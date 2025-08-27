About Cookies on This Site

Esta imagem apresenta a tela principal do LG Business Cloud em um monitor, com várias visualizações de páginas da Web exibidas ao fundo.

Desperte o potencial
criativo da sua sinalização

Desperte o potencial<br>criativo da sua sinalização Visite a LG Business Cloud

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

A LG Business Cloud é uma plataforma de soluções que reúne as soluções B2B da LG em um só lugar. Ela inclui soluções como CMS, RMS e publicidade, permitindo o uso diversificado e eficiente de soluções de sinalização digital. É uma plataforma de nuvem que receberá novas soluções de maneira sequencial. Fornecemos diversas explicações relacionadas às soluções para melhorar a acessibilidade e tornamos possível comprar, integrar e gerenciar soluções diretamente em um único site.

LG SuperSign Cloud

Uma solução que permite a criação e distribuição de conteúdo sem esforço com ferramentas de edição flexíveis.

Saiba maisFale conosco

LG ConnectedCare

Uma solução de nuvem para monitorar e gerenciar de forma centralizada a operação dos monitores de sinalização da LG.

Saiba maisFale conosco

LG ConnectedCare (DMS)

Uma solução de nuvem para controlar e gerenciar remotamente o status do LG CreateBoard e dos displays de sinalização.

Saiba maisFale conosco

LG DOOH Ads

Uma plataforma DOOH (Digital Out-Of-Home) projetada para otimizar o gerenciamento de mídia.

Saiba maisFale conosco

LG Pro:Centric Cloud

Solução de gerenciamento de hotéis baseada em nuvem que permite o gerenciamento integrado.

Saiba maisFale conosco

Laboratório LG
CreateBoard

O LG CreateBoard Lab é um serviço de redação colaborativa criado com base no LG CreateBoard.

 

Saiba maisFale conosco

Comece com o LG Business Cloud

Esta imagem captura uma cena de um administrador gerenciando uma solução em um laptop, com várias páginas do site da solução aparecendo acima.

Materiais fáceis de usar

Na LG Business Cloud, você pode não só acessar páginas detalhadas das soluções incluídas, como também fazer download de folhetos para entender as soluções em detalhes e assistir a vídeos tutoriais.

Licença de avaliação

Também está disponível a opção de solicitar uma licença de avaliação gratuita* para experimentar a solução em primeira mão.

* O número e o período das licenças de avaliação gratuita podem variar de acordo com o país.

Casos de uso

Explore a utilização de soluções em vários cenários e sua integração com as operações comerciais.

Compra e assinatura de soluções

Esta imagem mostra a tela de um laptop durante a assinatura ou compra de uma solução, demonstrando a facilidade de compra pelo site.

Gerenciamento de dispositivos

Esta imagem mostra um laptop gerenciando dispositivos em vários locais, demonstrando recursos de controle remoto.