Conheça o novo Cassete 4-vias Dual Vane LG

“O Cassete DUAL Vane é a primeira evaporadora a que possui um ventilador 3D moldado por injeção de uma peça única. Portanto, é muito suave e tem menos perda de carga do que outros ventiladores 3D. Nosso novo ventilador 3D foi projetado para ser mais eficiente e emitir menos ruído, sem aumentar o tamanho geral do produto.”

O ventilador 3D moldado por injeção é mais poderoso e mais eficiente