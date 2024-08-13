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1100W 5.1 Kablosuz Ev Sinema Sistemi
1100W 5.1 Kablosuz Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
DVD Ev Sinema Sistemi
SES PERFORMANSI
-
Kanal
5.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
1100
-
Güç Çıkışı - Ön
180x2
-
Güç Çıkışı - Orta
180
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
200
-
Güç Çıkışı - Kablosuz Arka L/R
180x2
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
USB 2,0
Var
-
Mic - Mic Girişi (φ6,3)
Yok
-
Video Çıkışı
Composite, Component
-
Ses Girişi - Optik
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI
Var
-
Radyo Anteni - FM
Var
-
Ethernet - RJ45
Yok
UYGUNLUK
-
Simplink
Var
-
Kablosuz LAN - Ankastre Tipi
Yok
-
USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)
Var
-
TV Sound ez Kurulumu
Var
-
Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:1 Rx modül Tipi
Var
-
Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType)
Yok
-
iPod dock
Var
-
Bluetooth 2,0
Yok
ÇALINABILIR DISK TIPI
-
BD-ROM
Yok
-
BD-R
Yok
-
BD-RE
Yok
-
Melez disk (BD+DVD)
Yok
-
DVD(NTSC)
Var
-
DVD(PAL)
Var
-
DVD-R
Var
-
DVD-RW(Video/VR Modeli)
Var
-
DVD+R
Var
-
DVD+RW(Video modu)
Var
-
DVD-RAM
Yok
-
DVD-Audio
Yok
-
Video CD/Super VCD
Var
-
Audio CD
Var
-
Audio CD-R/CD-RW
Var
-
Blu-ray Disk Playback_Facet
Yok
AV BIÇIMI
-
Video - DivX
Var
-
Video - DivX HD
Yok
-
Video - MKV
Yok
-
Video - AVC Rec
Yok
-
Video - AVC HD
Yok
-
Video - MPEG4
Var
-
Video - MPEG13
Yok
-
Ses Biçimi
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
-
1080p Kaliteleştirme
Var
RADYO
-
Bant
FM/RDS
-
Ön Ayarlı Bellek
50
AKSESUAR
-
Talimat Kitapçığı
Var
-
Uzaktan Kumanda Birimi - Tip
Var
-
FM Anteni
Var
-
DAB Anteni
Yok
-
Piller
Var
-
Hoparlör Kablosu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
RCA Kodu(Ses), Kırmızı/Beyaz, 2P
Yok
-
RCA Kodu(Video), Sarı, 1P
Var
-
Kompozit Video Kablosu
Yok
-
Portatif Giriş Kablosu
Yok
-
HDMI Kablosu
Var
-
Paket Disk
Yok
-
Kablosuz Rx Kiti
Var
-
Mikrofon
Yok
-
Şarkı Kitabı
Yok
-
Şarkı Diski
Yok
-
Optik Kablo
Yok
FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM
-
Ana
430 x 57 x 281
-
Ön Hoparlör
280 X 1,152 X 225
-
Orta Hoparlör
327 x 99 x 76
-
Arka Hoparlör
280 X 1,152 X 225
-
Subwoofer
190 X 385 X 358
-
Karton Boyut (W x H x D) mm
777 x 523 x 457
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