About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

25 inç UltraGear™ G5, 200Hz FHD Oyun Monitörü

25 inç UltraGear™ G5, 200Hz FHD Oyun Monitörü

25G523B-B
Front view of 25 inç UltraGear™ G5, 200Hz FHD Oyun Monitörü 25G523B-B
'yandan görünüm
'arkadan görünüm
'Fütüristik ve neon tarzı bir ortamda gösterilen bir oyun monitörünün önden görünümü.
%99 sRGB renk gamı, IPS ve HDR sertifikası ile canlı renkler sergileyen bir oyun monitöründe gösterilen fütüristik savaş sahnesi.
Akıcı oyun hareketi için 200Hz yenileme hızını gösteren bir oyun monitöründe gösterilen motosiklet yarışı sahnesi.
Bir oyun monitöründe daha akıcı ve daha duyarlı oyun görselleri sunan 1ms (GtG) tepki süresiyle etkinleştirilen hızlı ekran geçişlerini gösteren karşılaştırma görüntüsü.
Kesintisiz ve yırtılmasız bir oyun deneyimi için NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium ile Adaptive Sync desteğine sahip bir oyun monitöründe gösterilen Assetto Corsa Competizione’dan yarış sahnesi.
Bu görüntü, bir oyun sahnesini gösteren bir masa kurulumunda, 3 yönlü çerçevesiz tasarım, yükseklik ayarı, eğim desteği ve duvara montaj uyumluluğunu gösteren simgelerle bir UltraGear™ oyun monitörünü gösteriyor.
Dual Mode ekran ayarına, çoklu görev düzenleri için Akıllı Ekran Bölmesine, tek tıkla görüntülü arama başlatmayı ve özelleştirilmiş ekran ayarları için Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazına sahip bir oyun monitörü arayüzünü gösteren özelliklere genel bakış görüntüsü.
İki HDMI™ 2.0 girişi, DSC destekli bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası ve 3 kutuplu H/P çıkışı dahil olmak üzere bağlantı noktalarını gösteren bir oyun monitörünün arkadan görünümü.
Bir oyun monitörünün genel boyutlarını ve profil tasarımını gösteren önden ve yandan görünümleri.
'Stant bağlantı alanını ve arka bağlantı noktalarını gösteren monitörün arkadan görünümü
'Üstten görünüm
'Monitör standı ve tabanının önden görünümü
Front view of 25 inç UltraGear™ G5, 200Hz FHD Oyun Monitörü 25G523B-B
'yandan görünüm
'arkadan görünüm
'Fütüristik ve neon tarzı bir ortamda gösterilen bir oyun monitörünün önden görünümü.
%99 sRGB renk gamı, IPS ve HDR sertifikası ile canlı renkler sergileyen bir oyun monitöründe gösterilen fütüristik savaş sahnesi.
Akıcı oyun hareketi için 200Hz yenileme hızını gösteren bir oyun monitöründe gösterilen motosiklet yarışı sahnesi.
Bir oyun monitöründe daha akıcı ve daha duyarlı oyun görselleri sunan 1ms (GtG) tepki süresiyle etkinleştirilen hızlı ekran geçişlerini gösteren karşılaştırma görüntüsü.
Kesintisiz ve yırtılmasız bir oyun deneyimi için NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium ile Adaptive Sync desteğine sahip bir oyun monitöründe gösterilen Assetto Corsa Competizione’dan yarış sahnesi.
Bu görüntü, bir oyun sahnesini gösteren bir masa kurulumunda, 3 yönlü çerçevesiz tasarım, yükseklik ayarı, eğim desteği ve duvara montaj uyumluluğunu gösteren simgelerle bir UltraGear™ oyun monitörünü gösteriyor.
Dual Mode ekran ayarına, çoklu görev düzenleri için Akıllı Ekran Bölmesine, tek tıkla görüntülü arama başlatmayı ve özelleştirilmiş ekran ayarları için Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazına sahip bir oyun monitörü arayüzünü gösteren özelliklere genel bakış görüntüsü.
İki HDMI™ 2.0 girişi, DSC destekli bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası ve 3 kutuplu H/P çıkışı dahil olmak üzere bağlantı noktalarını gösteren bir oyun monitörünün arkadan görünümü.
Bir oyun monitörünün genel boyutlarını ve profil tasarımını gösteren önden ve yandan görünümleri.
'Stant bağlantı alanını ve arka bağlantı noktalarını gösteren monitörün arkadan görünümü
'Üstten görünüm
'Monitör standı ve tabanının önden görünümü

