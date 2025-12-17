Necessário que a empresa esteja dentro da política VIP. Será enviado o formulário solicitando as informações necessárias, junto com os comprovantes e declarações. Após a validação da documentação, o instalador estará apto a realizar o treinamento VIP, sendo necessário ter um aproveitamento de no mínimo 7,0 pontos e ter 100% de participação. Também é necessário realizar os treinamentos com os nossos parceiros (SEBRAE e SENAI).

Após aprovado, o instalador estará no programa VIP na linha de produto LCAC.

Somente instaladores VIP aprovados para a linha LCAC, poderão realizar o treinamento para o módulo de Multi V S.