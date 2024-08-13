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Sınır Tanımayan Bir Hız Tutkunu

Teknik Özellikler

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Sınır Tanımayan Bir Hız Tutkunu

P880 LG Optimus 4X HD

Sınır Tanımayan Bir Hız Tutkunu

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Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Telefon Tipi

    Bar

  • RF Bant

    HSPA+ 21 900/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1900/2100

  • İşletim Sistemi

    Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

  • Chipset

    Nvidia Tegra 3

  • İşlemci Hızı

    1.5GHz 4-PLUS-1™ Quad Core

  • Grafik İşlemcisi

    Yüksek Performans 12 Çekirdek NVIDIA GPU

  • Pil Kapasitesi (mAh)

    2100mAh (Min) / 2150mAh (Tipik) Li-Ion

EKRAN

  • Tip

    TFT LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran

  • Ebat

    4.7 inç

  • Çözünürlük

    TRUE HD IPS (1280 x 720)

  • Renk

    16M+

VERI BAĞLANTISI

  • USB

    Var

  • Wi-Fi

    Var

  • DLNA

    Var

  • PC Sync

    Var

GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER

  • QuickMemo™

    Var

  • FM Radyo

    Var

  • Dahili Hafıza

    16GB'a kadar

  • Harici Hafıza

    MicroSD 64BG'a kadar (pakete dahil değildir)

  • A-GPS Navigasyon

    Var

  • MP3

    Var

  • Ses Kaydı

    Var

  • Bluetooth

    Var, v4.0 BLE

  • Doküman Görüntüleyici

    Polaris Office for LG

  • İvmeölçer

    Var

MESAJLAŞMA

  • E-Mail

    Var

  • Anında Mesajlaşma

    Var

  • Threaded SMS

    Var

Müşteri Yorumları