Temel Özellikler

  • 25 inç FHD (1920x1080) IPS ekran
  • 200Hz Yenileme Hızı ve 1ms (GtG) Tepki Süresi
  • sRGB 99% (Tipik), 16,7 M Renk Destekli HDR 10
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarım
  • Dağınıklığı önleyen L stant
Daha fazla
Neon ışıklı ve fütüristik bir odada UltraGear™ G5 logosu.

Neon ışıklı ve fütüristik bir odada UltraGear™ G5 logosu.

25 inç 200Hz FHD Oyun Monitörü

Neon ışıklı fütüristik bir odada UltraGear™ 25G523B oyun monitörünün önden görüntüsü.

Neon ışıklı fütüristik bir odada UltraGear™ 25G523B oyun monitörünün önden görüntüsü.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Bu görüntü, akıcı hareket için 200Hz yenileme hızı, canlı görseller için HDR ve sRGB 99% renkli IPS ekran, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium desteğiyle sorunsuz oyun oynama, hızlı tempolu oyun için 1ms (GtG) tepki süresi ve sürükleyici bir kurulum için neredeyse çerçevesiz tasarım dahil olmak üzere LG oyun monitörünün temel özelliklerini sunar.

Bu görüntü, akıcı hareket için 200Hz yenileme hızı, canlı görseller için HDR ve sRGB 99% renkli IPS ekran, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium desteğiyle sorunsuz oyun oynama, hızlı tempolu oyun için 1ms (GtG) tepki süresi ve sürükleyici bir kurulum için neredeyse çerçevesiz tasarım dahil olmak üzere LG oyun monitörünün temel özelliklerini sunar.

HızRenkKullanılabilirlik

200Hz yenileme hızıyla
akıcı oyun hareketi

Hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görüntü için 200Hz yenileme hızı sunar.

Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın. 

UltraGear™ 25G523B’nin 200Hz yenileme hızıyla akıcı ve gerçeğe yakın netlikte oyun hareketini gösteren motosiklet yarışı sahnesi.

UltraGear™ 25G523B’nin 200Hz yenileme hızıyla akıcı ve gerçeğe yakın netlikte oyun hareketini gösteren motosiklet yarışı sahnesi.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

1ms (GtG). Hızlı tepkili
oyun deneyimi.

1ms (GtG) tepki süresi, ters gölgelenmeyi azaltarak daha akıcı, daha duyarlı bir oyun deneyimi için ekran geçişlerini daha net tutmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Daha akıcı oyun görselleri için 1ms (GtG) tepki süresine sahip UltraGear™ 25G523B’de azaltılmış hareket bulanıklığını gösteren karşılaştırma görüntüsü.

Daha akıcı oyun görselleri için 1ms (GtG) tepki süresine sahip UltraGear™ 25G523B’de azaltılmış hareket bulanıklığını gösteren karşılaştırma görüntüsü.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Sizi oyunun içine çeken akıcı hareket

NVIDIA® G-SYNC® compatible ve AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. En aza indirilmiş hareket bulanıklığı ve gölgelenme ile akıcı görseller için önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma deneyimini yaşayın.
Daha akıcı hareketi ve daha az yırtılmayı gösteren NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium desteğiyle Devre Dışı ve Etkin modları karşılaştıran UltraGear™ 25G523B monitörde gösterilen yarış sahnesi.

