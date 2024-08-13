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Sınır Tanımayan Bir Hız Tutkunu
Sınır Tanımayan Bir Hız Tutkunu
Tüm Özellikler
TEMEL NITELIKLER
-
Telefon Tipi
Bar
-
RF Bant
HSPA+ 21 900/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1900/2100
-
İşletim Sistemi
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
-
Chipset
Nvidia Tegra 3
-
İşlemci Hızı
1.5GHz 4-PLUS-1™ Quad Core
-
Grafik İşlemcisi
Yüksek Performans 12 Çekirdek NVIDIA GPU
-
Pil Kapasitesi (mAh)
2100mAh (Min) / 2150mAh (Tipik) Li-Ion
EKRAN
-
Tip
TFT LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
-
Ebat
4.7 inç
-
Çözünürlük
TRUE HD IPS (1280 x 720)
-
Renk
16M+
VERI BAĞLANTISI
-
USB
Var
-
Wi-Fi
Var
-
DLNA
Var
-
PC Sync
Var
GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER
-
QuickMemo™
Var
-
FM Radyo
Var
-
Dahili Hafıza
16GB'a kadar
-
Harici Hafıza
MicroSD 64BG'a kadar (pakete dahil değildir)
-
A-GPS Navigasyon
Var
-
MP3
Var
-
Ses Kaydı
Var
-
Bluetooth
Var, v4.0 BLE
-
Doküman Görüntüleyici
Polaris Office for LG
-
İvmeölçer
Var
MESAJLAŞMA
-
Var
-
Anında Mesajlaşma
Var
-
Threaded SMS
Var
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