About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

DCI-P3 95% (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W) özellikli LG UltraGear™ G6 34 inç 240Hz WQHD Oyun Monitörü | 34G630A

20250630111419_34G630A_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
20250630111419_34G630A_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

DCI-P3 95% (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W) özellikli LG UltraGear™ G6 34 inç 240Hz WQHD Oyun Monitörü | 34G630A

34G630A-B
önden görünüm
sol açılı önden görünüm
sağ açılı önden görünüm
eğim ayarlı sağdan görünüm
yükseklik ayarlı önden görünüm
sağdan görünüm
eğim ayarlı sağdan görünüm
üstten görünüm
sağa döndürülmüş üstten görünüm
sola döndürülmüş üstten görünüm
arkadan görünüm
sol arkadan açılı görünüm
stant montajının arkadan yakın görünümü
bağlantı noktalarının arkadan yakın görünümü
bağlantı noktalarının ve vesa montajının arkadan yakın görünümü
önden görünüm
sol açılı önden görünüm
sağ açılı önden görünüm
eğim ayarlı sağdan görünüm
yükseklik ayarlı önden görünüm
sağdan görünüm
eğim ayarlı sağdan görünüm
üstten görünüm
sağa döndürülmüş üstten görünüm
sola döndürülmüş üstten görünüm
arkadan görünüm
sol arkadan açılı görünüm
stant montajının arkadan yakın görünümü
bağlantı noktalarının arkadan yakın görünümü
bağlantı noktalarının ve vesa montajının arkadan yakın görünümü

Temel Özellikler

  • 34 inç WQHD (3440x1440)
  • 1 ms (GtG) tepki süresi
  • DCI-P3 95% özellikli DisplayHDR™ 400
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Neredeyse çerçevesiz tasarım
  • Dağınıklığı önleyen L stant
Daha fazla
LG UltraGear™ G6 logosu.

LG UltraGear™ G6 logosu.

34 inç 240Hz WQHD
Oyun Monitörü

Neon ışıklı fütüristik bir odada oyun monitörünün önden görüntüsü.

Neon ışıklı fütüristik bir odada oyun monitörünün önden görüntüsü.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Bir oyun monitörüne genel bakışta şunlar vurgulanıyor: 21:9 WQHD 3440x1440 çözünürlük, DCI-P3 95% renk gamı, VESA DisplayHDR 400, 240Hz yenileme hızı, 1 ms (GtG) tepki süresi AMD FreeSync Premium destekli Adaptive Sync.

Bir oyun monitörüne genel bakışta şunlar vurgulanıyor: 21:9 WQHD 3440x1440 çözünürlük, DCI-P3 95% renk gamı, VESA DisplayHDR 400, 240Hz yenileme hızı, 1 ms (GtG) tepki süresi AMD FreeSync Premium destekli Adaptive Sync.

Ekran

Ekran

34 inç ekranda kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan netlik

Geniş 34 inç UltraWide WQHD (3440x1440) ekranıyla UltraGear, görsel netliği ve ayrıntıları iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir geniş tuval sağlar. WQHD hem boyut hem de çözünürlük isteyenler için daha keskin görüntüler ve daha fazla ekran alanıyla etkileyici bir deneyim sunar.

34 inç 21:9 WQHD monitör, bilim kurgu bir şehirde dev robotik makinelerle fütüristik bir savaş sahnesini gösteriyor.

34 inç 21:9 WQHD monitör, bilim kurgu bir şehirde dev robotik makinelerle fütüristik bir savaş sahnesini gösteriyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Geniş açıya geçin. Kısa değil.
Oyun için ideal 21:9 UltraWide deneyimi

21:9 kavisli WQHD monitör, dengeli ve optimize edilmiş en-boy oranı sayesinde hem oyunlarda hem de farklı eğlence içeriklerinde sürükleyici ve büyüleyici bir deneyim sunar.

21:9 UltraWide WQHD kavisli monitör (3440x1440), ışıklı kulelerin üzerinde uçan uzay aracı ile fütüristik bir şehir silüetini gösteriyor.

