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Transportation

Transporte

A LG Electronics oferece experiências visuais incríveis aos passageiros, ao mesmo tempo em que promove uma maior eficácia no gerenciamento. A Sinalização Digital da LG é a solução ideal para obter imagens da mais alta qualidade e flexibilidade de formato. Trabalhamos para superar as suas expectativas.

 

Palavras Do Passageiro

"Os passageiros precisam de informações atualizadas e claramente visíveis."

Passengers Says

Quando se trata de experiências do usuário, o acesso rápido a informações precisas é um dos elementos mais importantes. Com pessoas partindo e chegando 24 horas por dia em saguões e portões de embarque e desembarque, apresentar informações atualizadas e claramente visíveis é um componente importante para facilitar a vida dos viajantes.

Palavras Do Diretor de TI

"Preciso de durabilidade, estabilidade e confiabilidade para uso no longo prazo. A compatibilidade também é importante para facilitar a integração na infraestrutura de TI existente."

IT Directors Says

Escolher uma sinalização digital estável é fundamental quando se trata de lidar com os avanços de TI e o uso econômico no longo prazo. A sinalização digital deve ser compatível com outros dispositivos e sistemas e ser de fácil instalação, visto que a infraestrutura de TI e o sistema de rede dentro das empresas podem apresentar conexões complexas.

Por Que Escolher o Visor de Informações LG

A LG electronics fornece soluções de sinalização digital para transporte público no intuito de aprimorar a experiência dos usuários e das empresas que operam os serviços de transporte. A LG electronics está constantemente olhando à frente, desafiando seus funcionários a criar soluções mais inovadoras e empolgantes para melhorar a vida dos consumidores.


A LG electronics fornece soluções de sinalização digital para transporte público no intuito de aprimorar a experiência dos usuários e das empresas que operam os serviços de transporte. A LG Electronics está constantemente olhando à frente, desafiando seus funcionários a criar soluções mais inovadoras e empolgantes para melhorar a vida dos consumidores. A LG electronics pode fornecer telas com brilho de 500 a 3.000 cd/m², dotadas de exclusiva tecnologia IPS, que permite operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Graças à tecnologia IPS, as telas LG exibem matiz e brilho com precisão, independentemente do ângulo do observador, garantindo que os viajantes vejam as informações de qualquer parte da fila, ainda que longa, e preparem-se a tempo para procedimentos futuros como check-in e desembaraço aduaneiro. Além disso, com a confiabilidade do produto, as parcerias globais e a rede global de assistência da LG, você consegue não só controlar/gerir os painéis e as respectivas informações com eficiência e pontualidade, mas também interagir com os passageiros exibindo vídeos e imagens chamativos com apelo comercial.



*O desempenho do produto pode variar de acordo com os modelos.

Information Gathering Area

Partidas, portões de embarque, etc.

Área de Coleta de Informações

Exibições visuais propiciam eficiência e previsibilidade aos passageiros e prestadores de serviços de transporte. Ter clara visibilidade e angulatura de visualização é essencial para exibir informações como dados de voo e direções sob quaisquer condições ambientais.

LSCB015

Fine-Pitch Essential

LSBB012  >

86BH5F-M

Ultra Stretch

86BH5F-M  >

Queue Area

Balcão de emissão de bilhetes, inspeções de imigração, compras no Duty-Free, retirada de bagagem, etc.

Área de Fila

Os momentos menos agradáveis em aeroportos, plataformas e estações são as longas esperas. Sinalização LG com Fine Pitch, video wall uniforme, Ultra Stretch para orientação. Com formatos de exibição variados e imagens imersivas, as telas UHD deixam as filas menos cansativas.

LAP015E

Versátil

LSCA029  >

86BH5F-M

Ultra Stretch

86BH5F-M  >

High Traffic Pass-Thru area

Áreas de transferências, corredores, etc.

Área de Passagem de Alto Tráfego

Transferências podem ser problemáticas, com aquele monte de passageiros circulando por áreas congestionadas. A Sinalização Digital LG oferece a solução ideal para áreas de passagem compridas: a tela tátil orienta os passageiros de forma mais prática e interativa, enquanto as finas e compactas telas Ultra Stretch podem ser instaladas no teto para apresentar informações atualizadas em qualidade UHD.

LSCB015

Fine-Pitch Essential

LSBB012  >

86BH5F-M

Ultra Stretch

86BH5F-M  >

Duty-free shops, Cafeterias

Lojas duty-free, cafeterias

Espaço de Varejo

Telas imersivas com imagens nítidas e vívidas atraem clientes para a área comercial. A LG Electronics oferece diversas opções de produto, como OLED, LED e ultra stretch, todos com excelente qualidade para a exibição eficaz de informações.

LAT240

LED Filme Transparente

LAT240  >

Open Space

Saguão de partida/chegada, lounge, área de descanso

Espaço Aberto

A LG electronics agrega cor aos espaços e oferece uma ampla variedade de informações e entretenimento. Displays de última geração com excelente nitidez cromática iluminam o ambiente, satisfazendo tanto os visitantes quanto as operadoras de transporte.

LSBC019

Compacto

LSBC019  >

On-Board

A Bordo

A confiável sinalização digital da LG pode ser vista claramente quando em movimento. Os OLEDs transparentes da LG podem transformar metrôs, trens e até interiores de aeronaves, melhorando a viagem e a experiência geral do cliente.

86BH5F-M

Ultra Stretch

86BH5F-M  >

Station

Abrigo de ônibus, estação de trem/metrô

Estação

A sinalização digital da LG também é adequada para ambientes externos ou parcialmente abertos. Com alta confiabilidade e tela IPS para propiciar imagens consistentemente nítidas, a sinalização de alto brilho pode ser instalada em condições climáticas adversas. Além disso, fornece informações exatas em tempo real sobre o horário estimado de partida/chegada por meio de um gerenciamento facilitado de conteúdo.

GSCA039

Versátil

GSCA039  >

55XE4F-M

IP-Rated Outdoor

55XE4F-M >

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