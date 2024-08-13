Her ekranın kendine özgü avantajları vardır. İzleme alışkanlıklarınıza ve yaşam tarzınıza en uygun olanı bulun.

• LG OLED evo: En yeni Alfa AI İşlemci ile desteklenen en üstün izleme deneyimini isteyenler için. Parlak ışıkta bile en parlak görüntünün, mükemmel siyahların ve renklerin keyfini çıkarın.

• LG QNED evo: Daha zengin renkler ve daha fazla netlik isteyenler için. MiniLED, Dinamik QNED Renk Çözümü ve Hassas Karartma Pro, ince ayarlı kontrast ve canlı renk sunumu sağlar.

• LG NanoCell: Canlı renkler ve geniş izleme açıları sunması sayesinde gelişigüzel izleme alışkanlıklarına sahip olanlar için günlük kullanıma yönelik pratik bir seçenektir.