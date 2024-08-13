USB-C ile 31,5” UHD 4K Ergo IPS Monitör

Ergo, uzun süre masa başında çalışan kullanıcılar için önemli bir yeniliktir. LG’nin teknolojik ve ergonomik olarak geliştirilmiş standı, her kullanıcının, ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlayan bir iş istasyonu oluşturmasına olanak tanır ve yüksek ayarlanabilme düzeyi sayesinde kullanıcının iyi bir fiziksel duruş geliştirmesine yardımcı olur.