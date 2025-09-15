We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
DCI-P3 95% (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W) özellikli LG UltraGear™ G6 34 inç 240Hz WQHD Oyun Monitörü | 34G630A
34 inç ekranda kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan netlik
Geniş 34 inç UltraWide WQHD (3440x1440) ekranıyla UltraGear, görsel netliği ve ayrıntıları iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir geniş tuval sağlar. WQHD hem boyut hem de çözünürlük isteyenler için daha keskin görüntüler ve daha fazla ekran alanıyla etkileyici bir deneyim sunar.
Geniş açıya geçin. Kısa değil.
Oyun için ideal 21:9 UltraWide deneyimi
21:9 kavisli WQHD monitör, dengeli ve optimize edilmiş en-boy oranı sayesinde hem oyunlarda hem de farklı eğlence içeriklerinde sürükleyici ve büyüleyici bir deneyim sunar.
Gerçek renklerin sürükleyiciliğiyle oyunu fethedin
Oyun monitörümüz, DCI-P3 renk gamının %95’ini (Tipik) kapsayan geniş bir renk spektrumunu destekler. VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçeğine sadık renk üretimi sağlayarak gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.
Oyun dünyasına olağanüstü hızla dalın
Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.
*“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
Akıcı hareket,
sonsuz oyun
WQHD oyun monitörünün AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Dağınıklığı önleyen şık tasarım
Döndürme, eğme, yükseklik ve eksen ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir kaidesiyle neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin.Dağınıklığı önleyen L stant, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur.
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
34
EKRAN - Çözünürlük
3440 x 1440
EKRAN - Panel Tipi
VA
EKRAN - En Boy Oranı
21:9
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300cd/m²
EKRAN - Eğrilik
1500R
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
EKRAN - Tepki Süresi
1ms (GtG ile daha hızlı)
Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraGadetr
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
34
Boyut [cm]
86.4
Çözünürlük
3440 x 1440
Panel Tipi
VA
En Boy Oranı
21:9
Piksel Aralığı [mm]
0.2317 x 0.2317mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300cd/m²
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 90%
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
Renk Biti
10bit (8bit+FRC)
Kontrast Oranı (Min.)
3200:1
Kontrast Oranı (Tip.)
4000:1
Yüzey İşlemi
Anti-Glare
Tepki Süresi
1ms (GtG ile daha hızlı)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Eğrilik
1500R
ÖZELLIKLER
HDR10
EVET
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Etkisi
EVET
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
Okuyucu Modu
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
Süper Çözünürlük+
EVET
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Siyah Sabitleyici
EVET
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
Nişangah işareti
EVET
FPS Sayacı
EVET
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
PBP
2PBP
BİP
EVET
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BAĞLANTI
HDMI
EVET(2adet)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1adet)
DP Sürümü
1.4
USB-C
EVET (1yukarı / 2aşağı)
USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)
3440 x 1440@240Hz
USB-C (Veri İletimi)
EVET
USB-C (Güç Dağıtımı)
15W
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1adet/ver3.2 Gen1)
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2adet/ver3.2 Gen1)
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Sadece Ses)
STANDART
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
UL (cUL)
EVET
CE
EVET
SES
Konuşmacı
5W x 2
GÜÇ
Tip
Harici Güç Kaynağı (Adaptör)
DC Output
19V 7.37A
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
Sınırsız Tasarım
3 kutuplu (Sadece Ses) 3 taraflı neredeyse çerçevesiz tasarım
OneClick Standı
EVET
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
808 x 512.47 x 235mm(yukarı)/ 808 x 392.47 x 235mm(aşağı)
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
808 x 363.92 x 107.11mm
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
980 x 475 x 170mm
Ayaklı Ağırlık [kg]
7.3kg
Ayaksız Ağırlık [kg]
5.3kg
Nakliye Ağırlığı [kg]
10.5kg
AKSESUAR
Güç kablosu
EVET
Adaptör
EVET
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Black / 1.8m
HDMI
EVET(2adet)
USB-C
EVET (1yukarı / 2aşağı)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1adet)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
