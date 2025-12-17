Corporativo

À medida que as tarefas se tornarem mais complexas e difíceis, colaborar ou resolver problemas em conjunto passará a ser algo normal no ambiente profissional. Nas reuniões, exibir algo na sala a partir de dispositivos externos como notebooks consome tempo para que sejam feitas as conexões. Hoje em dia, os funcionários preferem ambientes avançados e colaborativos aos espaços de trabalho convencionais. Quando incorporamos a sinalização digital aos espaços profissionais, as diferentes formas de colaboração, como encontros criativos, compartilhamento de dados e reuniões interdepartamentais, ficam muito mais práticas.

