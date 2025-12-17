We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Soluções para Varejo e QSR - Digital Signage e Displays Comerciais
"A sinalização digital aprimora a experiência na loja tanto para os clientes quanto para os proprietários. Como plataforma de marketing para conectar a marca aos clientes, as soluções de sinalização digital da LG incluem o CMS SuperSign e o LG ConnectedCare. Eles fornecem exibições superiores com alta qualidade de imagem, ampla flexibilidade de design e software fácil de usar, juntamente com o monitoramento em tempo real do ConnectedCare, que permite responder remotamente a falhas, reduz o TCO e fornece experiências distintas aos clientes. "