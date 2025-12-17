A LG electronics fornece soluções de sinalização digital para transporte público no intuito de aprimorar a experiência dos usuários e das empresas que operam os serviços de transporte. A LG electronics está constantemente olhando à frente, desafiando seus funcionários a criar soluções mais inovadoras e empolgantes para melhorar a vida dos consumidores.





A LG electronics fornece soluções de sinalização digital para transporte público no intuito de aprimorar a experiência dos usuários e das empresas que operam os serviços de transporte. A LG Electronics está constantemente olhando à frente, desafiando seus funcionários a criar soluções mais inovadoras e empolgantes para melhorar a vida dos consumidores. A LG electronics pode fornecer telas com brilho de 500 a 3.000 cd/m², dotadas de exclusiva tecnologia IPS, que permite operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Graças à tecnologia IPS, as telas LG exibem matiz e brilho com precisão, independentemente do ângulo do observador, garantindo que os viajantes vejam as informações de qualquer parte da fila, ainda que longa, e preparem-se a tempo para procedimentos futuros como check-in e desembaraço aduaneiro. Além disso, com a confiabilidade do produto, as parcerias globais e a rede global de assistência da LG, você consegue não só controlar/gerir os painéis e as respectivas informações com eficiência e pontualidade, mas também interagir com os passageiros exibindo vídeos e imagens chamativos com apelo comercial.







*O desempenho do produto pode variar de acordo com os modelos.