



A troca de informações por meio de telas digitais continua a crescer. Dessa forma, tornou-se mais importante do que nunca para a sua empresa fazer parcerias com especialistas capazes de fornecer respostas rápidas, profissionais e confiáveis a eventuais problemas para minimizar inconvenientes e aprimorar o gerenciamento de longo prazo dos seus monitores digitais.



*As informações sobre a “LG SignageCare Solution” estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os termos e condições podem variar de acordo com o país. Entre em contato com o departamento de vendas local da LG para obter detalhes específicos.