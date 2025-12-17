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Quarto de hotel com cama e sofá, aberto para um pátio com mesa e cadeiras de frente para a praia. O mar e as árvores são visíveis através das portas de vidro abertas.

Quarto de hotel com cama e sofá, aberto para um pátio com mesa e cadeiras de frente para a praia. O mar e as árvores são visíveis através das portas de vidro abertas.

Soluções integradas da LG para um hotel mais inteligente.

Ambiente confortável e relaxante

Crie saguões acolhedores, quartos relaxantes e áreas públicas vibrantes que ofereçam aos hóspedes conforto ideal através de nossas soluções avançadas de clima, iluminação e exibição. Cada detalhe é projetado para fazer os hóspedes se sentirem à bel-prazer e melhorar a qualidade de sua estadia.

 

  • Temperatura e qualidade do ar consistentes em toda a instalação
  • Instalação flexível adaptável a diversos ambientes
  • Operação confiável para edifícios grandes e complexos

Gerenciamento eficiente com desempenho confiável

Permita operações hoteleiras perfeitas e sem interrupções com sistemas estáveis, controles flexíveis e manutenção simplificada. Garanta que cada experiência do hóspede ocorra sem problemas com tecnologia que opere de forma confiável e discreta.

 

  • Sistemas confiáveis garantindo operação diária perfeita
  • Controle flexível adaptado às diferentes necessidades da instalação
  • Manutenção simplificada para estabilidade a longo prazo

Soluções hoteleiras sob medida para cada necessidade.

Lobby

Crie impressões duradouras desde o primeiro momento com um design refinado, controle climático confortável e displays intuitivos que recebem os hóspedes desde a sua chegada.

Amplo hall de entrada do hotel com paredes de mármore em tons dourados, lustre de cristal e balcão de recepção moderno. Grandes telas decoram a parede.
Painel de LED interno mostrando uma mulher caminhando por uma trilha de jardim cercada por vegetação exuberante, contra um fundo claro e neutro.

Sistema VRF

A solução AHU da LG interliga-se com a série MULTI V. Traem eficiência energética e ar condicionado.

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Painel de LED interno mostrando uma mulher caminhando por uma trilha de jardim cercada por vegetação exuberante, contra um fundo claro e neutro.

LED Ambientes Internos

A complete portfolio of LED panels for indoor environments, from fine-pitch options to standard configurations, to meet any type of application.

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Tela de sinalização digital exibindo uma promoção de primavera com tema rosa, com flores decorativas e duas mulheres posando com roupas elegantes, em um fundo claro.

Digital Signage

Eleve seus negócios com as soluções de sinalização UHD padrão da LG. Prove visuais impressionantes e tecnologia inovadora.

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Visor micro LED exibindo uma imagem de alto contraste de fatias de limão caindo na água, sobre um fundo claro e liso.

LG MAGNIT

Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.

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LG Business Monitor Image

Monitores

O monitor LG traz clareza e adaptabilidade a qualquer ambiente profissional, combinando design elegante com funcionalidade perfeita para uma experiência de trabalho refinada.

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Quarto de hóspedes

Proporcione conforto pessoal com controle climático relaxante, entretenimento imersivo e tecnologia intuitiva, ajudando os hóspedes a relaxar, recarregar as energias e se sentirem em casa.

Quarto de hotel moderno com duas camas, iluminação ambiente suave e uma escrivaninha com telas digitais. O quarto inclui uma TV à direita e um closet aberto que dá acesso ao banheiro.
VRF Application Solutions image

Sistema VRF

As soluções de água quente, AHU e de ventilação da LG se interligam com a série MULTI V.

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Single Split image

Single Split

Um sistema de ar condicionado Single Split é a escolha ideal para várias lojas de varejo.

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Ventilation Solution image

Solução de ventilação

A LG Ventilation Solution ERV é uma solução eficiente para o ar interno fresco.

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Uma televisão fixada na parede exibe uma cena noturna com duas pessoas conversando ao lado de uma viatura policial com as luzes piscando.

Hotel TV

LG Hotel TV oferece soluções que permitem diferenciar e aprimorar a gestão do seu hotel, personalizando a experiência do hóspede de acordo com suas necessidades.

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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