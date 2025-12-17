Residências de alto padrão incluem espaços para uma variedade de atividades, tais como sala de cinema, sala de lazer, academia, spa e escritório. Com as telas LED de grande escala e perfeita compatibilidade da LG, qualquer atividade pode ser cativante e dinâmica. Além disso, com a tela multifuncional de 43 polegadas LG One:Quick Flex, é muito prático fazer videoconferências, aulas e desenhos à distância e treinos em casa.