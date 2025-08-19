Skip to ContentSkip to Accessibility Help
USB Type-C™ içeren 34" UltraWide QHD Kavisli monitör
Ürün Bilgi Formu

USB Type-C™ içeren 34" UltraWide QHD Kavisli monitör

Ürün Bilgi Formu

USB Type-C™ içeren 34" UltraWide QHD Kavisli monitör

34WR55QK-B
önden görünüm
-15 derece yandan görünüm
+15 derece yandan görünüm
perspektif görünüm
arkadan perspektif görünüm
arkadan görünüm
bağlantı noktalarının yakından görünümü
yandan görünüm
boy ayarı için aşağı hareket ettirilirken monitörün yandan görünümü
Temel Özellikler

  • 34” WQHD Kavisli (3440x1440) ekran
  • sRGB %99 (Tip.) /HDR10
  • 100 Hz Yenileme Hızı
  • 65 W güç dağıtımlı USB Type-C™
  • Tek Tıkla Takılan / Yükseklik ve Eğim Ayarlı Ayak
  • Okuyucu Modu / Titreşim Önleme
Daha fazla
LG UltraWide Monitor Curved.

Sürükleyici izleme deneyimi

34” WQHD Kavisli (3440x1440)

sRGB %99 (Tip.) /HDR10

İş verimliliği

USB Type-C™ (PD 65W)

Çoklu bağlantı noktası

Rahat bir iş istasyonu

Ergonomik Ayak

Okuyucu Modu ve Titreşim Önleme

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

21:9 WQHD (3440x1440) Kavisli (1800R)

Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın

1800R kavisli ve 21:9 en boy oranına sahip UltraWide™ QHD ekran (3440x1440) aynı anda farklı programları görüntüleyebildiği için iş ortamında idealdir.

Animasyon, 21:9 görüntü oranına sahip ekranın aynı anda daha fazla içeriği görüntüleyebileceğini gösteriyor.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Picture By Picture (PBP)

Kolay çoklu görev kurulumu

34WR55QK, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.

Bu monitör, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*HDMI kablosu ve DisplayPort kablosu ile bağlanabilir.

*DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR.

LG Switch uygulaması

Hızlıca geçiş yapın

LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için LG.com Destek Menüsünde 34WR55QK için arama yapın.

sRGB %99 (Tip.) ile HDR10

Muhteşem Renklerin Tadını Çıkarın

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 (Yüksek Dinamik Aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Parlaklık: 300 nits (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.).

USB Type-C™

Kolay kontrol ve bağlantı

USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (65 W’a kadar) izin vererek dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar.

USB Type-C™ bağlantı noktaları sayesinde Kolay Kontrol ve Bağlantı olanağı.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasının monitöre bağlanması gerekir.

*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.

Çoklu Bağlantı Noktaları

Çeşitli arayüzler

Bu monitör, kusursuz bir görüntü deneyimi için mevcut cihazlarla uyumlu USB Type-C™, DisplayPort, HDMI ve USB (Downstream3.0) bağlantı noktaları sunar ve kulaklık çıkış bağlantı noktası donanım bağlantılarını destekler.

  • USB Type-C simgesi.

    USB Type-C™

  • USB Aşağı akış simgesi.

    2 x USB 3.0
    Aşağı akış

  • HDMI simgesi.

    2 x HDMI

  • DisplayPort simgesi.

    DisplayPort

*USB Type-C™ ve HDMI kablosu pakete dahildir (DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR).

Ergonomik tasarım

Kolay ve konforlu

Ergonomik Ayak ile optimum konumlandırma sağlayın: Tek bir tıkla basit ekran ayarı ve kolaylıkla ayarlanabilen Yükseklik ve Eğim ile ideal bir görüntüleme deneyimi sunar.

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım piktogramı.

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

Tek Tıkla Takılan Ayak piktogramı.

Tek Tıkla Takılan Ayak

Yükseklik piktogramı.

Yükseklik (110 mm)

Eğim piktogramı.

Eğim (-5°~20°)

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım, Tek Tıkla Takılan Ayak, Yükseklik ve Eğim görünümünü gösteren monitör görüntüsü.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Gözlerinizi koruyun

Okuyucu Modu

Okuyucu Modu, renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayarak monitörden belge okurken göz yorgunluğunu azaltmaya ve gözü rahatlatmaya yardımcı olur.

Titreşim Önleme

Titreşim Önleme, ekranda görünmeyen titreşimleri azaltır, böylece göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süren çalışmalar için rahat bir ortam sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    34

  • Çözünürlük

    3440 x 1440

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • eğrilik

    1800R

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı GtG)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraWide

  • Yıl

    Y24

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    34

  • Boyut [cm]

    86,42 cm

  • Çözünürlük

    3440 x 1440

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    231,8 (bir üçlü başına) X 231,8 µm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %90 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 M

  • Renk Biti

    8 bit

  • Kontrast Oranı (Min.)

    62.50069444

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    125.0006944

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • eğrilik

    1800R

ÖZELLIKLER

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    2PBP

BAĞLANTI

  • D-Sub

    Yok

  • HDMI

    HAYIR

  • Thunderbolt (Veri İletimi)

    2,2

  • Thunderbolt (Güç Dağıtımı)

    48 - 100Hz

  • USB-C

    3440 x 1440 @100Hz

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET (2 adet/ver3.0)

  • LAN (RJ-45)

    EVET

  • Ses girişi

    arka

  • DVI-D

    EVET (2 adet)

STANDART

  • UL (cUL)

    EVET

SES

  • Zengin Bas

    38,4W

GÜÇ

  • Tip

    35,3W

  • AC girişi

    0,5W'tan az

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    Siyah (Doku)

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    Siyah (Saç Çizgisi Dokusu)

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    986 x 524 x 212

AKSESUAR

  • D-Sub

    Yok

  • HDMI

    HAYIR

  • USB-C

    3440 x 1440 @100Hz

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

