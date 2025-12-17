Corporativo

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A quantidade de dados e informações processados aumenta cada vez mais, assim como as ideias geradas a partir deles. Uma nova era de colaboração já começou. Para acompanhar as mudanças, os escritórios estão evoluindo para acomodar a necessidade de colaboração remota e ambientes abertos e menores.