Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissettiğinde Güzel!

OLED Sihirli Kumanda Büyükanne uzaktan kumandadaki düğmeleri görmekte zorlandığında, torununun biraz yardımı ve basit bir sesli komut ile işini halledebileceğini öğreniyor.Tamamını izleyin!





Klima Kontrol En çok ihtiyaç duyduğun anda asla yanında olmaz! Klimanın kumandası kaybolduğunda, evin babası onu bulmak için terlemeye başlar. Ama eşi başından beri ana şüpheli olabilir mi? Öğrenmek için şimdi izleyin!





Klima Kontrol Kavurucu sıcak bir günde serin bir ev ile karşılaşmak isteyen annenin evi uzaktan soğutmanın bir yolunu bulması gerekiyor! Yapabilir mi? Öğrenmek için şimdi izleyin!





Çift Tık'la Instaview Babalar buzdolabında aradığını asla bulamaz! Yine aradığı bir ketçap şişesi herkesin gözü önünde saklanıyor. Acaba evin annesi kendisine 'bir tık' yardım edebilir mi? Öğrenmek için şimdi izleyin!





Instaview ThinQ Evin babası gece yarısı bir şeyler atıştırmak için ortadan kaybolduğunda, ThinQ eşine onu iş üstünde yakalaması için haber veriyor. Tamamını izleyin!





A9 Süpürge Baba gerçekten ev işlerini yapmayı unuttu mu? Tam başının belaya girdiğini düşündüğü sırada, yanında A9 olan baba temiz bir şekilde paçasını kurtarıyor. Tamamını izleyin!





Çamaşır Makinesi İki suç ortağı, geceleri çamaşırları örtbas etmeye başlıyor! Ama yakalanmadan kurtulabilecekler mi? Öğrenmek için şimdi izleyin!





Hava Temizleyici Babalar mutfaktaysa mutlaka mutfaktan dumanlar yükselir! Peki PuriCare günü kurtarabilecek mi? Öğrenmek için şimdi izleyin!



