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Pessoas sentadas em uma sala de estar mirando a um jogo de hóquei no gelo em uma grande tela de TV montada na parede.

Pessoas sentadas em uma sala de estar mirando a um jogo de hóquei no gelo em uma grande tela de TV montada na parede.

Para soluções integradas da LG residenciais mais inteligentes

Vida saudável e confortável

Crie um ambiente doméstico que promova tanto o relaxamento quanto a produtividade com nossas soluções residenciais avançadas.

 

  • Tecnologias de cuidado do ar para um ar interior mais limpo 
  • Soluções de aquecimento seguras e eficientes em termos de energia

Solução de escritório inteligente

Construa um espaço de trabalho personalizado com laptops e monitores LG para produtividade e flexibilidade.

 

  • Laptops de alto desempenho para trabalhar em qualquer lugar 
  • Grandes telas para facilitar o multitasking

Vida doméstica agradável

Simplifique a vida cotidiana e eleve seu tempo de lazer com nossas soluções de entretenimento integradas.

 

  • Experiências cinematográficas com projetores LG 
  • Experiências de visualização imersivas com telas LED LG

Soluções residenciais segundo a necessidade

Início

Desfrute de uma casa mais saudável e sustentável com sistemas HVAC inteligentes que oferecem conforto ideal, eficiência energética e ar puro todos os dias.

Uma casa moderna com um terraço na cobertura que possui uma piscina, mesa de jantar e unidades de HVAC externas.
Um conjunto de quatro unidades internas de ar condicionado em diferentes formatos, incluindo designs de teto, parede e circulares.

VRF Unidades Internas

As Unidades Internas da LG atenderão a todas as suas necessidades comerciais e certamente terão uma solução de ar que se encaixará perfeitamente no seu ambiente.

Saber mais
Unidade de ventilação retangular branca com dois dutos de ar circulares na parte frontal.

Soluções Residenciais

Uma maneira mais inteligente como manter a eficiência energética da sua casa

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Uma unidade de ar condicionado externa branca com dois ventiladores grandes e o logotipo da LG na parte frontal.

Solução de água quente

Conheça o Hydro Kit LG: a solução que faltava para fornecimento de água quente sem a necessidade de consumo adicional de energia que só a LG proporciona. Conheça as soluções LG e se surpreenda.

Saber mais

Home office

Trabalhe de forma mais inteligente em casa com telas imersivas, comunicação por vídeo sem interrupções e gestão centralizada que otimiza a produtividade e mantém seu espaço de trabalho sempre conectado e eficiente.

Um escritório moderno com janelas grandes, vários monitores nas mesas e um grande painel de LED na parede exibindo imagens e videochamadas.
Um display digital exibindo uma imagem vívida de metades de limas verdes espirrando água contra um fundo preto.

LG MAGNIT

Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.

Saber mais
Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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