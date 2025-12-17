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Desempenho visual excepcional
Dê vida ao conteúdo de mídia com visuais brilhantes que melhoram o ambiente e capturam a atenção do cliente
- Linha de produtos adequada para diversos ambientes de publicidade no exterior
- Displays de alta resolução que maximizam o impacto visual
- Desempenho duradouro em todas as condições climáticas
Eficiência operacional
Aumente a eficiência e gerencie os displays com facilidade por meio das tecnologias inteligentes e de baixo consumo de energia da LG.
- Ajuste automático de brilho para economia de energia
- Operação estável de conteúdo no webOS
- Gerenciamento remoto com o software SuperSign
Soluções para o varejo segundo a necessidade
Área externa do complexo de shopping centre
A sinalização externa da LG oferece visibilidade clara com brilho inteligente, design durável e webOS. O SuperSign simplifica o gerenciamento de anúncios, enquanto o ESS armazena energia solar de forma eficiente em espaços compactos.
- Painéis Profissionais
LED Ambientes Externos
Diversos modelos disponíveis em uma variedade de designs de gabinetes para aplicações externas, incluindo estádios, publicidade externa e displays públicos.
Alto Brilho
Fique brilhante e à frente com os displays externos e para janelas da LG. LG's Outdoor Signage and Window Facing Displays são duráveis, eficientes em termos de energia e fáceis de gerenciar.
Área do complexo de shopping centre
A LG transforma espaços comerciais com displays integrados, quiosques intuitivos e soluções de ar fresco, unindo design, conforto e conveniência para criar ambientes inspiradores.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
AHU
A solução AHU da LG interliga-se com a série MULTI V. Traem eficiência energética e ar condicionado.
LED Ambientes Internos
Linha completa de modelos, variando de passo superfino a passo interno padrão, para diversas aplicações internas.
OLED Signage
OLED Signage da LG proporciona uma expressão realista de todas as cores, com um design sofisticado. Mude a forma como interage com os clientes. A LG revolucionará a maneira como conduz os seus negócio.
Loja principal móvel
LG oferece soluções inovadoras que melhoram o seu espaço com imagens vívidas, interação e design perfeito. Nossas tecnologias proporcionam experiências imersivas, combinam facilmente com qualquer interior e garantem confiabilidade com um design durável.
- Painéis Profissionais
- Produtos de IT
LG MAGNIT
Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.
OLED Signage
OLED Signage da LG proporciona uma expressão realista de todas as cores, com um design sofisticado. Mude a forma como interage com os clientes. A LG revolucionará a maneira como conduz os seus negócio.
Monitores UltraWide™
Com o monitor LG 21:9 UltraWide™, você vai fazer muito mais do que você fazia antes em uma única tela.