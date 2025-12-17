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Ambiente confortável e relaxante
Crie saguões acolhedores, quartos relaxantes e áreas públicas vibrantes que ofereçam aos hóspedes conforto ideal através de nossas soluções avançadas de clima, iluminação e exibição. Cada detalhe é projetado para fazer os hóspedes se sentirem à bel-prazer e melhorar a qualidade de sua estadia.
- Temperatura e qualidade do ar consistentes em toda a instalação
- Instalação flexível adaptável a diversos ambientes
- Operação confiável para edifícios grandes e complexos
Gerenciamento eficiente com desempenho confiável
Permita operações hoteleiras perfeitas e sem interrupções com sistemas estáveis, controles flexíveis e manutenção simplificada. Garanta que cada experiência do hóspede ocorra sem problemas com tecnologia que opere de forma confiável e discreta.
- Sistemas confiáveis garantindo operação diária perfeita
- Controle flexível adaptado às diferentes necessidades da instalação
- Manutenção simplificada para estabilidade a longo prazo
Soluções hoteleiras sob medida para cada necessidade.
Lobby
Crie impressões duradouras desde o primeiro momento com um design refinado, controle climático confortável e displays intuitivos que recebem os hóspedes desde a sua chegada.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
- Produtos de IT
Sistema VRF
A solução AHU da LG interliga-se com a série MULTI V. Traem eficiência energética e ar condicionado.
LED Ambientes Internos
A complete portfolio of LED panels for indoor environments, from fine-pitch options to standard configurations, to meet any type of application.
Digital Signage
Eleve seus negócios com as soluções de sinalização UHD padrão da LG. Prove visuais impressionantes e tecnologia inovadora.
LG MAGNIT
Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.
Monitores
O monitor LG traz clareza e adaptabilidade a qualquer ambiente profissional, combinando design elegante com funcionalidade perfeita para uma experiência de trabalho refinada.
Quarto de hóspedes
Proporcione conforto pessoal com controle climático relaxante, entretenimento imersivo e tecnologia intuitiva, ajudando os hóspedes a relaxar, recarregar as energias e se sentirem em casa.
- HVAC / Air Conditioning
- Painéis Profissionais
Sistema VRF
As soluções de água quente, AHU e de ventilação da LG se interligam com a série MULTI V.
Single Split
Um sistema de ar condicionado Single Split é a escolha ideal para várias lojas de varejo.
Solução de ventilação
A LG Ventilation Solution ERV é uma solução eficiente para o ar interno fresco.
Hotel TV
LG Hotel TV oferece soluções que permitem diferenciar e aprimorar a gestão do seu hotel, personalizando a experiência do hóspede de acordo com suas necessidades.