Daha akıcı hareketi ve daha az yırtılmayı gösteren NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium desteğiyle Devre Dışı ve Etkin modları karşılaştıran UltraGear™ 25G523B monitörde gösterilen yarış sahnesi.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*NVIDIA® G-SYNC® compatible, yalnızca DisplayPort üzerinden desteklenir.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Canlı renk ile
gerçek mücadeleyi hissedin

Monitörümüz sRGB spektrumunun %99’unu kapsar. Böylece sürükleyici bir oyun deneyimi için IPS ekranıyla yüksek kaliteli renk sunumuna olanak tanıyan geniş renk spektrumu sağlar. Oyuncuların, oyun tasarımcılarının hedeflediği dramatik savaş alanlarını deneyimlemesine olanak tanır.
IPS ekran logosu.

LG IPS™ monitör, geniş izleme açısıyla olağanüstü renk doğruluğu sunar.

HDR 10 logosu.

HDR 10 (yüksek dinamik aralığı), belirli renk ve parlaklık düzeylerini destekler.

sRGB %99 logosu.

sRGB spektrumunun %99’unu kapsadığı için doğru renk görüntüleme konusunda mükemmel çözümü sunar.

Parlak patlamalar, parlak gezegenler ve renkli kozmik arka plana karşı ayrıntılı uzay aracı ile canlı renkler ve zengin kontrast sergileyen UltraGear™ monitördeki fütüristik uzay savaşı sahnesi.

Parlak patlamalar, parlak gezegenler ve renkli kozmik arka plana karşı ayrıntılı uzay aracı ile canlı renkler ve zengin kontrast sergileyen UltraGear™ monitördeki fütüristik uzay savaşı sahnesi.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

LG Switch ile akıllı kontrol, sorunsuz geçiş

LG Switch uygulaması, monitörünüzü oyun ve günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntükalitesini ve parlaklığı ayarlayın ve bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, ekranı 11 düzene ayırmanıza ve video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuza daha da fazla konfor katar.

İndir
Bu video, LG Switch uygulamasıyla monitörünüzü nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

*Bu video sadece temsilidir, gerçek ürün özelliklerini yansıtmayabilir.

*Doğru kullanım için LG Switch yazılımı, LG.com adresinden manuel olarak indirilmelidir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, karanlık sahnelerde görünürlüğü artırarak gizli ayrıntıları ortaya çıkarır ve gölgeli ortamlarda veya ani ışık değişikliklerinde daha sorunsuz gezinme için netliği iyileştirir.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Neredeyse çerçevesiz, görsel olarak daha etkileyici

Ayarlanabilir eğimli tabana sahip, alandan tasarruf sağlayan tasarımımızı deneyimleyin. Karmaşasız ince stand, masa alanı kullanımını en aza indirecek ve ölü alanı verimli bir şekilde ortadan kaldırırken, kurulumunuza daha şık ve daha rafine bir görünüm katacak şekilde tasarlanmıştır.

Çerçevesiz tasarım simgesi.

3 yönlü neredeyse
çerçevesiz tasarım

Eğim simgesi.

Eğim

Duvara monte 100x100 simgesi.

Duvara monte

Bu görüntü, yakınlaştırılmış vurgular, çerçevesiz ekran tasarımını ve şık, havada asılı gibi duran bir standı vurgulayan bir oyun sahnesini gösteren bir masa kurulumundaki bir UltraGear™ oyun monitörünü gösteriyor.

Bu görüntü, yakınlaştırılmış vurgular, çerçevesiz ekran tasarımını ve şık, havada asılı gibi duran bir standı vurgulayan bir oyun sahnesini gösteren bir masa kurulumundaki bir UltraGear™ oyun monitörünü gösteriyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yazdır

Tüm Özellikler

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    Ülkeye Bağlı

  • Adaptör

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    kullanıcı montaj vidaları

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y26

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • DC Output

    19,0 V / 1,7 A (32 W)

  • AC girişi

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W’tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    24,4

  • Boyut [cm]

    62,2

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Panel Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.0944x0.2802 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 Milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Yüzey İşlemi

    Anti-Glare

  • Tepki Süresi

    1 ms (GtG, Daha Hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    200

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Flicker Safe

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu (sadece DP)

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Nişangah işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • DP Sürümü

    1,4

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Sadece Ses)

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    557,6 x 427,2 x 220

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    557,6 x 324,3 x 46,9

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    655 x 134 x 385

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    3,5

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    2,4

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    4,9

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.