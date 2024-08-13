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Duvara monte edilmiş LG TV bulunan oturma odası. Ekranda sudan sıçrayan bir balinanın yüksek kaliteli görüntüsü var.

İyi TV görüntü
kalitesi nedir?

LG, TV teknolojisi ve görüntü kalitesinde önemli gelişmelere öncülük etmiştir. Olağanüstü izleme deneyimi sunan LG OLED, LG QNED, LG NanoCell, 4K ve 8K TV’lerden oluşan çeşitli ürün serimizi keşfedin.

En iyi TV ekran türü hangisidir? 

LG UHD, LG NanoCell, LG QNED, LG QNED evo, LG OLED ve LG OLED evo serisi farklı LG TV’lerin karşılaştırması. Her biri, her bir TV türünün ne sunduğuna dair kısa bir açıklamaya sahiptir. LG OLED evo AI TV ekranında renkli soyut sanat eserleri görünüyor. 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED TV’si amblemi de yer alıyor.

LG OLED evo’yu gerçekten olağanüstü kılan nedir?

12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED TV’si amblemi ile LG OLED TV. Kazanılan ödüller de gösteriliyor. Tom's Guide 2025 CES Awards, Best TV, G5 daha parlak ve daha renkli görünüyor. Video ekran kategorisinde 2025 CES Innovation Awards, 2025 Best of Innovation.

12 yıllık evrim ve yenilikle mükemmelleştirilmiştir. Çığır açan LG OLED evo’muzun neden 2025 Best of Innovation Awards (OLED G5, 83") ile ödüllendirildiğini ve dünya çapında tanındığını öğrenin.¹

LG OLED İnovasyonu hakkında daha fazla bilgi
Gelişmiş görünümlü bir devre kartı üzerinde 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci bulunuyor.

2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci’den çığır açan performans

2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci ile desteklenen üstün görüntü ve ses kalitesini keşfedin. AI Resim Pro görsel içeriği iyileştirirken AI Ses Pro sürükleyici ses deneyimi için sese ince ayar yapar.² ³ ⁴

Bir uzay mekiğinin fırlatılış anı. Sahne ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Sahnenin bir yarısı, LG’nin parlaklık artırma algoritmaları sayesinde canlı ve parlak olarak görüntüleniyor. Diğer yarısı ise karanlık, soluk ve gri olarak görüntüleniyor.

Üstün Parlaklık Artırıcı

Alfa AI İşlemci tarafından desteklenen Işık Artırıcı Algoritma ve Işık Kontrol Mimarisi özelliklerine sahip LG OLED evo, 3 kata kadar daha parlak görüntüler sunar.⁵

Duvara monte LG OLED TV’nin bulunduğu bir oturma odası alanı. TV ekranında yıldızlarla kaplı karanlık bir gökyüzüyle çevrili bir dağ silsilesi görüntüleniyor. Sahne ikiye ayrılmıştır. Bir tarafta manzaranın daha donuk ve gri bir versiyonu yer alıyor ve Mat ekran olarak etiketlenmiş. Diğer tarafta ise daha geniş bir siyah-beyaz dinamik aralığına sahip daha göz alıcı bir görüntü yer alıyor. Bu kısım, Mükemmel Siyah ekran olarak etiketlenmiştir. Logo sertifikası da görünüyor. Mükemmel Siyah Teknolojisi, 500 lüks’e kadar 0,24 nit veya daha düşük siyah seviyeleri sunar. Yanındaki metin balonunda Mükemmel Siyah onay işaretini kontrol edin yazıyor. Ardından TV’de ultra yüksek çözünürlükte renkli bir papağan görülüyor. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. Detaylı su sıçramalarının bulunduğu koyu arka plan da ekranın yansıma yapmadığını vurguluyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu, %100 Renk Hacmi ve yansıma olmaması anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

LG OLED evo’nun Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özellikleri UL onayına sahiptir. Böylece ortamınız ister aydınlık ister karanlık olsun, gerçek siyah seviyeleri ve doğru gerçekçi

renkler sağlar.⁶

AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Sihirli Kumanda. AI düğmesinin, kullanıcıların farklı AI işlevlerine erişimini nasıl sağladığına dair simgeler içeren bir grafik UI sunumu bulunuyor. Hizmetlerden bazıları: AI Ses Kimliği, AI Arama, AI Chatbot, AI Konsiyerj, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı.

WebOS 25 özellikli
LG AI TV

LG AI TV’ler, her ayar için kusursuz destek ve sezgisel kontrol sağlayarak akıllı hiper kişiselleştirmeye uygun üretilmiştir. Böylece TV deneyiminizi basitleştirerek daha keyifli

hale getirir.² ⁷

Duvara monte edilmiş LG TV ve LG Soundbar’ın bulunduğu bir oturma odası.

