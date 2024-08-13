¹Ekran görüntüleri temsilidir.
²Özellikler modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.
³Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi Smart TV Alfa 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.
⁴AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi, kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
⁵Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.
Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre LG OLED B5’e kıyasla %10 aralığında 3 kat daha parlaktır.
⁶LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işığı Yansımasına göre ölçülen mükemmel siyah UL onayına sahiptir.
Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
“Yansımasız” özelliği LG OLED M5 83/77/65 inç ve LG OLED G5 83/77/65/55 inç modelleri için geçerlidir.
“%100 Renk Doğruluğu” ve “DCI-P3 için %100 Renk Hacmi” 2025 model OLED TV’lerde geçerlidir.
LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk UL onaylıdır.
%100. Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 standart renk hacmi boyutuna eşit veya daha büyük ekran performansını ifade eder.
LG OLED Ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.
Ekranın yansıtıcılığı, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilmiştir ve 550 nm’de Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak tanımlanır.
LG OLED Ekran, Intertek tarafından ölçüldüğü haliyle %1’in altında yansımasız ekrandır.
⁷AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
AI Voice Recognition, yalnızca NLP teknolojisini ana dilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
AI Sihirli Kumanda’u TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.
5 yıllık süre içerisinde toplam 4 güncelleme sağlanacaktır, zamanlaması bölgeye veya ülkeye değişiklik gösterebilir. Güvenlik güncellemesi şu zamana kadar desteklenir: 31/12/2028.
Omdia. 2013-2024 en çok satılan ünitelere göre 12 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.
Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
⁸Bu özelliğe yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.
⁹LG QNED evo, Quantum Dot teknolojisinin yerini alan en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır.
Ekranın Color Gamut Volume (CGV) özelliği, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı gibi, DCI-P3 renk alanının CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
¹⁰Hassas Karartma Pro özelliği 85/75/65 inç QNED92 modellerinde, Hassas Karartma özelliği ise QNED92 55 inç modelinde mevcuttur.