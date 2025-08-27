O LG SuperSign Cloud é uma solução abrangente baseada na nuvem para a gestão integrada de sinalização digital*. Com base na Internet, esta solução em nuvem permite aos usuários controlar vários monitores remotamente e simultaneamente, a qualquer hora e em qualquer lugar, sem restrições de tempo e localização**.



* Aplicável a modelos com webOS 4.0 ou superior e dispositivos equipados com a Tela Virtual ou nos quais o SuperSign Cloud Player esteja instalado. O “SuperSign Cloud Player” será fornecido juntamente com o arquivo de instalação após a compra da licença do LG SuperSign Cloud. (A aplicabilidade da solução pode variar de acordo com o produto. Verifique com o seu representante de vendas local para confirmação.) ** Como o LG SuperSign Cloud é uma solução baseada em nuvem, ele pode ser afetado pelas condições da rede.