21:9 UltraWide WQHD kavisli monitör (3440x1440), ışıklı kulelerin üzerinde uçan uzay aracı ile fütüristik bir şehir silüetini gösteriyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Gerçek renklerin sürükleyiciliğiyle oyunu fethedin

Oyun monitörümüz, DCI-P3 renk gamının %95’ini (Tipik) kapsayan geniş bir renk spektrumunu destekler. VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçeğine sadık renk üretimi sağlayarak gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.

Neon ışıkların altında parıldayan enerji silahları kullanan zırhlı askerlerin yer aldığı fütüristik bir şehir savaşı sahnesini gösteren monitör.

Neon ışıkların altında parıldayan enerji silahları kullanan zırhlı askerlerin yer aldığı fütüristik bir şehir savaşı sahnesini gösteren monitör.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

HIZ

HIZ

Neon ışıklı şehir sokaklarında yüksek hızlı motosiklet yarışını gösteren ve 240Hz yenileme hızında akıcı hareketi vurgulayan bir monitör.

240Hz yenileme hızıyla akıcı oyun hareketi

240Hz yenileme hızıyla hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görüntü sunar.

Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Oyun dünyasına olağanüstü hızla dalın

Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

Akıcı hareket,
sonsuz oyun

WQHD oyun monitörünün AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.

En önde parlak yeşil bir spor araba ve arkasında diğer arabaların bulunduğu bir yarış oyunu sahnesi. AMD FreeSync Premium özelliği görülüyor.

En önde parlak yeşil bir spor araba ve arkasında diğer arabaların bulunduğu bir yarış oyunu sahnesi. AMD FreeSync Premium özelliği görülüyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Dağınıklığı önleyen şık tasarım

Döndürme, eğme, yükseklik ve eksen ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir kaidesiyle neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin.Dağınıklığı önleyen L stant, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur.

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

-5° ~ 20°

Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Döndürme

-30° ~ +30°

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik

120 mm

Duvara montaj edilebilir simgesi.

Duvara Asılabilir

100x100

Akıcı hareket,
sonsuz oyun

4K oyun monitöründe AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi ve NVIDIA tarafından test edilmiş, resmi olarak onaylanmış G-SYNC® uyumluluğu ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 34G630A oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 34G630A oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

USB Type C simgesi.

USB-C (PD 15W)

HDMI simgesi.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort simgesi.

DisplayPort 1.4 x1

DSC özellikli

Hoparlör simgesi.

5W x2 hoparlör

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    34

  • EKRAN - Çözünürlük

    3440 x 1440

  • EKRAN - Panel Tipi

    VA

  • EKRAN - En Boy Oranı

    21:9

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • EKRAN - Eğrilik

    1500R

  • EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • EKRAN - Tepki Süresi

    1ms (GtG ile daha hızlı)

  • Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGadetr

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    34

  • Boyut [cm]

    86.4

  • Çözünürlük

    3440 x 1440

  • Panel Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    21:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.2317 x 0.2317mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 90%

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Renk Biti

    10bit (8bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    3200:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    4000:1

  • Yüzey İşlemi

    Anti-Glare

  • Tepki Süresi

    1ms (GtG ile daha hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Eğrilik

    1500R

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Nişangah işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • PBP

    2PBP

  • BİP

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET (1yukarı / 2aşağı)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    3440 x 1440@240Hz

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    15W

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1adet/ver3.2 Gen1)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2adet/ver3.2 Gen1)

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Sadece Ses)

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

SES

  • Konuşmacı

    5W x 2

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç Kaynağı (Adaptör)

  • DC Output

    19V 7.37A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 kutuplu (Sadece Ses) 3 taraflı neredeyse çerçevesiz tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    808 x 512.47 x 235mm(yukarı)/ 808 x 392.47 x 235mm(aşağı)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11mm

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    980 x 475 x 170mm

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    7.3kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5.3kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    10.5kg

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Black / 1.8m

  • HDMI

    EVET(2adet)

  • USB-C

    EVET (1yukarı / 2aşağı)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.