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Programa VIP: Vantagens Exclusivas Empreendedor Individual e Microempresas
Sobre o Programa VIP LG
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SOBRE O PROGRAMA VIP
É um programa da LG em parceria com o SEBRAE e SENAI para ajudar o empreendedor individual e as microempresas no desenvolvimento econômico-financeiro e técnico-comercial focado nas boas práticas de instalação dos condicionadores de ar LG da linha comercial leve (LCAC).
MISSÃO
Fornecer mão de obra mais qualificada ao mercado de ar condicionado nacional, com excelência mediante a um programa técnico e educativo que qualifica e diferencia os instaladores VIP dos demais instaladores.
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VISÃO
Tornar o programa referência no mercado brasileiro de ar condicionado, com uma rede de profissionais habilitados e qualificados na instalação e manutenção de condicionadores de ar LG da linha comercial leve (LCAC).
VALORES
Promover o bem-estar e a satisfação total do cliente. Responsabilidade e valorização dos parceiros VIP e clientes. Prosperidade nos negócios com trabalho de qualidade.
Benefícios
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BENEFÍCIOS
-Fazer parte de um programa inovador no mercado brasileiro de ar condicionado focado na linha comercial leve e desenvolvido pela LG para os empreendedores das micros e pequenas empresas.
- Adquirir conhecimento mediante ao conteúdo desenvolvido com as parcerias do SENAI e SEBRAE para o programa VIP, onde cada um com sua especialidade desenvolve o treinamento exclusivo aos participantes para o desenvolvimento técnico, comercial, marketing e econômico-financeiro.
- Possibilita ao instalador VIP LG estar em contato direto com a LG através de um canal exclusivo.
- Possibilita ao instalador VIP LG disponibilizar ao cliente final uma garantia diferenciada mediante a realização e apresentação de relatórios.
- Com a renovação anual do programa pelo instalador VIP LG, o mesmo poderá ser habilitado a instalar produtos da linha Multi V S com suporte via sistema exclusivo.
- Possibilita participar de campanhas e promoções exclusivas.
- Estará na rede de instaladores cadastrados no site da LG.
- Poderá adquirir peças diretamente da LG seguindo os procedimentos e políticas LG.
Políticas e Regras
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Politica
1. Para fazer parte do Programa VIP LG é necessário ter o perfil instalador / empreendedor, maiores de 18 anos.
2. Ter disponibilidade para participar dos treinamentos de capacitação técnica presencial e online, envolvendo teorias e práticas, alternando com gestão financeira-econômica e marketing.
3. Ter vivencia no mercado de ar condicionado, preferencialmente em linhas de ar condicionado comercial
4. Possuir empresa aberta a mais de 1 ano e ter CNPJ referente a instalação e manutenção de ar condicionado ativo para cadastro na LG, junto com outros documentos solicitados pela LG.
5. Realizar o investimento inicial (consulte valor - lg.vip@lge.com )
6. Atingir nota mínima de 7,0 pontos exigida nos treinamentos novidades, mudanças e atualizações nos produtos e/ou processos.
* Obs.: A LG se reserva o direito de aprovar ou recusar o credenciamento de qualquer solicitante de acordo com seus critérios internos, mesmo mediante os certificados de treinamento.
Seja um VIP
Para o instalador fazer parte do Programa VIP LG, deve enviar um e-mail para o lg.vip@lgepartner.com, informando no corpo do e-mail o nome da empresa, motivo e a localização da empresa – Cidade e Estado.
Necessário que a empresa esteja dentro da política VIP. Será enviado o formulário solicitando as informações necessárias, junto com os comprovantes e declarações. Após a validação da documentação, o instalador estará apto a realizar o treinamento VIP, sendo necessário ter um aproveitamento de no mínimo 7,0 pontos e ter 100% de participação. Também é necessário realizar os treinamentos com os nossos parceiros (SEBRAE e SENAI).
Após aprovado, o instalador estará no programa VIP na linha de produto LCAC.
Somente instaladores VIP aprovados para a linha LCAC, poderão realizar o treinamento para o módulo de Multi V S.
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