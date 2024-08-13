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1100W 9.1 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
1100W 9.1 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
SES PERFORMANSI
-
Kanal
7.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
1100W
-
Güç Çıkışı - Ön
2x140W
-
Güç Çıkışı - Ön / Üst
2x70W
-
Güç Çıkışı - Orta
140W
-
Güç Çıkışı - Kablosuz Arka L/R
2x180W
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
180W (pasif)
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
USB 2,0
1 Adet
-
USB'den iPod/iPhone/iPad Bağlantısı
Var
-
Mic - Mic Girişi (φ6,3)
2 Adet
-
Video Çıkışı - Kompozit
Var
-
Ses Çıkışı - Audio L/R
Var
-
Ses Girişi - Portatif Giriş
Var
-
Ses Çıkışı - Optik
1 Adet
-
HDMI - Çıkış
1 Adet
-
HDMI - Giriş
2 Adet
-
Radyo Anteni
FM
UYGUNLUK
-
LG Apps
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Dahili Wi-Fi
Var
-
Wi-Fi Direct
Var
-
Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType)
Var
-
Bluetooth
Var
-
Alt / Üst Kabin
Var
FIZIKI BOYUT
-
Ana
440x65x297
-
Ön Hoparlör
280x1330x280
-
Orta Hoparlör
412x82x73
-
Arka Hoparlör
280x1330x280
-
Subwoofer
251x336x347
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