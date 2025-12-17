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Aprendizagem interativa e imersiva
Transforme salas de aula em espaços envolventes e centrados no aluno com nossos displays interativos e sinalização digital..
- LG CreateBoard
- Monitores de grande formato para uma visibilidade nítida
- Tecnologias de aprendizagem virtual e experiencial
Apoiando ao campus digital
Amplie a transformação digital em todo o campus com soluções abrangentes de TI e colaboração.
- Soluções de software baseadas em nuvem
- Hardware de computação confiável
- Ferramentas de colaboração para professores e alunos
Aprimorando as instalações para os alunos e a eficiência operacional
Melhore o conforto e as operações nos espaços dos alunos, desde dormitórios até áreas comuns.
- Soluções de lavanderia comercial
- Gestão operacional inteligente
- Controles ambientais para temperatura e qualidade do ar
Soluções educacionais segundo a necessidade
Sala de aula
Inspire o aprendizado com telas digitais e quadros interativos que dão vida às aulas, promovendo comunicação, colaboração e criatividade em cada classe.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
- Produtos de IT
VRF Unidades Internas
As Unidades Internas da LG atenderão a todas as suas necessidades comerciais e certamente terão uma solução de ar que se encaixará perfeitamente no seu ambiente.
Interativo
LG CreateBoard oferece uma experiência intuitiva de toque e escrita para um trabalho eficaz.
Projetores
Leve suas apresentações para o próximo nível com o Projetor LG — destaque as suas ideias com visuais brilhantes.
Biblioteca
Crie espaços de estudo tranquilos e inteligentes com sinalização clara, quiosques intuitivos e sistemas de tratamento de ar que promovem foco, conforto e descobertas.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
VRF Unidades Internas
As Unidades Internas da LG atenderão a todas as suas necessidades comerciais e certamente terão uma solução de ar que se encaixará perfeitamente no seu ambiente.
Interativo
O LG CreateBoard oferece uma experiência intuitiva de toque e escrita, tornando-o uma poderosa ferramenta de colaboração para educação e trabalho eficazes.