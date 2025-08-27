About Cookies on This Site

Mostra uma imagem de uma loja de roupas com cinco janelas do navegador LG SuperSign Cloud exibidas na parte inferior. A janela central mostra o processo de criação de conteúdo e como o conteúdo criado é aplicado às exibições na loja.

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

Amplifique o ambiente com
Solução de gerenciamento de conteúdo baseada em nuvem

O LG SuperSign Cloud é uma solução abrangente baseada na nuvem para a gestão integrada de sinalização digital*. Com base na Internet, esta solução em nuvem permite aos usuários controlar vários monitores remotamente e simultaneamente, a qualquer hora e em qualquer lugar, sem restrições de tempo e localização**.

* Aplicável a modelos com webOS 4.0 ou superior e dispositivos equipados com a Tela Virtual ou nos quais o SuperSign Cloud Player esteja instalado. O “SuperSign Cloud Player” será fornecido juntamente com o arquivo de instalação após a compra da licença do LG SuperSign Cloud. (A aplicabilidade da solução pode variar de acordo com o produto. Verifique com o seu representante de vendas local para confirmação.) ** Como o LG SuperSign Cloud é uma solução baseada em nuvem, ele pode ser afetado pelas condições da rede.

Fale conosco

Controle remoto

Com uma conexão de rede, o usuário pode operar os dispositivos em qualquer lugar e a qualquer momento através da solução em nuvem. Assim, tipos amplamente distribuídos de displays de sinalização digital podem ser controlados a partir de um único local, tornando o processo de gerenciamento de displays eficiente e conveniente.

Escalabilidade e menor TCO*

As soluções em nuvem, baseadas na Internet, ajudam a reduzir os custos iniciais, eliminando a necessidade de servidores físicos separados e oferecem flexibilidade para expandir as licenças de assinatura de acordo com o crescimento dos negócios.

*TCO = Custo total de propriedade

Principais recursos do LG SuperSign Cloud

Gerenciamento de conteúdo Página inicial - Acesso rápido à criação de conteúdo Análise - Histórico de reprodução Conteúdo - Editor de conteúdo - Modelo/Widgets Programação - Programação por arrastar e soltar Recursos adicionais* Art Lounge - Coleção de arte digital Serviços adicionais - Modelo de design - Conteúdo artístico - Música de fundo - Infotainment - Medição de audiência * Recursos adicionais podem exigir uma assinatura paga separada Gerenciamento de dispositivos Página inicial - Análise do status do dispositivo - Relatórios do dispositivo Regras - Ativação automática baseada no controle do dispositivo Videowall - Sincronização de um ou vários dispositivos

Gerenciamento de conteúdo

Com o LG SuperSign Cloud, as empresas podem reduzir o tempo gasto na agregação de fontes separadas para a criação de conteúdo. O LG SuperSign Cloud oferece vários recursos de gerenciamento de conteúdo com funções de edição flexíveis para facilitar a criação e distribuição de conteúdo.

Esta imagem mostra uma página de soluções exibida em um laptop, demonstrando a criação de conteúdo e sua aplicação em displays de varejo.

Criação de conteúdo

Os usuários podem criar conteúdo usando vários tipos de modelos adaptados a cada espaço e adicionar widgets como data, hora, clima e muito mais. De forma mais eficiente, o LG SuperSign Cloud oferece uma interface de arrastar e soltar, proporcionando aos usuários a flexibilidade de criar conteúdo com mais facilidade do que nunca.

Edição com arrastar e soltar Edição intuitiva adicionando vários itens à tela usando arrastar e soltar Vários recursos Fornecido com vários recursos, como IA generativa, elementos e widgets Modelos de designer Modelos fáceis de usar para criação rápida e fácil

Geração de imagens por IA, IA GENERATIVA

Crie automaticamente imagens de IA com base em um prompt.
Esse recurso de IA também permite editar e redimensionar as imagens.

Gere uma imagem recém-criada com base em prompts

Outpainting para expandir o conteúdo da imagem com a imagem original

Distribuição de conteúdo

É fácil utilizar os recursos de distribuição de conteúdo do LG SuperSign Cloud. Com várias funções fáceis de usar, o usuário pode criar e gerenciar convenientemente programações de distribuição de conteúdo na hora desejada.

Arrastar e soltar programações

Conveniente para adicionar conteúdo ao calendário a partir do armazenamento de conteúdo, bastando arrastar e soltar

Definir para dispositivo / Definir conteúdo

Rápido e fácil de implementar, bastando especificar o dispositivo e o conteúdo, sem configurações adicionais

Publicar correspondências de tags de IF

Disponível para implantar seletivamente conteúdo compatível com cada dispositivo com base em configurações de tags

Definição de regras

Disponível para automatizar a implantação de conteúdo e o controle de dispositivos, definindo condições de acionamento

Videowall

O recurso de Videowall do LG SuperSign Cloud simplifica o gerenciamento com vários modos de sincronização, permitindo a operação como um display expansivo ou quatro independentes. Assim, os usuários podem monitorar e controlar remotamente sua videowall para gerenciar as configurações de energia e a reprodução de conteúdo.

Esta imagem demonstra a funcionalidade de videowall, em que vários displays se combinam para criar uma única tela coesa para reprodução de conteúdo. Esta imagem destaca a reprodução sincronizada de conteúdo em displays individuais a partir de uma configuração unificada de videowall. Esta imagem ilustra que os displays configurados em uma videowall podem ser controlados remotamente.

