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Ambientes acolhedores e confortáveis
Crie espaços acolhedores e confortáveis para pacientes e residentes com as nossas soluções avançadas de ar condicionado e ecrãs comerciais.
- Sistemas de ar condicionado escaláveis para grandes
- centros de saúde
- Painéis interativos para informação e orientação
Ecrãs profissionais para precisão médica
Com imagens precisas e estáveis, os nossos ecrãs médicos apoiam diagnósticos e tratamentos precisos.
- Qualidade de imagem excecional para procedimentos cirúrgicos detalhados
- Monitores de diagnóstico que revelam detalhes subtis com clareza
Soluções personalizadas para cada especialidade
Desde salas de diagnóstico a salas de cirurgia, as soluções da LG são concebidas para todos os ambientes médicos.
- Ecrãs preparados para telemedicina para consultas remotas
- Controles avançados para temperatura, umidade e pressão do ar
Soluções para hospitais e centros de saúde por necessidade
Lobby
LG melhora os átrios dos hospitais com sinalização LED para informações claras, quiosques para registo rápido, sistemas seguros na nuvem e soluções de ar, aumentando a eficiência, a segurança e o conforto.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
AHU
A solução AHU da LG interliga-se com a série MULTI V. Traem eficiência energética e ar condicionado.
LED Ambientes Internos
Linha completa de modelos, variando de passo superfino a passo interno padrão, para diversas aplicações internas.
Digital Signage
Eleve o seu negócio com as soluções de sinalização UHD padrão da LG. Experimente visuais impressionantes e tecnologia inovadora projetada para atender às necessidades do seu negócio.
Sala de cirurgia
As soluções de monitores médicos da LG para ambientes cirúrgicos oferecem a clareza e a confiabilidade de que os cirurgiões precisam para procedimentos críticos, garantindo confiança em todas as etapas do atendimento ao paciente.
- Produtos de IT
Monitores cirúrgicos
Encontre o caminho para os melhores resultados com qualidade de imagem, usabilidade e credibilidade excepcionais.
Cidade para idosos
Os monitores inteligentes e as soluções de purificação do ar da LG criam um espaço adequado para idosos, com entretenimento fácil, visualização imersiva e qualidade do ar ideal para um ambiente saudável e confortável.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
Solução em Ventilação
Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.
VRF Unidades Internas
As Unidades Internas da LG atenderão a todas as suas necessidades comerciais e certamente terão uma solução de ar que se encaixará perfeitamente no seu ambiente.
LG MAGNIT (Micro LED)
Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.