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5.1 DVD Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
SES PERFORMANSI
-
Kanal
5.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
500
-
Güç Çıkışı - Ön
70x2
-
Güç Çıkışı - Orta
70
-
Güç Çıkışı - Surround arka
70x2
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
150
-
Güç Çıkışı - Kablosuz Arka L/R
Yok
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
USB 2,0
Var
-
iPod direct dock
Yok
-
Mic - Mic Girişi (φ6,3)
Var
-
Video Çıkışı - Kompozit
Var
-
Video Çıkışı
Composite, Component
-
Video Girişi - Kompozit
Var
-
Ses Girişi
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI - Giriş
Yok
-
HDMI
Var
-
Radyo Anteni - AM
Var
-
Ethernet - RJ45
Yok
UYGUNLUK
-
CIFS
Var
-
Kablosuz LAN - Ankastre Tipi
Yok
-
USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)
Var
-
Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:2 Ankastre Tipi Hoparlör
Yok
-
Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:1 Rx modül Tipi
Yok
-
Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:1 Rx + Kablosuz Sub-woofer(3ch kablosuz
Yok
-
Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType)
Yok
-
iPod dock - Tipi
Yok
-
iPod dock - iPod'lara yönelik olarak üretilmiştir
Yok
-
iPod dock - iPhone'larla çalışır
Yok
-
iPod dock - iPod Video Desteği
Yok
-
iPod dock
Yok
-
Mic - Jack Tipi
Yok
-
Mic - Mic Seviyesi
Yok
-
Mic - Eko Seviyesi
Yok
-
MIC
Yok
SES MODU
-
VSM Plus
Var
UYGULAMA
-
BD profili - Bonus Görünüm(BD profili 1,1)
Yok
-
BD profili - Ağ / BD Canlı(BD profili 2,0)
Yok
ÇALINABILIR DISK TIPI
-
BD-ROM
Var
-
BD-R
Var
-
BD-RE
Var
-
Melez disk (BD+DVD)
Var
-
DVD(NTSC)
Var
-
DVD(PAL)
Var
-
DVD-R
Var
-
DVD-RW(Video/VR Modeli)
Var
-
DVD+R
Var
-
DVD+RW(Video modu)
Var
-
Video CD/Super VCD
Var
-
Audio CD
Var
-
SACD
Var
-
Audio CD-R/CD-RW
Var
-
Blu-ray Disk Playback_Facet
Yok
AV BIÇIMI
-
Video - MPEG4 AVC(H.264)
Var
-
Video Biçimi
Var
-
Video - MPEG2
Var
-
Video - MPEG4
Var
-
Video - MPEG5
Var
-
Video - MPEG7
Var
-
Video - MPEG11
Var
-
Video - MPEG12
Var
-
Ses Biçimi
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
-
Video Özellikleri - Video DAC
FM/RDS
-
1080p Kaliteleştirme
Var
RADYO
-
AM/FM Tuner_Facet
Yok
-
Ön Ayarlı Bellek
50
-
DAB
Var
AKSESUAR
-
Talimat Kitapçığı
Var
-
Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu
Var
-
Uzaktan Kumanda Birimi - Tip
Var
-
Uzaktan Kumanda Birimi - MBR
Var
-
AM Döngü Anten
Var
-
FM Anteni
Var
-
DAB Anteni
Var
-
Piller
Var
-
Hoparlör Kablosu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
RCA Kodu(Video), Sarı, 1P
Var
-
Kompozit Video Kablosu
Yok
-
Portatif Giriş Kablosu
Var
-
HDMI Kablosu
Yok
-
Paket Disk
Yok
-
Kablosuz Rx Kiti
Yok
-
Mikrofon
Yok
-
Şarkı Kitabı
Yok
-
Şarkı Diski
Yok
-
DLNA Kurulum Diski
Yok
-
Optik Kablo
Yok
FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM
-
Ana
430x70x310
-
Ön Hoparlör
270x1110x270
-
Orta Hoparlör
330x111x94
-
Arka Hoparlör
270x1110x270
-
Subwoofer
161x400x382
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