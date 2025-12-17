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Duas mulheres com sacolas de compras observam um display digital exibindo um anúncio de cosméticos..

Duas mulheres com sacolas de compras observam um display digital exibindo um anúncio de cosméticos..

Soluções integradas da LG para um varejo mais inteligente

Desempenho visual excepcional

Dê vida ao conteúdo de mídia com visuais brilhantes que melhoram o ambiente e capturam a atenção do cliente

 

  • Linha de produtos adequada para diversos ambientes de publicidade no exterior
  • Displays de alta resolução que maximizam o impacto visual
  • Desempenho duradouro em todas as condições climáticas

Eficiência operacional

Aumente a eficiência e gerencie os displays com facilidade por meio das tecnologias inteligentes e de baixo consumo de energia da LG.

 

  • Ajuste automático de brilho para economia de energia
  • Operação estável de conteúdo no webOS
  • Gerenciamento remoto com o software SuperSign

Soluções para o varejo segundo a necessidade

Área externa do complexo de shopping centre

A sinalização externa da LG oferece visibilidade clara com brilho inteligente, design durável e webOS. O SuperSign simplifica o gerenciamento de anúncios, enquanto o ESS armazena energia solar de forma eficiente em espaços compactos.

Um shopping centre moderno com grandes janelas de vidro exibindo uma placa de “GRANDE PROMOÇÃO” com descontos de até 50%.
LED Ambientes Externos

LED Ambientes Externos

Diversos modelos disponíveis em uma variedade de designs de gabinetes para aplicações externas, incluindo estádios, publicidade externa e displays públicos.

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Pad de alto brilho

Alto Brilho

Fique brilhante e à frente com os displays externos e para janelas da LG. LG's Outdoor Signage and Window Facing Displays são duráveis, eficientes em termos de energia e fáceis de gerenciar.

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Área do complexo de shopping centre

A LG transforma espaços comerciais com displays integrados, quiosques intuitivos e soluções de ar fresco, unindo design, conforto e conveniência para criar ambientes inspiradores.

A entrada de uma loja de artigos esportivos moderna chamada “The Multi Sports”, com displays digitais com imagens de tênis e basquete.
Uma unidade industrial de tratamento de ar da LG com vários painéis metálicos, pequenas janelas e módulos de controle rotulados sobre um fundo branco.

AHU

A solução AHU da LG interliga-se com a série MULTI V. Traem eficiência energética e ar condicionado.

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Anúncio de perfume do Dia dos Namorados com fundo rosa, borboleta roxa, flores e um frasco de perfume de cristal com a inscrição “PERFUME”.

LED Ambientes Internos

Linha completa de modelos, variando de passo superfino a passo interno padrão, para diversas aplicações internas.

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Um display digital que exibe um anúncio de mobiliário de interior com uma cadeira de madeira com detalhes em vime tecido sobre um fundo branco minimalista.

OLED Signage

OLED Signage da LG proporciona uma expressão realista de todas as cores, com um design sofisticado. Mude a forma como interage com os clientes. A LG revolucionará a maneira como conduz os seus negócio.

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Loja principal móvel

LG oferece soluções inovadoras que melhoram o seu espaço com imagens vívidas, interação e design perfeito. Nossas tecnologias proporcionam experiências imersivas, combinam facilmente com qualquer interior e garantem confiabilidade com um design durável.

Um interior moderno de loja de eletrônicos com displays digitais, smartphones nos balcões e uma grande tela LED colorida na parede do fundo.
Um display digital exibindo uma imagem vívida de metades de limas verdes espirrando água contra um fundo preto.

LG MAGNIT

Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.

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Um display digital apresentando um anúncio de móveis de interior com um design de cadeira de vime de madeira sobre um fundo branco limpo.

OLED Signage

OLED Signage da LG proporciona uma expressão realista de todas as cores, com um design sofisticado. Mude a forma como interage com os clientes. A LG revolucionará a maneira como conduz os seus negócio.

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An LG UltraWide Display monitor with an ultra-wide screen showing colorful abstract waves on a white background.

Monitores UltraWide™

Com o monitor LG 21:9 UltraWide™, você vai fazer muito mais do que você fazia antes em uma única tela.

Saber mais
Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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