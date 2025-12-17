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Uma fileira de braços robóticos posicionados em ambos os lados de uma esteira transportadora dentro de uma grande fábrica industrial, voltados para dentro, em direção à linha de produção.

Uma fileira de braços robóticos posicionados em ambos os lados de uma esteira transportadora dentro de uma grande fábrica industrial, voltados para dentro, em direção à linha de produção.

Soluções integradas da LG para uma fábrica mais inteligente.

Apoiando o foco, segurança e produtividade

Proporcione locais de trabalho mais seguros e confortáveis ​​com ambientes controlados que melhoram a concentração e o bem-estar.

 

  • Temperatura e qualidade do ar controladas para segurança e foco
  • Comunicação visual clara para operações coordenadas

Mantendo a estabilidade e a clareza em todas as operações

Mantenha uma gestão eficiente das instalações com controle ambiental estável e visibilidade clara para reduzir o tempo de inatividade e otimizar os processos.

 

  • Condições estáveis para um desempenho consistente
  • Visibilidade clara para tomada de decisões e monitoramento

Soluções de fábrica sob demanda

Fábrica inteligente

Consegue uma manufatura mais inteligente com sistemas de ar inovadores, sinalização de alto desempenho e monitores aumentando a produtividade e a visualização em locais industriais.

Um amplo espaço de trabalho industrial com pé-direito alto, iluminação brilhante, displays fixados na parede, estações de trabalho com monitores e prateleiras altas repletas de caixas de papelão.
Unidade de refrigeração externa com painéis de ventilação angulares e estrutura em formato de caixa, exibida sobre um fundo neutro.

Chiller

Descubra as poderosas soluções de resfriamento de ar ideais para a sua instalação comercial.

Saber mais
Painel de LED interno mostrando uma mulher caminhando por uma trilha de jardim cercada por vegetação exuberante, contra um fundo claro e neutro.

LED Ambientes Internos

Linha completa, desde modelos super fine-pitch até os modelos com pitch padrão, projetados para diversas aplicações em ambientes internos.

Saber mais
Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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