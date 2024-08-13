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Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

GM735

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Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Telefon Tipi

    Bar/Touch

  • Renk

    Siyah

  • QWERTY Klavye

    Yok

  • RF Bant

    GSM (850/900/1800/1900) HSDPA (900/2100)

  • Boyut: L x W x D (mm)

    109.8 x 56.6 x 11.9

  • Standart Pille Birlikte Ağırlık(g)

    TBD

  • Bekleme Süresi, Maks (sa)

    TBD

  • Konuşma Süresi (sa)

    TBD

  • Ekran

    TFT LCD 256k Resistive touch screen

  • Harici LCD (Piksel)

    240 x 400 3.0"

  • Dijital zoom

    Var

  • Titreşim

    Var

  • SIM Araç kiti

    Var

  • Veri/Faks

    Evet/Evet

  • Pil Kapasitesi (mAh)

    1000 Li-lon

  • GPRS/EDGE (sınıf)

    Yok / Var

MESAJLAŞMA

  • SMS / EMS / MMS

    Var/Yok/Var

  • E-Mail

    Var

  • Anında Mesajlaşma

    SMS/MMS/Email/ MSN Messenger

  • Video MMS

    Var

  • Akıllı Metin Girişi (T9)

    Var

INTERNET

  • WAP (versiyon)

    Var (2.0)

  • Wi-Fi

    Var

  • Google

    Yok

PIM

  • Ajanda

    Var

  • Alarm

    Var

  • Telefon rehberi (kayıt sayısı)

    Unlimited Photocall

GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER

  • Java (versiyon)

    Var (MDIP 2.0)

  • MIDI (polifonik sayısı)

    Var

  • Dahili Oyunlar

    Yok

  • Video Kamera

    Var

  • Dahili Oyun

    Var

  • FM Radyo

    Var

  • FM Verici

    Yok

  • Dahili Kamera

    Var

  • Kamera Çözünürlüğü (MP)

    5

  • Göz Kırpma Algılama

    Yok

  • Gülümseme Deklanşörü

    Var

  • Dahili Hafıza

    300

  • Harici Hafıza

    8GB

  • A-GPS Navigasyon

    Var

  • MP3

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • Dokunma Ekranı

    Var

  • Video Kaydetme

    Var

  • Doküman Görüntüleyici

    Var

  • Dolby Mobil

    Yok

  • 3,5 Audio Jack

    Yok

  • 3G

    Var

  • Bluetooth Stereo

    Var

  • Ses kodek

    MP3/WaV/MP4/AAC/AAC+/WMA/RA/AMR

  • Otomatik netleştirme

    Var

  • Tarayıcı

    WAP 2.0/HTML

  • Arama Günlüğü Hafızası

    Unlimited

  • DivX Video Playback

    Yok

  • İndir/destek olarak kaydet

    Var

  • Uçuş modu

    Var

  • HSCSD

    Var

  • Görüntü düzenleme

    Var

  • Görüntü/video yakalama

    Var/Var

  • Kızılötesi bağlantı noktası

    Yok

  • Internet

    Var

  • IrDA

    Yok

  • Tuş tonu etkisi

    Var

  • Film

    Var

  • Film yakalama

    Var

  • 3G

  • Gece modu

    Var

  • OS

    Windows Mobile 6.1

  • Optik Zoom

    Yok

  • PTT

    Yok

  • Bas Konuş

    Yok

  • Hızlı erişim modu

    Camera

  • Zil Tonu

    polyphonic,mp3

  • TV

    Yok

  • USB connection / PC Synchronization

    Var / Var

  • VOD / AOD / MMS

    Yok

  • Titreşim

    Var

  • Video kodek

    MPEG4/H.263/WMV/3GP

  • Video telefon sistemi

    Var

  • Ses kaydetme

    Var

  • WLAN

    Var

  • Duvar kağıdı/ekran koruyucu

    Var / Yok

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