Son teknoloji OLED İnovasyonunda lider

LG OLED evo, OLED teknolojisinin öncüsüdür. Her yıl çığır açan yenilikler sunar, gerçek kablosuz TV’ye hayat verir, form faktörlerinin evrimini yönlendirir ve ekranların geleceğini yeniden tanımlar.

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özellikli LG OLED
evo’yu keşfedin

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri

kolayca karşılaştırın.² ⁸

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5
LG OLED M5 ürün görüntüsü
OLED M5
LG OLED G5 ürün görüntüsü
OLED G5
LG OLED C5 ürün görüntüsü
OLED C5
Ekran LG SIGNATURE OLED (97 inç) LG OLED evo (83, 77, 65 inç) LG OLED evo LG OLED evo
Boyut En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65 inç) En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65, 55, 48 inç) En fazla 83 inç (83, 77, 65, 55, 48, 42 inç)
İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci Alfa 9 AI İşlemci Gen8
AI Parlaklık Kontrolü Üstün Parlaklık Artırıcı (83, 77, 65 inç) Üstün Parlaklık Artırıcı (83, 77, 65, 55 inç) Parlaklık Artırıcı (83, 77, 65, 55 inç)
AI Resim AI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro, AI Yönetmen İşleme AI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro, AI Yönetmen İşleme AI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro
Renk Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk
AI Ses AI Ses Pro (Sanal Kanal 11.1.2), AI Nesne Düzenleme, Dinamik Ses Artırıcı AI Ses Pro (Sanal Kanal 11.1.2), AI Nesne Düzenleme, Dinamik Ses Artırıcı AI Ses Pro (Sanal Kanal 11.1.2), AI Nesne Düzenleme, Dinamik Ses Artırıcı
İşletim Sistemi (OS) webOS 25, webOS Yenileme Programı webOS 25, webOS Yenileme Programı webOS 25, webOS Yenileme Programı
Daha Fazla Bilgi Daha Fazla Bilgi Daha Fazla Bilgi

LG QNED evo’yu gerçekten olağanüstü kılan nedir?

Duvara monte edilmiş LG QNED evo TV. Ekrandaki görüntü, Dinamik QNED Renk Çözümü özelliği ile daha geniş renk sunumunu gösteriyor. DCI-P3 için %100 Renk Hacmi Intertek onayı da görülebiliyor.

LG QNED evo, renk deneyiminizi yeniden tanımlıyor. Dinamik QNED Renk Çözümü özelliğinin, %100 Renk Hacmi ile nasıl daha zengin ve daha geniş renk sunumu sağladığını öğrenin.⁹

LG QNED evo hakkında daha fazla bilgi
Sıçrayan renkli boyalar zamanda donuyor. Her rengin canlı ve zengin olması, Dinamik QNED Renk Çözümü özelliğinin daha geniş bir renk yelpazesi görüntüleme olanağını sergiliyor.

Dinamik QNED Renk Çözümü

LG’nin benzersiz geniş renk gamı çözümü, TV’nizin arka ışığının saf, gerçekçi renkler sunmasına olanak tanır. Böylece daha geniş bir renk sunumu yelpazesi sağlayarak izleme deneyiminizi iyileştirir.

Holografik çiçek gösteren TV ekranı. Arkada LED ışıkların görsel temsili yer alıyor. Büyük LED ışıklardan küçük ışıklara geçiş yapıyor ve holografik çiçek görüntüsü aniden iyileşerek LG QNED evo’nun ışığı nasıl daha hassas bir şekilde kontrol edebildiğini ve daha canlı, yüksek kontrastlı bir görüntü sunduğunu gösteriyor.

Yeni Alfa AI İşlemci ile desteklenen Hassas Işık Kontrolü için MiniLED

Yeni Alfa AI İşlemcimizin desteklediği MiniLED’li LG QNED evo, hassas ışık kontrolü sağlar. Daha parlak vurgular, derin siyahlar ve keskin ayrıntılarla çarpıcı ve gerçekçi görüntünün keyfini çıkarın.² ¹⁰

LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. There is a graphic UI representation with icons of how the AI button allows users to access different AI functionality. The services include AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

WebOS 25 özellikli
LG AI TV

WebOS 25 destekli LG QNED evo, sizi tanıyan, tercihlerinize uyum sağlayan ve her ihtiyacınıza cevap veren bir AI TV’dir.⁷

