"A sinalização digital aprimora a experiência na loja tanto para os clientes quanto para os proprietários. Como plataforma de marketing para conectar a marca aos clientes, as soluções de sinalização digital da LG incluem o CMS SuperSign e o LG ConnectedCare. Eles fornecem exibições superiores com alta qualidade de imagem, ampla flexibilidade de design e software fácil de usar, juntamente com o monitoramento em tempo real do ConnectedCare, que permite responder remotamente a falhas, reduz o TCO e fornece experiências distintas aos clientes. "