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Melhorando a experiência do passageiro
Proporcione conforto nas áreas de espera com sistemas HVAC avançados e forneça informações essenciais através de displays inovadores.
- Controle de qualidade do ar para espaços mais saudáveis
- Sinalização digital inteligente para entrega de informações em tempo real
Aumentando a eficiência operacional e a rentabilidade
Aumente o valor do serviço com arte de mídia imersiva, oportunidades de publicidade premium e gerenciamento de conteúdo simplificado.
- Paredes de vídeo de grande escala e displays curvos
- Soluções baseadas em nuvem para controle centralizado de conteúdo
Soluções de transporte segundo a necessidade
Aeroporto
Garanta jornadas tranquilas com displays de informações de voo confiáveis, amplos ângulos de visão e gestão remota simplificada — complementados por sistemas avançados de HVAC e ventilação que mantêm os passageiros confortáveis em todos os terminais.
- Painéis Profissionais
LG MAGNIT
Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.
LED Ambientes Internos
Linha completa de modelos, variando de passo superfino a passo interno padrão, para diversas aplicações internas.
Estação ferroviária
Conecte pessoas e lugares com soluções integradas que combinam sinalização em LED, telas externas, quiosques de autoatendimento e sistemas de tratamento de ar para operações eficientes e experiências de viagem confortáveis.
- HVAC / AR Condicionado
- Painéis Profissionais
Solução em Ventilação
A Solução de Ventilação ERV da LG é uma solução eficiente para ar fresco interior. Uma variedade de tecnologias de economia de energia e filtros purificadores de ar permite que você respire um ar mais saudável.
Parede de vídeo
O Video Wall da LG oferece conteúdo sincronizado e transmissão de vídeo adaptada ao seu espaço, com molduras uniformes para uma experiência perfeita.