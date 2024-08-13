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5.1 DVD Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

İncelemeler

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5.1 DVD Ev Sinema Sistemi

HT503SH

5.1 DVD Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    5.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    500

  • Güç Çıkışı - Ön

    70x2

  • Güç Çıkışı - Orta

    70

  • Güç Çıkışı - Surround arka

    70x2

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    150

  • Güç Çıkışı - Kablosuz Arka L/R

    Yok

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    Var

  • iPod direct dock

    Yok

  • Mic - Mic Girişi (φ6,3)

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video Çıkışı

    Composite, Component

  • Video Girişi - Kompozit

    Var

  • Ses Girişi

    Var

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI - Giriş

    Yok

  • HDMI

    Var

  • Radyo Anteni - AM

    Var

  • Ethernet - RJ45

    Yok

UYGUNLUK

  • CIFS

    Var

  • Kablosuz LAN - Ankastre Tipi

    Yok

  • USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)

    Var

  • Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:2 Ankastre Tipi Hoparlör

    Yok

  • Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:1 Rx modül Tipi

    Yok

  • Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:1 Rx + Kablosuz Sub-woofer(3ch kablosuz

    Yok

  • Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType)

    Yok

  • iPod dock - Tipi

    Yok

  • iPod dock - iPod'lara yönelik olarak üretilmiştir

    Yok

  • iPod dock - iPhone'larla çalışır

    Yok

  • iPod dock - iPod Video Desteği

    Yok

  • iPod dock

    Yok

  • Mic - Jack Tipi

    Yok

  • Mic - Mic Seviyesi

    Yok

  • Mic - Eko Seviyesi

    Yok

  • MIC

    Yok

SES MODU

  • VSM Plus

    Var

UYGULAMA

  • BD profili - Bonus Görünüm(BD profili 1,1)

    Yok

  • BD profili - Ağ / BD Canlı(BD profili 2,0)

    Yok

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • BD-ROM

    Var

  • BD-R

    Var

  • BD-RE

    Var

  • Melez disk (BD+DVD)

    Var

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var

  • DVD+R

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • Video CD/Super VCD

    Var

  • Audio CD

    Var

  • SACD

    Var

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

  • Blu-ray Disk Playback_Facet

    Yok

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG4 AVC(H.264)

    Var

  • Video Biçimi

    Var

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG4

    Var

  • Video - MPEG5

    Var

  • Video - MPEG7

    Var

  • Video - MPEG11

    Var

  • Video - MPEG12

    Var

  • Ses Biçimi

    Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

  • Video Özellikleri - Video DAC

    FM/RDS

  • 1080p Kaliteleştirme

    Var

RADYO

  • AM/FM Tuner_Facet

    Yok

  • Ön Ayarlı Bellek

    50

  • DAB

    Var

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - MBR

    Var

  • AM Döngü Anten

    Var

  • FM Anteni

    Var

  • DAB Anteni

    Var

  • Piller

    Var

  • Hoparlör Kablosu

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • RCA Kodu(Video), Sarı, 1P

    Var

  • Kompozit Video Kablosu

    Yok

  • Portatif Giriş Kablosu

    Var

  • HDMI Kablosu

    Yok

  • Paket Disk

    Yok

  • Kablosuz Rx Kiti

    Yok

  • Mikrofon

    Yok

  • Şarkı Kitabı

    Yok

  • Şarkı Diski

    Yok

  • DLNA Kurulum Diski

    Yok

  • Optik Kablo

    Yok

FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM

  • Ana

    430x70x310

  • Ön Hoparlör

    270x1110x270

  • Orta Hoparlör

    330x111x94

  • Arka Hoparlör

    270x1110x270

  • Subwoofer

    161x400x382

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