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Programa MVP de Parceiros

Conheça os detalhes sobre o nosso programa MVP de parceiros. Aproveite todas as vantagens e benefícios e regras para clientes.

There are several Multi V outdoor units.

Sobre o programa MVPBenefíciosPolíticas e regrasComo ser um parceiro MVP

Sobre o Programa MVP

Icons of MVP and Mission target.

Sobre o Programa MVP

O programa MVP nasceu em 2013 como Multi V Partner, com o crescimento e atualizações constantes atingiu um novo patamar, onde o programa MVP passou a ser reconhecido como “Most Valuable Program” (Programa Mais Valioso) é um programa destinado à empresas credenciadas na LG na linha de produtos CAC (Ar Condicionado Comercial), que tem como objetivo oferecer maior agilidade e praticidade nos processos de Start Up de produtos da Linha Multi V, capacitação técnica avançada e benefícios para os parceiros e seus clientes.

Missão

Qualificar as empresas credenciadas na LG para operar de maneira rápida e eficaz a Instalação, Comissionamento, Start Up e Manutenção dos produtos, com nível de conhecimento técnico elevado, entregando alta qualidade nos serviços e alto grau de confiabilidade ao cliente final.

Icons of eye and growth graph.

Visão

Promover aos clientes qualidade, confiabilidade e excelência em todos os âmbitos de trabalho voltados aos sistemas de ar condicionado da LG da linha de produtos CAC, com práticas de trabalho bem definidas, claras e fundamentadas, se tornando referência no mercado de trabalho.

Valores

O programa MVP se baseia no "LG WAY", trabalhando sempre focado nas necessidades de nossos clientes, com respeito e gerenciamento de alta qualidade, executando as melhores práticas com honestidade e intregridade, para ser considerada uma empresa No 1 no mercado.

Benefícios

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*A descrição completa dos benefícios e as regras de aplicação devem ser consultadas através do lg.mvp@lge.com

- Capacitação técnica de alto nível através de treinamento exclusivo, baseado no monitoramento de parâmetros, análise diagnóstica, métodos e procedimentos avançados de operação, controle e manutenção dos produtos;

- Agilidade e autonomia para execução de Start-Up dos produtos da linha Multi V;
- Garantia contratual adicional;
- Descontos nos treinamentos presenciais (Academia LG) e remotos;
- Garantia diferenciada;
- Atuação conjunta com a LG em serviços.

Políticas e Regras

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* A descrição completa da política e regras, contendo prazos, processos, direitos, deveres e responsabilidades, deve ser consultada através do lg.mvp@lge.com

* Obs.: A LG se reserva o direito de aprovar ou recusar o credenciamento de qualquer solicitante de acordo com seus critérios internos, mesmo mediante os certificados de treinamento.

 

Como Ser um Parceiro MVP

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Para Fazer Parte do Programa MVP, Entre em Contato com o Representante Comercial da LG Que Atende a Sua Empresa para Mais Informações.

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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