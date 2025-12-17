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Um professor aponta para uma tela digital mostrando a imagem de uma galáxia enquanto os alunos sentam-se em suas carteiras tomando notas em sala de aula.

Um professor aponta para uma tela digital mostrando a imagem de uma galáxia enquanto os alunos sentam-se em suas carteiras tomando notas em sala de aula.

Soluções integradas da LG para educação mais inteligente

Aprendizagem interativa e imersiva

Transforme salas de aula em espaços envolventes e centrados no aluno com nossos displays interativos e sinalização digital..

 

  • LG CreateBoard
  • Monitores de grande formato para uma visibilidade nítida
  • Tecnologias de aprendizagem virtual e experiencial

Apoiando ao campus digital

Amplie a transformação digital em todo o campus com soluções abrangentes de TI e colaboração.

 

  • Soluções de software baseadas em nuvem
  • Hardware de computação confiável
  • Ferramentas de colaboração para professores e alunos

Aprimorando as instalações para os alunos e a eficiência operacional

Melhore o conforto e as operações nos espaços dos alunos, desde dormitórios até áreas comuns.

 

  • Soluções de lavanderia comercial
  • Gestão operacional inteligente
  • Controles ambientais para temperatura e qualidade do ar

Soluções educacionais segundo a necessidade

Sala de aula

Inspire o aprendizado com telas digitais e quadros interativos que dão vida às aulas, promovendo comunicação, colaboração e criatividade em cada classe.

Uma sala de aula com laptops nas mesas, um projetor e duas telas exibindo um diagrama sobre tipos de ligação química.
Um conjunto de quatro unidades internas de ar condicionado em diferentes formatos, incluindo designs de teto, parede e circulares.

VRF Unidades Internas

As Unidades Internas da LG atenderão a todas as suas necessidades comerciais e certamente terão uma solução de ar que se encaixará perfeitamente no seu ambiente.

Saber mais
Um grande monitor digital LG mostra um layout arquitetônico em 3D com várias visualizações de salas e anotações manuscritas.

Interativo

LG CreateBoard oferece uma experiência intuitiva de toque e escrita para um trabalho eficaz.

Saber mais
Vista frontal de um projetor LG com a parte superior branca e painel frontal preto, apresentando uma lente proeminente à direita.

Projetores

Leve suas apresentações para o próximo nível com o Projetor LG — destaque as suas ideias com visuais brilhantes.

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Biblioteca

Crie espaços de estudo tranquilos e inteligentes com sinalização clara, quiosques intuitivos e sistemas de tratamento de ar que promovem foco, conforto e descobertas.

Interior de biblioteca moderna com estantes de livros, mesas com monitores, área de descanso e pilares cobertos de vegetação.
Um conjunto de quatro unidades internas de ar condicionado em diferentes formatos, incluindo designs de teto, parede e circulares.

VRF Unidades Internas

As Unidades Internas da LG atenderão a todas as suas necessidades comerciais e certamente terão uma solução de ar que se encaixará perfeitamente no seu ambiente.

Saber mais
Um grande monitor digital LG mostra um layout arquitetônico em 3D com várias visualizações de salas e anotações manuscritas.

Interativo

O LG CreateBoard oferece uma experiência intuitiva de toque e escrita, tornando-o uma poderosa ferramenta de colaboração para educação e trabalho eficazes.

Saber mais
Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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