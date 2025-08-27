A LG Business Cloud é uma plataforma de soluções que reúne as soluções B2B da LG em um só lugar. Ela inclui soluções como CMS, RMS e publicidade, permitindo o uso diversificado e eficiente de soluções de sinalização digital. É uma plataforma de nuvem que receberá novas soluções de maneira sequencial. Fornecemos diversas explicações relacionadas às soluções para melhorar a acessibilidade e tornamos possível comprar, integrar e gerenciar soluções diretamente em um único site.