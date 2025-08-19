USB Type-C™ içeren 34" UltraWide QHD Kavisli monitör

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sürükleyici izleme deneyimi
34” WQHD Kavisli (3440x1440)
sRGB %99 (Tip.) /HDR10
İş verimliliği
USB Type-C™ (PD 65W)
Çoklu bağlantı noktası
Rahat bir iş istasyonu
Ergonomik Ayak
Okuyucu Modu ve Titreşim Önleme
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
21:9 WQHD (3440x1440) Kavisli (1800R)
Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın
1800R kavisli ve 21:9 en boy oranına sahip UltraWide™ QHD ekran (3440x1440) aynı anda farklı programları görüntüleyebildiği için iş ortamında idealdir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Picture By Picture (PBP)
Kolay çoklu görev kurulumu
34WR55QK, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.
Bu monitör, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*HDMI kablosu ve DisplayPort kablosu ile bağlanabilir.
*DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR.
LG Switch uygulaması
Hızlıca geçiş yapın
LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için LG.com Destek Menüsünde 34WR55QK için arama yapın.
sRGB %99 (Tip.) ile HDR10
Muhteşem Renklerin Tadını Çıkarın
HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 (Yüksek Dinamik Aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Parlaklık: 300 nits (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.).
USB Type-C™
Kolay kontrol ve bağlantı
USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (65 W’a kadar) izin vererek dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar.
USB Type-C™ bağlantı noktaları sayesinde Kolay Kontrol ve Bağlantı olanağı.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasının monitöre bağlanması gerekir.
*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.
Çoklu Bağlantı Noktaları
Çeşitli arayüzler
Bu monitör, kusursuz bir görüntü deneyimi için mevcut cihazlarla uyumlu USB Type-C™, DisplayPort, HDMI ve USB (Downstream3.0) bağlantı noktaları sunar ve kulaklık çıkış bağlantı noktası donanım bağlantılarını destekler.
*USB Type-C™ ve HDMI kablosu pakete dahildir (DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR).
Ergonomik tasarım
Kolay ve konforlu
Ergonomik Ayak ile optimum konumlandırma sağlayın: Tek bir tıkla basit ekran ayarı ve kolaylıkla ayarlanabilen Yükseklik ve Eğim ile ideal bir görüntüleme deneyimi sunar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Gözlerinizi koruyun
Okuyucu Modu
Okuyucu Modu, renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayarak monitörden belge okurken göz yorgunluğunu azaltmaya ve gözü rahatlatmaya yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Ana Özellikler
Boyut [İnç]
34
Çözünürlük
3440 x 1440
En Boy Oranı
16:9
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
eğrilik
1800R
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
Tepki Süresi
5 ms (Daha Hızlı GtG)
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraWide
Yıl
Y24
EKRAN
Boyut [İnç]
34
Boyut [cm]
86,42 cm
Çözünürlük
3440 x 1440
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
231,8 (bir üçlü başına) X 231,8 µm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Renk Gamı (Min.)
sRGB %90 (CIE1931)
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 M
Renk Biti
8 bit
Kontrast Oranı (Min.)
62.50069444
Kontrast Oranı (Tip.)
125.0006944
Tepki Süresi
5 ms (Daha Hızlı GtG)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
eğrilik
1800R
ÖZELLIKLER
Okuyucu Modu
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
Süper Çözünürlük+
EVET
Siyah Sabitleyici
EVET
RGB LED Aydınlatma
2PBP
BAĞLANTI
D-Sub
Yok
HDMI
HAYIR
Thunderbolt (Veri İletimi)
2,2
Thunderbolt (Güç Dağıtımı)
48 - 100Hz
USB-C
3440 x 1440 @100Hz
USB-C (Veri İletimi)
EVET (2 adet/ver3.0)
LAN (RJ-45)
EVET
Ses girişi
arka
DVI-D
EVET (2 adet)
STANDART
UL (cUL)
EVET
SES
Zengin Bas
38,4W
GÜÇ
Tip
35,3W
AC girişi
0,5W'tan az
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
Siyah (Doku)
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
Siyah (Saç Çizgisi Dokusu)
MEKANIK
Duvara Monte Edilebilir [mm]
986 x 524 x 212
AKSESUAR
D-Sub
Yok
HDMI
HAYIR
USB-C
3440 x 1440 @100Hz
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
- uzatma
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.
Tavsiye Edilen Ürün