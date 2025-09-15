DCI-P3 95% (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W) özellikli LG UltraGear™ G6 34 inç 240Hz WQHD Oyun Monitörü | 34G630A

Geniş 34 inç UltraWide WQHD (3440x1440) ekranıyla UltraGear, görsel netliği ve ayrıntıları iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir geniş tuval sağlar. WQHD hem boyut hem de çözünürlük isteyenler için daha keskin görüntüler ve daha fazla ekran alanıyla etkileyici bir deneyim sunar.