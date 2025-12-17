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Casa de luxo

Casa de luxo

Casa de Luxo

O lar é muito mais do que uma edificação física. É um dos locais onde passamos grande parte do tempo e, justamente por isso, tende a refletir sinceramente os valores e preferências mais ardentes do proprietário.

Nas Palavras de um Proprietário de Luxo:

"Minha casa está no centro da minha vida. Eu trabalho, descanso e até me divirto nela. Às vezes, está sem ninguém; outras, com familiares ou amigos. Como passo muito tempo em casa e faço diversas atividades ali, ela precisa ser versátil."

Nas palavras de um proprietário de luxo

Residências de alto padrão incluem espaços para uma variedade de atividades, tais como sala de cinema, sala de lazer, academia, spa e escritório. Com as telas LED de grande escala e perfeita compatibilidade da LG, qualquer atividade pode ser cativante e dinâmica. Além disso, com a tela multifuncional de 43 polegadas LG One:Quick Flex, é muito prático fazer videoconferências, aulas e desenhos à distância e treinos em casa.

Nas Palavras de um Construtor de Luxo:

"Eu ofereço apenas o melhor para meus clientes. Estou sempre à procura de uma tela exclusiva, imersiva, com tamanho personalizável e design que combine bem com a minha obra de arte: a casa em si."

Nas palavras de um construtor de luxo

 

As telas LED da LG oferecem qualidade de imagem excepcional em dimensões enormes que proporcionam sensação de imersão e beleza.

Por Que Telas LED LG

A telas LED LG dão um novo sentido à perfeição residencial.
A ambiência do imóvel ficará muito mais luxuosa, graças ao excelente desempenho e à estética do design.

Lounge1

Lounge

O refinado design sem borda da tela LED LG faz dela uma obra de arte que confere harmonia e elegância ao lounge. Disponíveis em tamanhos grandes, as telas LED LG farão jus ao status de alto padrão da residência e, como peça central do ambiente, darão ao lounge um significado completamente novo.

Cinema privativo

Cinema Privativo

As telas LED LG proporcionam uma experiência de visualização com imersividade enormemente superior. Suas dimensões gigantescas e a qualidade de imagem impressionante darão vida nova inclusive aos clássicos consagrados.

Sala de lazer

Sala de Lazer

Os convidados ficarão fascinados com os jogos, fotos e vídeos apresentados na alta definição de uma tela LED LG. Diferentes dispositivos podem ser conectados às telas LED LG para criar mais dinamismo e interesse.

Sala de treino

Sala de Treino

Manter a forma em casa é mais divertido e dinâmico com o LG One:Quick Flex. Graças às telas LED LG, uma academia particular pode transformar-se num espaço de experiência imersiva para maximizar a eficiência dos exercícios. Munido de suporte móvel, o LG One:Quick Flex permite a você levar o treino consigo.

Spa doméstico

Spa Doméstico

Um spa doméstico com telas LED LG será o lugar ideal para atenuar o estresse e recarregar-se por completo. Incorpore a sensação de paz e conforto com uma praia tranquila ou auroras boreais ao anoitecer para tornar o relaxamento mais reconfortante e agradável.

Home office

Home Office

As telas LED LG tornam mais eficaz a atividade de trabalhar em casa. Graças às grandes dimensões, é possível exibir várias telas separadas para tomar decisões e realizar múltiplas tarefas com eficiência. A tela multifuncional de 43 polegadas presente no LG One:Quick Flex vem equipada com câmera, microfones e alto-falantes para deixar as chamadas em vídeo mais simples e práticas.

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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