Yeniden tanımlanmış renklerle LG QNED evo’yu keşfedin

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri

kolayca karşılaştırın.² ⁸

Table Caption
Features QNED92 QNED9M QNED85
LG QNED92 ürün görüntüsü
QNED92
LG QNED9M ürün görüntüsü
QNED9M
LG QNED85 ürün görüntüsü
QNED85
Ekran LG QNED evo LG QNED evo LG QNED evo
Boyut En fazla 85 inç (85, 75, 65, 55 inç) En fazla 86 inç (86, 75, 65 inç) En fazla 100 inç (100, 86, 75, 65, 55, 50 inç)
Renk Dinamik QNED Renk Pro Dinamik QNED Renk Dinamik QNED Renk
MiniLED Hassas Karartma Teknolojisine Sahip MiniLED Gelişmiş Lokal Karartma özellikli MiniLED Gelişmiş Lokal Karartma özellikli MiniLED
İşletim Sistemi (OS) webOS 25, webOS Yenileme Programı webOS 25, webOS Yenileme Programı webOS 25, webOS Yenileme Programı
webOS özellikleri AI Ses Kimliği, AI Arama, AI Chatbot, AI Konsiyerj, AI Resim Sihirbazı/Ses Sihirbazı, AI Sihirli Kumanda AI Ses Kimliği, AI Arama, AI Chatbot, AI Konsiyerj, AI Resim Sihirbazı/Ses Sihirbazı, AI Sihirli Kumanda AI Ses Kimliği, AI Arama, AI Chatbot, AI Konsiyerj, AI Resim Sihirbazı/Ses Sihirbazı, AI Sihirli Kumanda
Daha Fazla Bilgi
Duvara monte edilmiş LG NanoCell TV. Ekranında renkli bir resim var.

LG NanoCell nedir?

LG NanoCell, renkleri net ve doğru hale getiren nano parçacıklar kullanarak saf renkler sunar. Daha zengin, canlı tonlar ve daha keskin netlik ile 4K içeriğin keyfini çıkarın.

LG OLED evo, LG QNED evo ve LG NanoCell - hangisi en iyisi?

Her ekranın kendine özgü avantajları vardır. İzleme alışkanlıklarınıza ve yaşam tarzınıza en uygun olanı bulun. 

 

• LG OLED evo: En yeni Alfa AI İşlemci ile desteklenen en üstün izleme deneyimini isteyenler için. Parlak ışıkta bile en parlak görüntünün, mükemmel siyahların ve renklerin keyfini çıkarın.

 

• LG QNED evo: Daha zengin renkler ve daha fazla netlik isteyenler için. MiniLED, Dinamik QNED Renk Çözümü ve Hassas Karartma Pro, ince ayarlı kontrast ve canlı renk sunumu sağlar.

 

• LG NanoCell: Canlı renkler ve geniş izleme açıları sunması sayesinde gelişigüzel izleme alışkanlıklarına sahip olanlar için günlük kullanıma yönelik pratik bir seçenektir.

TV Seçiminiz için Akıllı İpuçları

Yaşam alanınız için doğru TV boyutu nedir? >


Yaşam tarzınıza en uygun TV hangisi? >

AI TV’ler Akıllı TV’leri nasıl geliştirir? >

Tüm TV Satın Alma Kılavuzlarını Keşfedin >

¹Ekran görüntüleri temsilidir.

 

²Özellikler modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.

 

³Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi Smart TV Alfa 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında. 

 

⁴AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz. 

 Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi, kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

 

⁵Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir. 

  Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre LG OLED B5’e kıyasla %10 aralığında 3 kat daha parlaktır. 

 

⁶LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işığı Yansımasına göre ölçülen mükemmel siyah UL onayına sahiptir. 

  Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

  “Yansımasız” özelliği LG OLED M5 83/77/65 inç ve LG OLED G5 83/77/65/55 inç modelleri için geçerlidir. 

  “%100 Renk Doğruluğu” ve “DCI-P3 için %100 Renk Hacmi” 2025 model OLED TV’lerde geçerlidir. 

  LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk UL onaylıdır. 

  %100. Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 standart renk hacmi boyutuna eşit veya daha büyük ekran performansını ifade eder. 

  LG OLED Ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır. 

  Ekranın yansıtıcılığı, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilmiştir ve 550 nm’de Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak tanımlanır. 

  LG OLED Ekran, Intertek tarafından ölçüldüğü haliyle %1’in altında yansımasız ekrandır.

 

⁷AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir. 

  AI Voice Recognition, yalnızca NLP teknolojisini ana dilinde destekleyen ülkelerde sağlanır. 

  AI Sihirli Kumanda’u TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir. 

  5 yıllık süre içerisinde toplam 4 güncelleme sağlanacaktır, zamanlaması bölgeye veya ülkeye değişiklik gösterebilir. Güvenlik güncellemesi şu zamana kadar desteklenir: 31/12/2028. 

  Omdia. 2013-2024 en çok satılan ünitelere göre 12 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin. 

  Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

 

⁸Bu özelliğe yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.

 

⁹LG QNED evo, Quantum Dot teknolojisinin yerini alan en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır.

 Ekranın Color Gamut Volume (CGV) özelliği, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı gibi, DCI-P3 renk alanının CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir. 

 

¹⁰Hassas Karartma Pro özelliği 85/75/65 inç QNED92 modellerinde, Hassas Karartma özelliği ise QNED92 55 inç modelinde mevcuttur.