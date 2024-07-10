We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissettiğinde Güzel!
Evinizin içindeki tüm sevgi anları ve günlük maceralar için LG yanınızda.
Kahraman ailemizin her bölümde birbirlerine ne kadar değer verdiklerini ve bunu nasıl gösterdiklerini izleyin!
Bölümler (10)
OLED Sihirli Kumanda
Büyükanne uzaktan kumandadaki düğmeleri görmekte
zorlandığında, torununun biraz yardımı ve basit bir
sesli komut ile işini halledebileceğini
öğreniyor.Tamamını izleyin!
OLED TVs >
Klima Kontrol
En çok ihtiyaç duyduğun anda asla yanında olmaz!
Klimanın kumandası kaybolduğunda, evin babası onu
bulmak için terlemeye başlar. Ama eşi başından beri
ana şüpheli olabilir mi? Öğrenmek için şimdi
izleyin!
KLİMA KONTROL >
Klima Kontrol
Kavurucu sıcak bir günde serin bir ev ile karşılaşmak
isteyen annenin evi uzaktan soğutmanın bir yolunu
bulması gerekiyor! Yapabilir mi? Öğrenmek için şimdi
izleyin!
Klima Kontrol ThinQ >
Çift Tık'la Instaview
Babalar buzdolabında aradığını asla bulamaz! Yine
aradığı bir ketçap şişesi herkesin gözü önünde
saklanıyor. Acaba evin annesi kendisine 'bir tık'
yardım edebilir mi? Öğrenmek için şimdi izleyin!
InstaView™ BUZDOLABI >
Instaview ThinQ
Evin babası gece yarısı bir şeyler atıştırmak için
ortadan kaybolduğunda, ThinQ eşine onu iş üstünde
yakalaması için haber veriyor. Tamamını izleyin!
InstaView™ ThinQ >
A9 Süpürge
Baba gerçekten ev işlerini yapmayı unuttu mu? Tam
başının belaya girdiğini düşündüğü sırada, yanında A9
olan baba temiz bir şekilde paçasını kurtarıyor.
Tamamını izleyin!
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE >
Çamaşır Makinesi
İki suç ortağı, geceleri çamaşırları örtbas etmeye
başlıyor! Ama yakalanmadan kurtulabilecekler mi?
Öğrenmek için şimdi izleyin!
ÇAMAŞIR MAKİNESİ >
Hava Temizleyici
Babalar mutfaktaysa mutlaka mutfaktan dumanlar
yükselir! Peki PuriCare günü kurtarabilecek mi?
Öğrenmek için şimdi izleyin!
Hava Temizleyici >
Bulaşık Makinesi
Temizlikte anne onayı önemli! Evin annesi bulaşıkları
bulaşık makinesinden başkasına emanet edecek mi?
Öğrenmek için şimdi izleyin!
BULAŞIK MAKİNESİ >