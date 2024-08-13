USB-C ile 31,5” UHD 4K Ergo IPS Monitör

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Sıra dışı görüntü kalitesi
3840 x 2160 UHD 4K IPS
DCI-P3 %95 (Tip.) ve HDR10
Ergonomi
Sabitleme aparatına sahip ergonomik stant
Tümüyle hareket ettirilebilir ekran
Kullanıcı rahatlığı
USB-C
Kolay kurulum
Görsel Konfor Sağlayan Net ve Geniş Ekran
DCI-P3 ve HDR10 özelliklerine sahip LG UltraFine™ Ergo, sıra dışı görüntü kalitesi sunar. 31,5 inç 4K IPS ekran, farklı bakış noktalarından renk kaymasını azaltarak rahat bir izleme deneyimi sağlar.
UHD 4K IPS Ekran: Görsel konfor sağlayan net ve geniş ekran, 31,5 inç IPS ekran, DCI-P3 %95 Tipik, HDR.
Genişletme/Daraltma 0~180 mm
Döndürme ± 280˚
Yükseklik 0~130 mm
Eksen 90˚
Eğim ± 25˚
*Yukarıdaki rakamlar, özelliklerin mevcut aralıklarıdır.
Her Duruşa Uyumlu
Ergo, uzun süre masa başında çalışan kullanıcılar için önemli bir yeniliktir. LG’nin teknolojik ve ergonomik olarak geliştirilmiş standı, her kullanıcının, ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlayan bir iş istasyonu oluşturmasına olanak tanır ve yüksek ayarlanabilme düzeyi sayesinde kullanıcının iyi bir fiziksel duruş geliştirmesine yardımcı olur.
*Ayrıntılı kurulum talimatları için LG.com Destek sayfasındaki ürün kılavuzuna bakın.
LG Switch uygulaması
Hızlıca geçiş yapın
LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için LG.com Destek Menüsünde 32UN880K’yı arayın.
Tüm Özellikler
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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