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Tüm Özellikler
TEMEL NITELIKLER
-
Telefon Tipi
Dokunmatik Ekran
-
Renk
Siyah
-
QWERTY Klavye
Var
-
RF Bant
GSM (850,900/1800/1900), HSDPA (850/900/2100)
-
Boyut: L x W x D (mm)
105x52.5x13.5
-
Standart Pille Birlikte Ağırlık(g)
127
-
Bekleme Süresi, Maks (sa)
450
-
Konuşma Süresi (sa)
6
-
Ekran
TFT dokunmatik ekran,3", 16M Renk
-
Harici LCD (Piksel)
480x800
-
Dijital zoom
Var
-
Titreşim
Var
-
SIM Araç kiti
Var
-
Veri/Faks
Evet/Evet
-
Pil Kapasitesi (mAh)
1000 Li-lon
-
GPRS/EDGE (sınıf)
Yok / Var
MESAJLAŞMA
-
SMS / EMS / MMS
Var/Yok/Var
-
Var
-
Anında Mesajlaşma
SMS/MMS/Email
-
Video MMS
Var
-
Akıllı Metin Girişi (T9)
Var
INTERNET
-
WAP (versiyon)
Var
-
Wi-Fi
Var
-
Var
-
3G
Var
PIM
-
Ajanda
Var
-
Alarm
Var
-
Telefon rehberi (kayıt sayısı)
1000
GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER
-
Java (versiyon)
Var MIDP 2.0
-
MIDI (polifonik sayısı)
Var
-
Dahili Oyunlar
Var (indirilebilir)
-
Video Kamera
Var
-
Dahili Oyun
Var
-
FM Radyo
Var
-
FM Verici
Yok
-
Dahili Kamera
Var
-
Kamera Çözünürlüğü (MP)
8
-
Göz Kırpma Algılama
Var
-
Gülümseme Deklanşörü
Var
-
Dahili Hafıza
1.5GB
-
Harici Hafıza
MicroSD 32GB'ye kadar
-
A-GPS Navigasyon
Var
-
MP3
Var
-
Bluetooth
Var
-
Dokunma Ekranı
Var
-
Video Kaydetme
Var
-
Doküman Görüntüleyici
Var
-
Dolby Mobil
Var
-
3,5 Audio Jack
Yok
-
3G
Var
-
Bluetooth Stereo
Var
-
Ses kodek
MP3/AAC/AAC+/WMA player
-
Otomatik netleştirme
Var
-
Tarayıcı
WAP 2.0/HTML
-
Arama Günlüğü Hafızası
120
-
DivX Video Playback
Var
-
İndir/destek olarak kaydet
Var
-
Uçuş modu
Var
-
HSCSD
Var
-
Görüntü düzenleme
Var
-
Görüntü/video yakalama
Var/Var
-
Kızılötesi bağlantı noktası
Yok
-
Internet
Var
-
IrDA
Yok
-
Tuş tonu etkisi
Var
-
Film
Var
-
Film yakalama
Var
-
Ağ
3G
-
Gece modu
Var
-
OS
Yok
-
Optik Zoom
Yok
-
PTT
Yok
-
Bas Konuş
Yok
-
Hızlı erişim modu
Camera
-
Zil Tonu
polyphonic,mp3
-
TV
TV Out
-
USB connection / PC Synchronization
Var / Var
-
VOD / AOD / MMS
Var
-
Titreşim
Var
-
Video kodek
DivX/MP4/XviD/3gp
-
Video telefon sistemi
Var
-
Ses kaydetme
Var
-
WLAN
Var
-
Duvar kağıdı/ekran koruyucu
Var / Var
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