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USB-C ile 31,5” UHD 4K Ergo IPS Monitör
32UN880K_B-PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

USB-C ile 31,5” UHD 4K Ergo IPS Monitör

32UN880K_B-PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

USB-C ile 31,5” UHD 4K Ergo IPS Monitör

32UN880K-B
()
  • front view with the monitor arm on the right
  • front view with the monitor arm on the center
  • perspective view
  • perspective view with monitor height adjusted upward
  • perspective view with monitor tilted downward
  • top view with monitor swiveled ± 280˚
  • front view with the display pivoting 90 degrees
  • side view with monitor tilted downward
  • side view monitor tilted upward
  • perspective view with the display pivoting 90 degrees
  • rear perspective of monitor swiveled -70 degrees
  • rear perspective of monitor swiveled +70 degrees
  • arkadan görünüm
  • rear view with the monitor arm extended to the right
front view with the monitor arm on the right
front view with the monitor arm on the center
perspective view
perspective view with monitor height adjusted upward
perspective view with monitor tilted downward
top view with monitor swiveled ± 280˚
front view with the display pivoting 90 degrees
side view with monitor tilted downward
side view monitor tilted upward
perspective view with the display pivoting 90 degrees
rear perspective of monitor swiveled -70 degrees
rear perspective of monitor swiveled +70 degrees
arkadan görünüm
rear view with the monitor arm extended to the right

Temel Özellikler

  • 31,5” UHD 4K (3840x2160) IPS
  • HDR10 ile DCI-P3 %95 (Tip.)
  • C-kelepçeli ergonomik stand
  • Uzatma, Geri Çekme, Döndürme, Pivot, Yükseklik, Eğme
  • USB-C (60W Güç dağıtımı)
Daha fazla
LG UltraFine™ Ergo Ekran

Sizin İçin Tasarlandı

Ergonomiye ve iş yerine yönelik yeniliklerle üretkenliğinizi artırın.

Sıra dışı görüntü kalitesi

3840 x 2160 UHD 4K IPS

DCI-P3 %95 (Tip.) ve HDR10

Ergonomi

Sabitleme aparatına sahip ergonomik stant

Tümüyle hareket ettirilebilir ekran

Kullanıcı rahatlığı

USB-C

Kolay kurulum

UHD 4K IPS Ekran

Görsel Konfor Sağlayan Net ve Geniş Ekran

DCI-P3 ve HDR10 özelliklerine sahip LG UltraFine™ Ergo, sıra dışı görüntü kalitesi sunar. 31,5 inç 4K IPS ekran, farklı bakış noktalarından renk kaymasını azaltarak rahat bir izleme deneyimi sağlar.

UHD 4K IPS Ekran: Görsel konfor sağlayan net ve geniş ekran, 31,5 inç IPS ekran, DCI-P3 %95 Tipik, HDR.

Ergo stant, tümüyle hareket ettirilebilir ekran, göz hizanıza uygun tasarım.
Tümüyle Hareket Ettirilebilir Ekran

Göz Hizanıza Uygun Tasarım

Ergo standın sunduğu esneklik; ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılmanın yanı sıra daha rahat ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için mükemmel ekran konumu elde edilmesini sağlar.

Genişletme/Daraltma 0~180 mm

Döndürme ± 280˚

Yükseklik 0~130 mm

Eksen 90˚

Eğim ± 25˚

*Yukarıdaki rakamlar, özelliklerin mevcut aralıklarıdır.

Her Duruşa Uyumlu

Ergo, uzun süre masa başında çalışan kullanıcılar için önemli bir yeniliktir. LG’nin teknolojik ve ergonomik olarak geliştirilmiş standı, her kullanıcının, ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlayan bir iş istasyonu oluşturmasına olanak tanır ve yüksek ayarlanabilme düzeyi sayesinde kullanıcının iyi bir fiziksel duruş geliştirmesine yardımcı olur.

Scene of architect with ergo.
Scene of memedia gamer with ergo.
Scene of photographer with ergo.
Ergo kullanan mimar sahnesi.
Ergo ile oyun oynayan kullanıcı sahnesi.
Ergo kullanan fotoğrafçı sahnesi.

Mükemmel şekilde özelleştirilmiş bir iş istasyonu oluşturun (fotoğrafçı, içerik oluşturucu, ofis çalışanı).
Karmaşasız Masa Düzeni

Masanızın Her Köşesinden Faydalanın

Ergo’nun kompakt tasarımı, masanızın üzerinde çok az yer kaplar ve kolay kurulum olanağı sağlar. Kullanıcıların karmaşasız bir ortama kavuşmasına yardımcı olan Ergo'nun USB-C One Cable çözümü, tek bir kablo aracılığıyla hızlı veri aktarımı ve dizüstü bilgisayar için şarj olanağı sağlar.
İstikrarlı ve güçlü bağlantı kullanımı.

USB-C

İstikrarlı ve Güçlü Bağlantı

Kolay kablo yönetimi kullanımı.

Kolay Kablo Yönetimi

Sabitleme aparatı ve rondela kullanımı.

Sabitleme Aparatı ve Rondela

Tek tıkla montaj kullanımı.

Tek Tıkla Montaj

*Ayrıntılı kurulum talimatları için LG.com Destek sayfasındaki ürün kılavuzuna bakın.

LG Switch uygulaması

Hızlıca geçiş yapın

LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için LG.com Destek Menüsünde 32UN880K’yı arayın.

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UYUMLULUK BİLGİLERİ

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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