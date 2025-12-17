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Projetado para foco e conforto
Crie ambientes de trabalho modernos onde conforto e tecnologia trabalham em harmonia. Qualidade do ar otimizada e telas vívidas apoiam a produtividade e o bem-estar ao longo do dia.
- Conforto e ambiente consistentes em todas as áreas
- Experiências relaxantes e envolventes que melhoram cada visita
- Integração perfeita de tecnologia e design
Sistemas inteligentes e eficientes que simplificam a gestão
Simplifique as operações no local de trabalho com controle centralizado, otimização de energia e desempenho confiável. Mantenha o conforto e melhore a eficiência com sistemas inteligentes e centralizados.
- Monitoramento e controle centralizados para uma gestão mais fácil
- Operação eficiente em termos de energia
- Sistemas escaláveis adaptáveis a vários layouts de escritório
Soluções corporativas e de escritório sob medida para cada necessidade.
Espaços colaborativos / Salas de escritório
Crie ambientes de escritório colaborativos com controle climático inteligente, displays avançados e dispositivos versáteis que se conectam sem esforço para apoiar o foco, a criatividade e o trabalho em equipe.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
- Produtos de IT
VRF Unidades Internas
As Unidades Internas da LG atenderão a todas as suas necessidades comerciais e certamente terão uma solução de ar que se encaixará perfeitamente no seu ambiente.
Solução em Ventilação
A LG Ventilation Solution ERV é uma solução eficiente para o ar interno fresco.
Interativo
LG CreateBoard oferece uma experiência intuitiva de toque e escrita para um trabalho eficaz.
Monitores UltraWide™
Com o monitor LG 21:9 UltraWide™, você vai fazer muito mais do que você fazia antes em uma única tela
Sala de reuniões
Transforme as salas de reunião com telas vívidas, quadros interativos e projeção avançada, permitindo uma comunicação clara e uma colaboração eficaz.
- Painéis Profissionais
- Produtos de IT
Sinalização Digital
Eleve seus negócios com as soluções de sinalização UHD padrão da LG. Prove visuais impressionantes e tecnologia inovadora.
LED Ambientes Internos
Experimente a conveniência do Display All-in-One LED da LG. O seu design All-in-One faz a configuração fácil.
Interativo
LG CreateBoard oferece uma experiência intuitiva de toque e escrita para um trabalho eficaz.
LG ProBeam
Leve suas apresentações para o próximo nível com o Projetor LG — destaque as suas ideias com visuais brilhantes.