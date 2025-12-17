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Grande fachada de estádio ao entardecer, com uma tela central iluminada exibindo gráficos coloridos, cercada por multidões caminhando pela praça aberta.

Grande fachada de estádio ao entardecer, com uma tela central iluminada exibindo gráficos coloridos, cercada por multidões caminhando pela praça aberta.

Soluções integradas da LG para espaços públicos mais inteligentes.

Experiências imersivas que inspiram e conectam

Transforme os espaços públicos em destinos inspiradores com exibições vívidas, iluminação dinâmica e controle climático ideal.

 

  • Experiência visual e interativa imersiva
  • Atmosfera confortável com gestão precisa do ar
  • Acessibilidade aprimorada e satisfação dos visitantes

Sistemas confiáveis para operação e eficiência sem interrupções

Otimize a gestão de instalações com HVAC eficiente em termos de energia e sinalização LED durável para desempenho consistente e controle eficiente em ambientes de grande escala.

 

  • Sistemas climáticos economizadores de energia com controle centralizado
  • Sinalização LED de alta durabilidade para operação 24/7
  • Infraestrutura escalável e de fácil manutenção para locais públicos

Soluções para instalações públicas de acordo com a necessidade.

Estádio

Eleve as experiências no estádio com sistemas de ar poderosos para o conforto da gente e LEDs externos de alta luminosidade que aumentam a visibilidade e a emoção.

Grande estádio de futebol com público lotado e um telão curvo exibindo uma cena da partida perto do gol, vista do campo com a trave vazia em primeiro plano.
Grande chiller industrial com tanques cilíndricos, múltiplas tubulações e uma unidade de controle montada na parte superior, mostrado contra um fundo claro e liso.

Chiller

LG Chiller é projetado para fornecer resfriamento eficiente para grandes edifícios e instalações.

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Imagem em close-up do pé de um jogador de futebol ao lado de uma bola em um campo de estádio bem iluminado, capturada por um telão de LED externo.

LED Ambientes Externos

Diversidade de modelos com alto brilho e resistência para aplicações externas como estádios, outdoors e vias públicas.

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Museu

Crie ambientes imersivos onde a história e a criatividade são vivenciadas de forma renovada, com sistemas climáticos precisos preservando exposições delicadas, projetores vívidos e telas OLED para uma narrativa imersiva.

Galeria de museu imersiva com grandes telas digitais nas paredes e no teto exibindo visuais abstratos coloridos, quiosques interativos e bancos curvos dispostos por todo o espaço.
Unidade de ar condicionado retangular e compacta com ampla saída de ar preta e revestimento metálico, exibida contra um fundo claro liso.

Single Split

Um sistema de ar condicionado Single Split é a escolha ideal para várias lojas de varejo.

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Tela fina exibindo imagens de móveis de interiores, em um fundo branco limpo.

Painéis OLED Signage

A Sinalização OLED da LG proporciona uma expressão realista de todas as cores, transformando a maneira como você interage com os clientes.

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Visor micro LED exibindo uma imagem de alto contraste de fatias de limão caindo na água, sobre um fundo claro e liso.

LG MAGNIT

Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.

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Projetor compacto preto com lente centralizada e ventilação horizontal no painel frontal, projetado contra um fundo claro.

LG ProBeam

Leve suas apresentações para o próximo nível com o Projetor LG — destaque as suas ideias com visuais brilhantes.

Saber mais
Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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