Parceiros de conteúdo profissional

Os recursos de parceiros de conteúdo profissional são fornecidos com os “Serviços adicionais”.

* Esses recursos podem ser utilizados com uma assinatura adicional.

Conteúdo do design
(DsMenu / PosterMyWall)

Criar um cardápio ou um cartaz promocional para cada loja pode ser um desafio. Com os modelos e funções de edição do DsMenu e do PosterMyWall, os usuários podem criar conteúdo de forma rápida e fácil.

Conteúdo artístico
(ArtPlayer)

O ArtPlayer é um serviço que ajuda a melhorar a atmosfera de espaços específicos, fornecendo uma gama diversificada e sofisticada de conteúdos artísticos adequados a vários ambientes, tais como escritórios, lobbies de hotéis e restaurantes. Isso permite que os usuários transformem o ambiente do espaço desejado de maneira mais bonita, fácil e conveniente.

Música de fundo
(Wantreez Music)

A “Wantreez Music” oferece vários tipos de listas de reprodução de música com base na indústria, gênero e artistas. Com a música fornecida pela “Wantreez Music”, os usuários podem reproduzir as playlists desejadas em seus displays sem se preocupar com riscos legais relacionados aos direitos autorais das músicas.

Infoentretenimento
(Screenfeed)

Fornece notícias, previsão do tempo, esportes, informações financeiras e muito mais para manter as telas atualizadas e mais valiosas para os espectadores.

Medição da audiência
(SpaceVision / FastSensor)

A tecnologia de IA da SpaceVision fornece uma visão detalhada do movimento dos clientes, incluindo informações demográficas como idade e sexo. Isso permite reproduzir conteúdo relevante para as informações do público com base em IA de visão computacional. O “FastSensor” é uma plataforma de análise comportamental baseada em inteligência artificial. Ele captura informações detalhadas sobre as interações dos clientes, desde o tráfego de pessoas até os padrões de jornada, permitindo que as marcas otimizem o engajamento, o merchandising, o marketing, as vendas e as operações.

Art Lounge

Crie uma atmosfera que valorize cada espaço com várias coleções de arte. Com o recurso Art Lounge, especializado em vários temas de coleções de arte, os usuários podem selecionar facilmente as obras de arte desejadas e distribuí-las em seus displays de sinalização digital através do LG SuperSign Cloud.

Esta imagem mostra displays em vários espaços reproduzindo diferentes obras de arte, utilizando o recurso Art Lounge para criar atmosferas diversificadas.

Gerenciamento de dispositivos

Com os menus “Home” e “Analytics” exibidos no LG SuperSign Cloud, os usuários podem verificar de forma simples e fácil informações detalhadas sobre o uso do armazenamento de conteúdo e o status do dispositivo.

Esta imagem ilustra o controle remoto da tela por um administrador.

Início

Acesse facilmente dados valiosos e utilize o acesso rápido para maior comodidade.

Conteúdo - Utilização restante do armazenamento total de conteúdo - Lista de “Serviços adicionais” instalados Botão rápido (funcionalidades frequentes) - Carregar conteúdo - Criar lista de reprodução - Criar conteúdo - Criar programação Estado do dispositivo - Estado da conexão do dispositivo Atividade recente - Registo das atividades recentes relacionadas com o conteúdo

Analytics

Vários relatórios sobre o status do dispositivo e dados de uso do conteúdo podem ser fornecidos. Com base nessas informações, o usuário pode obter insights sobre como melhorar o atendimento ao cliente e gerenciar os negócios com mais eficiência.

Relatório do dispositivo - Relatório do histórico de reprodução por dispositivo Relatório de status - Relatório das estatísticas de status do dispositivo Relatório de conteúdo - Relatório do histórico de reprodução por conteúdo Efeito do conteúdo - Análise do impacto de um conteúdo específico nas vendas

Controle de vários dispositivos

Todos os dispositivos conectados ao LG SuperSign Cloud estão listados na guia [device]. Ele permite que o usuário visualize rapidamente informações detalhadas, como miniaturas de displays, nomes de modelos e endereços IP. Além disso, o usuário pode controlar os dispositivos com opções de controle avançado ou um “controlador rápido” para modificar facilmente as configurações mais utilizadas.

Esta captura de tela ilustra a página real de gerenciamento de dispositivos da solução, mostrando sua interface intuitiva.

Dispositivos compatíveis

O LG SuperSign Cloud é compatível com o LG Signage suportado pelo webOS 4.0 e superior, bem como com vários sistemas operacionais (Android, Windows OS),
e fornece uma tela virtual (Web player) que permite publicar o conteúdo em qualquer dispositivo que execute um navegador da Web.

Esta imagem representa a compatibilidade do LG SuperSign Cloud com produtos da LG Electronics, bem como de outras marcas. SuperSign Cloud Player1) para vários sistemas operacionais (Android, Windows) LG Signage2) (webOS 4.0 e superior) Tela virtual (Web player) para qualquer dispositivo que execute um navegador da Web3)

1) Para utilizar o “Multi OS”, é necessário instalar o SuperSign Cloud Player antes da utilização. 2) A aplicabilidade da solução pode variar de acordo com o produto. Verifique com o seu representante de vendas local para confirmação. 3) O usuário pode publicar conteúdo nos dispositivos oferecidos com um navegador da web por meio de uma tela virtual baseada em um Web player.