarın. Ayrıca LG Switch ile fiziksel tuş ya da klavye kısayolu arasında kolayca geçiş yapabilir, tüm oyun türlerinde deneyiminizi en iyi hale getirebilirsiniz.

Şövalye ve yarış arabası, 165Hz WQHD ve 330Hz WFHD ile gösteriliyor.

Şövalye ve yarış arabası, 165Hz WQHD ve 330Hz WFHD ile gösteriliyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Dual-Mode'un performansı oyun türüne, bilgisayarın grafik özelliklerine ve yapılandırmalara bağlı olarak değişebilir.

Teknoloji

Teknoloji

Akıcı hareket,
sonsuz oyun

4K oyun monitöründe AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi ve NVIDIA tarafından test edilmiş, resmi olarak onaylanmış G-SYNC® uyumluluğu ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.

En önde parlak yeşil bir spor araba ve arkasında diğer arabaların bulunduğu bir yarış oyunu sahnesi. AMD FreeSync Premium Pro özelliği görülüyor.

En önde parlak yeşil bir spor araba ve arkasında diğer arabaların bulunduğu bir yarış oyunu sahnesi. AMD FreeSync Premium Pro özelliği görülüyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

LG Switch ile akıllı kontrol, sorunsuz geçiş

LG Switch uygulaması, monitörünüzü hem oyun hem de günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntü kalitesini ve parlaklığı ayarlayın,

ardından bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, dual-mode özelliği sayesinde 330Hz ile 165Hz arasında geçiş yapmanıza, ekranı 11 kareye bölmenize

ve video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuzu daha da kolaylaştırır. 

2025 UltraGear monitör serisinde optimize edilmiş oyun deneyimi için LG UltraGear'in LG Switch işlevini, sorunsuz giriş kaynağı geçişini ve gelişmiş kullanıcı kontrolünü gösteren kısa bir tanıtım videosu.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD F

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Kompakt ve zarif

Altıgen aydınlatmamızı ve döndürme, eğme, yükseklik ve eksen ayarı özelliğine sahip tamamen ayarlanabilir kaidesiyle 4 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. 

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 32GX850A oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 32GX850A oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

Eğim, Yükseklik, Eksen, Döndürme ve duvara montaj simgeleri.

Eğim, Yükseklik, Eksen, Döndürme ve duvara montaj simgeleri.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir. 

Yazdır

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    31.5

  • EKRAN - Çözünürlük

    3840 x 2160

  • EKRAN - Panel Tipi

    OLED

  • EKRAN - En Boy Oranı

    16:9

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • EKRAN - Tepki Süresi

    0.03ms (GTG)

  • Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Boyut [cm]

    79.9

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Panel Tipi

    OLED

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Renk Biti

    10bit

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1200000:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1500000:1

  • Yüzey İşlemi

    Parlak

  • Tepki Süresi

    0.03ms (GTG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Nişangah işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Diğerleri (Özellikler)

    Dual Mod, DeltaE<2

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    Evet (2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    Evet (1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4 (DSC)

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (1adet/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (2adet/ver3.0)

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç Kaynağı (Adaptör)

  • DC Output

    19,5V, 7,37A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    42.63W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3W'tan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    4 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (YUKARI) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (AŞAĞI)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    973x183x544

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    9.1㎏

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.9㎏

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    13.2㎏

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Siyah / 1.8m

  • HDMI

    EVET(Ver. 2.1)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

