- Capacitação técnica de alto nível através de treinamento exclusivo, baseado no monitoramento de parâmetros, análise diagnóstica, métodos e procedimentos avançados de operação, controle e manutenção dos produtos;

- Agilidade e autonomia para execução de Start-Up dos produtos da linha Multi V;

- Garantia contratual adicional;

- Descontos nos treinamentos presenciais (Academia LG) e remotos;

- Garantia diferenciada;

- Atuação conjunta com a LG em serviços.