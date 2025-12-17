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Varejo e QSR

Varejo e QSR

Soluções para Varejo e QSR - Digital Signage e Displays Comerciais

"A sinalização digital aprimora a experiência na loja tanto para os clientes quanto para os proprietários. Como plataforma de marketing para conectar a marca aos clientes, as soluções de sinalização digital da LG incluem o CMS SuperSign e o LG ConnectedCare. Eles fornecem exibições superiores com alta qualidade de imagem, ampla flexibilidade de design e software fácil de usar, juntamente com o monitoramento em tempo real do ConnectedCare, que permite responder remotamente a falhas, reduz o TCO e fornece experiências distintas aos clientes. "

 

Palavras Dos Consumidores

"Queremos uma experiência de compra interativa com fácil acesso à informação, mas mantendo o distanciamento social."

Palavras dos consumidores1

Os produtos de exibição interativa ajudam os consumidores a obter as informações que desejam.

Palavras Dos Consumidores

"Queremos atendimento rápido e fácil em nossa vida atarefada."

Palavras dos consumidores1

Os consumidores podem receber o atendimento que desejam com facilidade e rapidez, tal como antes, só que minimizando o contato pessoal.

Palavras Do Lojista

"A decoração do interior fica mais refinada, e a publicidade é veiculada com mais eficiência, melhorando a identidade visual da loja."

Palavras do lojista1

Os lojistas querem conteúdo nítido para aumentar o impacto da publicidade.

Palavras Do Lojista

"Devemos prestar aos clientes um atendimento claro e confortável."

Palavras do lojista1

 

Os produtos de exibição devem ser operados, gerenciados e monitorados facilmente.

Palavras Dos Diretores de TI

"Os produtos devem ser robustos e altamente compatíveis com o sistema existente."

Palavras dos diretores de TI

 

O monitoramento e o reparo em tempo real do produto devem estar disponíveis remotamente. Além disso, o conteúdo deve ser gerenciado de maneira fácil e prática por meio de solução CMS, sem necessidade de ir à loja.

Por Que Escolher o Visor de Informações LG

Os mercados de varejo e restaurantes fast-food variam amplamente, abrangendo desde pequenas lojas de conveniência até grandes shopping centers. Eles estão ligados a diversas partes interessadas, incluindo consumidores, lojistas e integradores de sistemas. É muito importante disponibilizar displays e soluções profissionais diversificas que se adequem aos diferentes espaços e necessidades dos clientes. A LG fornece tais soluções para ajudar nossos parceiros a aumentarem a receita.

A LG assegura qualidade de exibição superior, com reprodução cromática fiel, amplo ângulo de visualização e brilho excepcional. Além disso, suas opções flexíveis de montagem e o design fino ajudam você a instalar a tela onde for necessário para chamar a atenção dos consumidores.

LG LED Display Lounge

Grandes Shopping Centers

Para conferir identidade visual, é importante diferenciar esteticamente o espaço. As sinalizações LED e OLED da LG têm excelente qualidade de imagem e são incrivelmente versáteis para combinar com a decoração. Elas iluminam o espaço e maximizam o efeito publicitário.

 

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LED Filme Transparente

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LG LED Display Lounge

Lojas de alta costura

Lojas de Marcas de Luxo

As marcas de luxo devem realçar os produtos, chamando para eles a atenção até de quem está fora da loja. A excelente qualidade de imagem e a vista imersiva do conteúdo publicitário sem bordas na Sinalização LED LG consegue fisgar o olhar dos consumidores. Suas telas OLED transparentes agregam nuances de alta qualidade ao espaço, enquanto a disposição de várias sinalizações UHD potencializa o anúncio com a reprodução realista de cores.

 

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OLED Transparente

LG LED Display Leisure Room

Restaurantes Fast-Food, Drive-Thru, Loja de Conveniência, Etc.

A sinalização digital em restaurantes fast-food e lojas de conveniência está desempenhando um papel cada vez mais crucial, à medida que aumenta a necessidade dos clientes por métodos de compra práticos, rápidos e sem contato. Em particular, os interiores do drive-thru estão passando por uma transformação digital, viabilizada pelo SuperSign QSR, que oferece telas de alta luminância e plataformas inteligentes. Isso cria um serviço mais conveniente, graças à combinação de software de reconhecimento de voz e soluções de aplicativos móveis.

 

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Vitrine

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Vitrine

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IP-rated Outdoor

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LG LED Display Workout Room

Farmácias, Agências de Viagens, Lojas de Telecomunicações

Os monitores devem ter alta visibilidade e recursos de gerenciamento de conteúdo em tempo real. A sinalização LG com webOS conta com o CMS Supersign para facilitar a gestão do conteúdo publicitário por meio de menus simples e intuitivos.

 

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Vitrine

75XS4G

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Vitrine

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LG LED Display Home Spa

Escritórios Imobiliários

Para atender às demandas dos clientes e oferecer uma ampla variedade de propriedades num piscar de olhos, é necessário instalar telas de grande porte. O Painel Digital Interativo LG permite que os clientes consultem informações de imóveis locais de forma fácil e rápida, com ajuda de telas grandes e recursos interativos.

 

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Interativo

LG LED Display Home Office

Loja de Vestuário Geral

Video walls com molduras finas e alta definição conseguem apresentar imagens publicitárias altamente imersivas, ao passo que sinalizações de tamanhos variados podem ajudar a aumentar as vendas oferecendo promoções personalizadas em tempo real por meio de BLE e NFC.

 

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Video Wall

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Video Wall

55VM5J-H

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Monitor para WebOS

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Sala de Controle

Os proprietários de empresas varejistas raramente obtêm soluções rápidas para problemas técnicos durante o horário comercial, o que afeta negativamente a receita. O LG connectedcare monitora remotamente os painéis de sinalização e diagnostica falhas em tempo real para que os funcionários possam se concentrar no atendimento aos clientes.

 

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Fine-Pitch Essential

LSBB009

D5

Video Wall

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Conoce el Showroon Digital LG

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Confira Nosso Showroom em Realidade Virtual na Digital Connect!

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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