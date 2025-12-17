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Pessoas sentadas ao redor de uma mesa de reuniões em uma sala de conferências iluminada com paredes de vidro, com uma pessoa falando e gesticulando enquanto as outras ouvem e tomam notas.

Pessoas sentadas ao redor de uma mesa de reuniões em uma sala de conferências iluminada com paredes de vidro, com uma pessoa falando e gesticulando enquanto as outras ouvem e tomam notas.

Soluções integradas da LG para um local de trabalho mais inteligente.

Projetado para foco e conforto

Crie ambientes de trabalho modernos onde conforto e tecnologia trabalham em harmonia. Qualidade do ar otimizada e telas vívidas apoiam a produtividade e o bem-estar ao longo do dia.

 

  • Conforto e ambiente consistentes em todas as áreas
  • Experiências relaxantes e envolventes que melhoram cada visita
  • Integração perfeita de tecnologia e design

Sistemas inteligentes e eficientes que simplificam a gestão

Simplifique as operações no local de trabalho com controle centralizado, otimização de energia e desempenho confiável. Mantenha o conforto e melhore a eficiência com sistemas inteligentes e centralizados.

 

  • Monitoramento e controle centralizados para uma gestão mais fácil
  • Operação eficiente em termos de energia
  • Sistemas escaláveis adaptáveis a vários layouts de escritório

Soluções corporativas e de escritório sob medida para cada necessidade.

Espaços colaborativos / Salas de escritório

Crie ambientes de escritório colaborativos com controle climático inteligente, displays avançados e dispositivos versáteis que se conectam sem esforço para apoiar o foco, a criatividade e o trabalho em equipe.

Escritório amplo e iluminado com mesas e cadeiras dispostas em um layout aberto, apresentando vários monitores exibindo projetos arquitetônicos, videochamadas e recursos visuais. Uma unidade de ar condicionado instalada no teto é visível acima.
Conjunto de quatro unidades internas de ar condicionado em formatos diferentes, incluindo uma cassete de teto, um difusor circular, uma unidade de parede e uma grelha retangular estreita, dispostas sobre um fundo liso.

VRF Unidades Internas

As Unidades Internas da LG atenderão a todas as suas necessidades comerciais e certamente terão uma solução de ar que se encaixará perfeitamente no seu ambiente.

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Unidade de ventilação compacta com duas saídas de ar circulares na parte frontal e revestimento metálico bicolor, posicionada contra um fundo claro e liso.

Solução em Ventilação

A LG Ventilation Solution ERV é uma solução eficiente para o ar interno fresco.

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Grande tela interativa exibindo um layout 3D de um espaço externo estilo café, com imagens menores inseridas de conceitos de design de interiores, em um fundo claro.

Interativo

LG CreateBoard oferece uma experiência intuitiva de toque e escrita para um trabalho eficaz.

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Wide desktop monitor with a slim white stand displaying vibrant abstract shapes in red, purple, and gold tones, set against a plain light background.

Monitores UltraWide™

Com o monitor LG 21:9 UltraWide™, você vai fazer muito mais do que você fazia antes em uma única tela

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Sala de reuniões

Transforme as salas de reunião com telas vívidas, quadros interativos e projeção avançada, permitindo uma comunicação clara e uma colaboração eficaz.

Sala de conferências moderna com mesas grandes e cadeiras giratórias, equipada com vários monitores exibindo gráficos e diagramas, além de laptops configurados para reuniões.
Tela de sinalização digital exibindo uma promoção de primavera com tema rosa, com flores decorativas e duas mulheres posando com roupas elegantes, em um fundo claro.

Sinalização Digital

Eleve seus negócios com as soluções de sinalização UHD padrão da LG. Prove visuais impressionantes e tecnologia inovadora.

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Grande tela de LED multifuncional exibindo gráficos e tabelas coloridos ao lado de uma cena decorativa com folhas verdes e uma tigela branca, sobre um fundo claro.

LED Ambientes Internos

Experimente a conveniência do Display All-in-One LED da LG. O seu design All-in-One faz a configuração fácil.

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Grande tela interativa exibindo um layout 3D de um espaço externo estilo café, com imagens menores inseridas de conceitos de design de interiores, em um fundo claro.

Interativo

LG CreateBoard oferece uma experiência intuitiva de toque e escrita para um trabalho eficaz.

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Projetor branco frontal com uma grande lente circular no lado direito e aberturas de ventilação horizontais, apresentado contra um fundo claro liso.

LG ProBeam

Leve suas apresentações para o próximo nível com o Projetor LG — destaque as suas ideias com visuais brilhantes.

Saber mais
Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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