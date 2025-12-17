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Uma mulher e uma criança de mãos dadas, paradas em um portão de aeroporto com bagagem, olhando os aviões fora.

Uma mulher e uma criança de mãos dadas, paradas em um portão de aeroporto com bagagem, olhando os aviões fora.

Soluções integradas da LG para um transporte mais inteligente

Melhorando a experiência do passageiro

Proporcione conforto nas áreas de espera com sistemas HVAC avançados e forneça informações essenciais através de displays inovadores.

 

  • Controle de qualidade do ar para espaços mais saudáveis
  • Sinalização digital inteligente para entrega de informações em tempo real

Aumentando a eficiência operacional e a rentabilidade

Aumente o valor do serviço com arte de mídia imersiva, oportunidades de publicidade premium e gerenciamento de conteúdo simplificado.

 

  • Paredes de vídeo de grande escala e displays curvos
  • Soluções baseadas em nuvem para controle centralizado de conteúdo

Soluções de transporte segundo a necessidade

Aeroporto

Garanta jornadas tranquilas com displays de informações de voo confiáveis, amplos ângulos de visão e gestão remota simplificada — complementados por sistemas avançados de HVAC e ventilação que mantêm os passageiros confortáveis em todos os terminais.

Área de embarque do aeroporto identificada como D110, com painéis digitais de partidas e aviões visíveis através de grandes janelas.
Um display digital exibindo uma imagem vívida de metades de limas verdes espirrando água contra um fundo preto.

LG MAGNIT

Com a tecnologia LED micrométrica da LG, a tela LG MAGNIT Micro LED oferece uma experiência de visualização magnífica.

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Dois painéis de LED de alta resolução exibindo imagens vívidas de paisagens e cidades com cores brilhantes e detalhes.

LED Ambientes Internos

Linha completa de modelos, variando de passo superfino a passo interno padrão, para diversas aplicações internas.

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Estação ferroviária

Conecte pessoas e lugares com soluções integradas que combinam sinalização em LED, telas externas, quiosques de autoatendimento e sistemas de tratamento de ar para operações eficientes e experiências de viagem confortáveis.

Railway station
Uma unidade de ventilação retangular com dois dutos de ar circulares em um dos lados e corpo metálico com painel frontal escuro.

Solução em Ventilação

A Solução de Ventilação ERV da LG é uma solução eficiente para ar fresco interior. Uma variedade de tecnologias de economia de energia e filtros purificadores de ar permite que você respire um ar mais saudável.

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Um ecrã digital que exibe o texto “INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION DISPLAY” sobre um fundo geométrico verde e azul..

Parede de vídeo

O Video Wall da LG oferece conteúdo sincronizado e transmissão de vídeo adaptada ao seu espaço, com molduras uniformes para uma experiência perfeita.

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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