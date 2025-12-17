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Corporativo

A quantidade de dados e informações processados aumenta cada vez mais, assim como as ideias geradas a partir deles. Uma nova era de colaboração já começou. Para acompanhar as mudanças, os escritórios estão evoluindo para acomodar a necessidade de colaboração remota e ambientes abertos e menores.

LG LED Display Luxury Home

LG LED Display Luxury Home

Funcionário Disse

"Gostaria de compartilhar dados, conectar o monitor a vários dispositivos e fazer anotações na tela. Melhor qualidade de imagem e amplos ângulos de visão aumentariam a eficiência das reuniões."

El empleado dijo

À medida que as tarefas se tornarem mais complexas e difíceis, colaborar ou resolver problemas em conjunto passará a ser algo normal no ambiente profissional. Nas reuniões, exibir algo na sala a partir de dispositivos externos como notebooks consome tempo para que sejam feitas as conexões. Hoje em dia, os funcionários preferem ambientes avançados e colaborativos aos espaços de trabalho convencionais. Quando incorporamos a sinalização digital aos espaços profissionais, as diferentes formas de colaboração, como encontros criativos, compartilhamento de dados e reuniões interdepartamentais, ficam muito mais práticas.

Palavras do Diretor de TI

"Como muitas salas de reunião têm sistemas de controle AV profissionais de alta compatibilidade hoje em dia, preciso de uma solução de exibição e conferência que seja fácil de manter e gerenciar."

Palavras do diretor de TI

O novo modelo de ambiente profissional amparado em tecnologia possibilita colaboração e inovação ao inspirar e apoiar a interação espontânea. A uniformidade da experiência deve ser considerada quando se adota uma sinalização digital. Algumas salas de reunião já são equipadas com dispositivos de rede e conectividade, demandando compatibilidade com os equipamentos existentes. Assim, é importante dispor de contato direto com a equipe de atendimento, treinamento em produtos, suporte técnico e benefícios promocionais.

Palavras do Vice-Presidente

"O ambiente de negócios muda a cada minuto. Preciso ser capaz de ver de imediato o que acontece dentro da empresa para agilizar a tomada de decisões."

Palavras do diretor de TI

Empresas líderes de mercado sabem que propiciar informações em tempo real para a tomada de decisões é fundamental para haver agilidade dos negócios. A exibição de dados visuais auxilia a gestão e os funcionários nas discussões e torna a tomada de decisões mais eficiente, aumentando desempenho da empresa. Além disso, empresas líderes devem proporcionar um ambiente de trabalho flexível, no qual os funcionários possam sempre ter máxima eficácia nas reuniões. Isso aumenta a eficiência e a satisfação profissional, maximiza a rentabilidade e contribui para um ROI substancial.

Por que Escolher o Visor de Informações LG

A solução de Sinalização Digital LG fornece uma plataforma de comunicação de conteúdo capaz de conectar gestão, funcionários e consumidores com excepcional qualidade de exibição, design flexível e, também, confiabilidade, propiciando um ambiente profissional de alto desempenho.

Com a Sinalização Digital LG, as empresas obtêm qualidade de exibição superior, design flexível e facilidade de operação, bem como soluções abrangendo instalação, personalização, uso e manutenção. Telas vívidas, confiabilidade e facilidade de uso melhoram o ambiente de trabalho e facilitam o trabalho remoto. Com a ajuda de nossos produtos, os membros da empresa podem escrever, criar, editar e compartilhar dados de forma mais conveniente.

Saguão

Saguão

Saguão

Diferenciado, o painel transmite a imagem simbólica da empresa, recepciona os visitantes e entrega informações com eficiência.

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LG MAGNIT

LSAB009

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LG LED Bloc

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Fine-Pitch Essential Series

LSBB009

Huddle room

Huddle Room

Entre as muitas soluções oferecidas na linha de produtos LG, a huddle room é ideal para reuniões curtas de brainstorming e videoconferências com 2 a 6 pessoas. O LG One:Quick Works possui painel de videoconferência multifuncional de 55 polegadas equipado com câmera, microfone e tela sensível ao toque. Com instalação fácil e recursos para anotação direta na tela, você logo maximizará sua produtividade.

*O desempenho do produto pode variar de acordo com o modelo.

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One:Quick

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Interactive

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Sala pequena

Sala Pequena

Em uma sala com dimensões suficientes para acomodar de 6 a 10 usuários, utilize o espaço disponível com Sinalização UHD LG, Painel Digital Interativo LG e LG One:Quick Works. Essas tecnologias fornecem uma experiência de toque tudo-em-um que facilita a discussão e a escrita interativas. Após uma fácil instalação, personalize suas configurações com uma plataforma prática, com design amigável e funções intuitivas.

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Standard

65TR3DJ

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OneQuick

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Sala média - convencional1

Sala Média - Convencional

Trata-se de um espaço para colaboração interfuncional de 7 a 15 pessoas. As imagens devem ser claramente visíveis à distância, sem problemas de compatibilidade. A necessidade de compartilhar dados é frequente. Realize conferências e apresentações com total confiança com a Sinalização Digital UHD LG e o LG One:Quick Share, um dispositivo de compartilhamento de tela sem fio.

*Verifique quais modelos são compatíveis com o One:Quick Share.
*O desempenho do produto pode variar de acordo com o modelo usado.

OneQuick

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Sala grande - convencional1

Sala Grande - Convencional

É um espaço para treinamentos e seminários para até 50 pessoas. Tal ambiente precisa de uma tela maior do que nas outras salas. Precisa de imagens de alta qualidade, mesmo à distância e de diferentes ângulos. É necessária uma tela que seja facilmente compatível com outras soluções de videoconferência. Você pode ter tudo isso e também exibição múltipla com a Sinalização LG.

*O desempenho do produto pode variar de acordo com o modelo usado.

Sala pequena

Sala de Diretoria

É uma sala de reunião para 15 ou mais executivos. A tela deve ser visível à distância e de diversos ângulos. Ao contrário de outras salas de reunião, é necessária uma tela grande. A eficiência espacial é importante, e o ruído deve ser mínimo. A Sinalização LG produz pouquíssimo ruído e ótima qualidade de imagem, além de garantir eficiência na utilização do espaço.

*O desempenho do produto pode variar de acordo com o modelo usado.

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LG LED Bloc

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LG LED All-in-One

LAEC015-GN2

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Standard

110UM5J-B

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Auditório

É um espaço para grandes eventos de até 300 pessoas, destinado a treinamentos, reuniões de diretoria e apresentações. É necessário um painel durável e amplo, de alta resolução, que possa ser instalado em diferentes espaços, e nossos grandes displays LED personalizados suportam ao que há de melhor em comunicação unidirecional. O serviço ConnectedCare e o CMS SuperSign da LG otimizam a eficiência operacional.

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LG LED Bloc

LSAA012

LSBB012

Fine-Pitch Essential Series

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Confira nosso showroom em realidade virtual na Digital Connect!1

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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