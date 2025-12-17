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Uma criança sorridente durante um exame médico, enquanto uma médica tem um estetoscópio.

Uma criança sorridente durante um exame médico, enquanto uma médica tem um estetoscópio.

Soluções integradas da LG para serviços de saúde mais inteligentes

Ambientes acolhedores e confortáveis

Crie espaços acolhedores e confortáveis para pacientes e residentes com as nossas soluções avançadas de ar condicionado e ecrãs comerciais.

 

  • Sistemas de ar condicionado escaláveis para grandes
  • centros de saúde
  • Painéis interativos para informação e orientação

Ecrãs profissionais para precisão médica

Com imagens precisas e estáveis, os nossos ecrãs médicos apoiam diagnósticos e tratamentos precisos.

 

  • Qualidade de imagem excecional para procedimentos cirúrgicos detalhados
  • Monitores de diagnóstico que revelam detalhes subtis com clareza

Soluções personalizadas para cada especialidade

Desde salas de diagnóstico a salas de cirurgia, as soluções da LG são concebidas para todos os ambientes médicos.

 

  • Ecrãs preparados para telemedicina para consultas remotas
  • Controles avançados para temperatura, umidade e pressão do ar

Soluções para hospitais e centros de saúde por necessidade

Lobby

LG melhora os átrios dos hospitais com sinalização LED para informações claras, quiosques para registo rápido, sistemas seguros na nuvem e soluções de ar, aumentando a eficiência, a segurança e o conforto.

Uma área de receção de um hospital com ecrãs digitais que mostram informações médicas e números de fila, e cadeiras dispostas na área de espera.
VRF Application Solutions

AHU

A solução AHU da LG interliga-se com a série MULTI V. Traem eficiência energética e ar condicionado.

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Dois painéis de LED de alta resolução exibindo imagens vívidas de paisagens e cidades com cores brilhantes e detalhes.

LED Ambientes Internos

Linha completa de modelos, variando de passo superfino a passo interno padrão, para diversas aplicações internas.

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Um display digital exibindo um anúncio rosa de liquidação de primavera com gráficos florais e duas mulheres com óculos escuros.

Digital Signage

Eleve o seu negócio com as soluções de sinalização UHD padrão da LG. Experimente visuais impressionantes e tecnologia inovadora projetada para atender às necessidades do seu negócio.

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Sala de cirurgia

As soluções de monitores médicos da LG para ambientes cirúrgicos oferecem a clareza e a confiabilidade de que os cirurgiões precisam para procedimentos críticos, garantindo confiança em todas as etapas do atendimento ao paciente.

Uma sala de cirurgia moderna com luzes cirúrgicas, monitores médicos exibindo imagens endoscópicas e vários equipamentos ao redor da mesa.
Um monitor médico mostra uma visão em detalhe de um procedimento cirúrgico, mostrando tecidos internos e instrumentos.

Monitores cirúrgicos

Encontre o caminho para os melhores resultados com qualidade de imagem, usabilidade e credibilidade excepcionais.

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Cidade para idosos

Os monitores inteligentes e as soluções de purificação do ar da LG criam um espaço adequado para idosos, com entretenimento fácil, visualização imersiva e qualidade do ar ideal para um ambiente saudável e confortável.

Um lounge de um centro de centro para idosos com sofás, grandes monitores digitais exibindo vídeos sobre o tempo e exercícios, e unidades de climatização no teto.
Um dispositivo de ventilação retangular com duas condutas de ar circulares num dos lados, concebida para a circulação do ar interior.

Solução em Ventilação

Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.

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Um conjunto de quatro unidades internas de ar condicionado em diferentes formatos, incluindo designs de teto, parede e circulares.

VRF Unidades Internas

As Unidades Internas da LG atenderão a todas as suas necessidades comerciais e certamente terão uma solução de ar que se encaixará perfeitamente no seu ambiente.

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Um display digital exibindo uma imagem vívida de metades de limas verdes espirrando água contra um fundo preto.

LG MAGNIT (Micro LED)

Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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