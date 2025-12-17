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Pessoas caminhando e conversando dentro de um grande átrio moderno com altas paredes de vidro e estruturas metálicas, repleto de luz natural.

Pessoas caminhando e conversando dentro de um grande átrio moderno com altas paredes de vidro e estruturas metálicas, repleto de luz natural.

Soluções integradas da LG para espaços governamentais

Espaços confortáveis e conectados para o serviço público

Melhore as instalações de espaços governamentais com ambientes que priorizem conforto, clareza e acessibilidade, apoiando a produtividade tanto dos funcionários quanto dos cidadãos.

 

  • Clima interno confortável para trabalho produtivo
  • Orientação visual clara e displays de comunicação
  • Design amigável para acessibilidade e inclusão

Sistemas inteligentes para operação eficiente e confiável

Otimize a gestão de instalações com sistemas integrados de HVAC e sistemas de controle que proporcionam estabilidade, eficiência e monitoramento em tempo real para uma confiabilidade a longo prazo.

 

  • Gestão e controle centralizado do ar
  • Sistemas de resfriamento e aquecimento eficientes em termos de energia
  • Soluções escaláveis para edifícios de qualquer tamanho

Soluções para Departamentos Governamentais por necessidade

Lobby

Crie saguões governamentais acolhedores com sistemas de ar fresco, comunicação visual clara e design refinado para construir confiança e conforto.

Hall de entrada espaçoso com paredes altas de vidro, piso reflexivo e grandes telas digitais fixadas nas paredes exibindo imagens vibrantes.
Unidade de refrigeração externa com painéis de ventilação angulares e estrutura em formato de caixa, exibida sobre um fundo neutro.

Chiller

Descubra as poderosas soluções de resfriamento de ar ideais para a sua instalação comercial.

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Indoor LED image

LED Ambientes Internos

Linha completa, desde modelos super fine-pitch até os modelos com pitch padrão, projetados para diversas aplicações em ambientes internos.

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Visor micro LED exibindo uma imagem de alto contraste de fatias de limão caindo na água, sobre um fundo claro e liso.

LG MAGNIT

Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.
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Vigilância

Garanta uma monitorização segura com sistemas de controle inteligentes e ecrãs de alta precisão, proporcionando confiabilidade e consciência situacional para operações críticas.

Sala de vigilância moderna com grandes monitores de parede e várias mesas de controle exibindo imagens de monitoramento de estradas e segurança.
Interface de controle tipo tela sensível ao toque que exibe o status do sistema de climatização (HVAC), dados de energia e alertas do sistema em um painel branco sobre um fundo claro.

Central de Controle

O LG Central Controller fornece gerenciamento conveniente para os vários produtos HVAC em um edifício.

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Visor micro LED exibindo uma imagem de alto contraste de fatias de limão caindo na água, sobre um fundo claro e liso.

LG MAGNIT

Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.

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Monitor curvo amplo sobre um suporte branco, exibindo conteúdo em tela dividida com gráficos e código sobre um fundo claro.

LG UltraWide™

Aproveite de uma grande eficiência de trabalho ao visualizar vários documentos ao mesmo tempo.

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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