Dual-Mode, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Parlama Paneli özellikli LG UltraGear™ GX8 32 inç OLED 4K UHD Oyun Monitörü | 32GX850A
Ödüllü mükemmellik
Digital Trends 2025
Oyuncular ve yüksek kaliteli performans isteyenler için Readers’ Choice en iyi monitör serisi
Daha derin siyahlar, gerçekçi renkler
VESA DisplayHDR™ True Black 400, farklı ortamlarda değişmeyen derin ve tutarlı siyah renk seviyeleri sunar. DCI-P3 98.5% (Tipik) renk gamı ve Delta E ≦2 renk doğruluğu, renklerin esasen amaçlandığı gibi gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.
Mavi ışığa karşı güçlü koruma
Azaltılmış zararlı mavi ışık sayesinde özgürce oyun oynayın. UL’nin low blue light platinum sertifikasına sahip LG WOLED, mavi ışık seviyelerini azaltırken canlı ve gerçekçi renkleri koruyan gelişmiş bir teknolojiden yararlanır. Böylece canlı oyun renkleri ve daha rahat bir izleme deneyimi sağlar.
*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.
*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den düşük olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
Oyun dünyasına olağanüstü hızla dalın
Ultra hızlı 0,03 ms tepki süresi (GtG),
ters gölgelenmeyi azaltır ve hızlı tepki süresi sağlar,
böylece yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarırsınız.
“0,03 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
Seçenekli Dual-Mode330Hz ile 165Hz arasında geçiş yapar
VESA sertifikalı Dual-Mode sayesinde, zengin grafiklere sahip oyunlar için UHD 165Hz ya da hızlı tempolu aksiyon oyunları için FHD 330Hz arasında sorunsuzca geçiş yapın. On-Screen Display ile iki yenileme hızı (165Hz, 330Hz) arasından favori ekran boyutunuzu kolayca seçin ve Seçenekli Dual-Mode’un keyfini çıkarın. Ayrıca LG Switch ile fiziksel tuş ya da klavye kısayolu arasında kolayca geçiş yapabilir, tüm oyun türlerinde deneyiminizi en iyi hale getirebilirsiniz.
*Dual-Mode’un performansı oyun türüne, bilgisayarın grafik özelliklerine ve yapılandırmalara bağlı olarak değişebilir.
Akıcı hareket,
sonsuz oyun
4K oyun monitöründe AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi ve NVIDIA tarafından test edilmiş, resmi olarak onaylanmış G-SYNC® uyumluluğu ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
LG Switch ile akıllı kontrol, sorunsuz geçiş
LG Switch uygulaması, monitörünüzü hem oyun hem de günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntü kalitesini ve parlaklığı ayarlayın,
ardından bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, dual-mode özelliği sayesinde 330Hz ile 165Hz arasında geçiş yapmanıza, ekranı 11 kareye bölmenize
ve video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuzu daha da kolaylaştırır.
Kompakt ve zarif
Altıgen aydınlatmamızı ve döndürme, eğme, yükseklik ve eksen ayarı özelliğine sahip tamamen ayarlanabilir kaidesiyle 4 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
31.5
EKRAN - Çözünürlük
3840 x 2160
EKRAN - Panel Tipi
OLED
EKRAN - En Boy Oranı
16:9
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275cd/m²
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
EKRAN - Tepki Süresi
0.03ms (GTG)
Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
31.5
Boyut [cm]
79.9
Çözünürlük
3840 x 2160
Panel Tipi
OLED
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275cd/m²
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
Renk Biti
10bit
Kontrast Oranı (Min.)
1200000:1
Kontrast Oranı (Tip.)
1500000:1
Yüzey İşlemi
Parlak
Tepki Süresi
0.03ms (GTG)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
HDR10
EVET
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
HDR Etkisi
EVET
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
Okuyucu Modu
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Siyah Sabitleyici
EVET
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
Nişangah işareti
EVET
FPS Sayacı
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
Diğerleri (Özellikler)
Dual Mod, DeltaE<2
YAZILIM UYGULAMASI
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
Çift Denetleyici
EVET
BAĞLANTI
HDMI
Evet (2 adet)
Ekran Bağlantı Noktası
Evet (1 adet)
DP Sürümü
1.4 (DSC)
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (1adet/ver3.0)
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET (2adet/ver3.0)
STANDART
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
UL (cUL)
EVET
CE
EVET
GÜÇ
Tip
Harici Güç Kaynağı (Adaptör)
DC Output
19,5V, 7,37A
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Tip.)
42.63W
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3W'tan az
MEKANIK
Sınırsız Tasarım
4 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
OneClick Standı
EVET
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (YUKARI) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (AŞAĞI)
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
714.1x411.8x65.0
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
973x183x544
Ayaklı Ağırlık [kg]
9.1㎏
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.9㎏
Nakliye Ağırlığı [kg]
13.2㎏
AKSESUAR
Güç kablosu
EVET
Adaptör
EVET
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Siyah / 1.8m
HDMI
EVET(Ver. 2.1)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
- uzatma
