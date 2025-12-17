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Experiências imersivas que inspiram e conectam
Transforme os espaços públicos em destinos inspiradores com exibições vívidas, iluminação dinâmica e controle climático ideal.
- Experiência visual e interativa imersiva
- Atmosfera confortável com gestão precisa do ar
- Acessibilidade aprimorada e satisfação dos visitantes
Sistemas confiáveis para operação e eficiência sem interrupções
Otimize a gestão de instalações com HVAC eficiente em termos de energia e sinalização LED durável para desempenho consistente e controle eficiente em ambientes de grande escala.
- Sistemas climáticos economizadores de energia com controle centralizado
- Sinalização LED de alta durabilidade para operação 24/7
- Infraestrutura escalável e de fácil manutenção para locais públicos
Soluções para instalações públicas de acordo com a necessidade.
Estádio
Eleve as experiências no estádio com sistemas de ar poderosos para o conforto da gente e LEDs externos de alta luminosidade que aumentam a visibilidade e a emoção.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
Chiller
LG Chiller é projetado para fornecer resfriamento eficiente para grandes edifícios e instalações.
LED Ambientes Externos
Diversidade de modelos com alto brilho e resistência para aplicações externas como estádios, outdoors e vias públicas.
Museu
Crie ambientes imersivos onde a história e a criatividade são vivenciadas de forma renovada, com sistemas climáticos precisos preservando exposições delicadas, projetores vívidos e telas OLED para uma narrativa imersiva.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
- Produtos de IT
Single Split
Um sistema de ar condicionado Single Split é a escolha ideal para várias lojas de varejo.
Painéis OLED Signage
A Sinalização OLED da LG proporciona uma expressão realista de todas as cores, transformando a maneira como você interage com os clientes.
LG MAGNIT
Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.
LG ProBeam
Leve suas apresentações para o próximo nível com o Projetor LG — destaque as suas ideias com visuais brilhantes.