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Espaços confortáveis e conectados para o serviço público
Melhore as instalações de espaços governamentais com ambientes que priorizem conforto, clareza e acessibilidade, apoiando a produtividade tanto dos funcionários quanto dos cidadãos.
- Clima interno confortável para trabalho produtivo
- Orientação visual clara e displays de comunicação
- Design amigável para acessibilidade e inclusão
Sistemas inteligentes para operação eficiente e confiável
Otimize a gestão de instalações com sistemas integrados de HVAC e sistemas de controle que proporcionam estabilidade, eficiência e monitoramento em tempo real para uma confiabilidade a longo prazo.
- Gestão e controle centralizado do ar
- Sistemas de resfriamento e aquecimento eficientes em termos de energia
- Soluções escaláveis para edifícios de qualquer tamanho
Soluções para Departamentos Governamentais por necessidade
Lobby
Crie saguões governamentais acolhedores com sistemas de ar fresco, comunicação visual clara e design refinado para construir confiança e conforto.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
Chiller
Descubra as poderosas soluções de resfriamento de ar ideais para a sua instalação comercial.
LED Ambientes Internos
Linha completa, desde modelos super fine-pitch até os modelos com pitch padrão, projetados para diversas aplicações em ambientes internos.
LG MAGNIT
|Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.
Vigilância
Garanta uma monitorização segura com sistemas de controle inteligentes e ecrãs de alta precisão, proporcionando confiabilidade e consciência situacional para operações críticas.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
- Produtos de IT
Central de Controle
O LG Central Controller fornece gerenciamento conveniente para os vários produtos HVAC em um edifício.
LG MAGNIT
Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.
LG UltraWide™
Aproveite de uma grande eficiência de trabalho ao visualizar vários documentos ao mesmo tempo.