O LG CreateBoard Lab é um serviço de redação colaborativa criado com base no LG CreateBoard. Ele oferece suporte a aplicativos Web e é compatível com vários sistemas operacionais, permitindo que os usuários o acessem de vários dispositivos, além do LG CreateBoards, a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso proporciona aos usuários uma experiência consistente e habilita a colaboração em tempo real com várias pessoas, além das restrições espaciais.



* Alguns recursos podem não ser compatíveis, dependendo do sistema operacional. ** Os recursos e o design do serviço LG CreateBoard Lab estão sujeitos a atualizações contínuas.