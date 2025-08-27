We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.
Gerencie seus displays a qualquer hora e em qualquer lugar com mais eficiência
O LG ConnectedCare é uma solução eficiente de software de gerenciamento remoto projetada para controlar e monitorar displays de sinalização digital da LG*. Com base em uma solução em nuvem, ele permite que os usuários gerenciem dispositivos centralmente pela Internet**, oferecendo uma oportunidade de reduzir custos iniciais em comparação às soluções tradicionais no local que exigem servidores físicos.
* A disponibilidade do LG ConnectedCare pode variar de acordo com o modelo. Entre em contato com o escritório de vendas local para obter mais detalhes. ** Como o LG ConnectedCare é uma solução baseada na nuvem, ele pode ser afetado pelas condições da rede.
Estrutura do LG ConnectedCare
Com a capacidade de alterar remotamente as configurações dos dispositivos e gerenciar vários dispositivos ao mesmo tempo, o LG ConnectedCare ajuda a economizar tempo e dinheiro em caras visitas ao local, tornando-o a solução essencial para os operadores de sinalização.
Controle do dispositivo
O LG ConnectedCare oferece vários recursos, como clonagem automática de dados e configurações de comparação para simplificar a operação do controle remoto do dispositivo. Além disso, o usuário pode controlar vários dispositivos de diferentes modelos dentro do mesmo grupo, utilizando 2 tipos de recursos de controle Rápido/Unificado.
Clonagem automática de dados
O agrupamento de dispositivos com as mesmas configurações permite um controle fácil, e qualquer novo dispositivo adicionado será sincronizado automaticamente por meio da clonagem de dados.
Controle Rápido/Unificado
Controle unificado
Vários dispositivos podem ser controlados e operados por meio da seleção de modelos e grupos de dispositivos.
Controle rápido
Vários dispositivos podem ser selecionados para controle, e o botão Controle rápido pode ser pressionado para operá-los.
Monitoramento de dispositivos
Com o painel intuitivo fornecido pelo LG ConnectedCare, os usuários podem monitorar o status do dispositivo em um piscar de olhos. O painel exibe o status geral da conexão dos dispositivos registrados no espaço de trabalho dos locais de negócios.
Monitoramento sempre ativo
Esse recurso permite que os usuários visualizem facilmente a temperatura do display, o armazenamento disponível, o ventilador e o tempo de uso contínuo em um piscar de olhos.
Monitoramento seletivo
O usuário pode definir os tipos de problemas designados do display em "Configurações de monitoramento" para detectar erros e tomar as devidas medidas rapidamente.
Monitoramento de segurança
O usuário pode manter seu dispositivo seguro configurando recursos de segurança. Isso restringe antecipadamente a execução de aplicativos não autorizados e bloqueia IPs mal-intencionados no dispositivo.
Configurações de limites e notificação por e-mail
Os usuários podem definir até vários limites diferentes para seus dispositivos usando as "configurações de monitoramento" fornecidas pelo LG ConnectedCare. Se algum dos limites predeterminados for excedido durante a operação do dispositivo, um e-mail de notificação de erro será enviado ao administrador designado para informá-lo sobre o problema.
Monitoramento do status do LED
(Temperatura, Conexão do gabinete, Detecção de erros de pixel do LED)
Temperatura
Os usuários podem monitorar facilmente o status da temperatura do gabinete do dispositivo ou do LDM (Módulo de display de LED) durante o uso. As leituras de temperatura são exibidas em um formato gráfico, com a cor vermelha indicando uma temperatura anormal e a cor amarela sinalizando um status de precaução. Esse recurso permite que os usuários monitorem proativamente o problema de temperatura e respondam com antecedência*.
* A seleção de um "Controle de LED" exibe a configuração e os detalhes do LDM. * Pode haver um limite para os dispositivos com suporte. ** O monitoramento da temperatura está disponível tanto para dispositivos LG quanto para produtos ODM, mas o LDM somente é compatível com dispositivos LG. Para obter mais detalhes sobre os dispositivos compatíveis, consulte seu representante de vendas local.
Conexão do gabinete
O LG ConnectedCare detecta o status da conexão do gabinete em tempo real para os dispositivos*. Ele permite que os usuários saibam a direção da conexão do gabinete e obtenham o status do sinal com informações detalhadas.
* Área de retenção da conexão do gabinete. Use a tecla Tab para selecionar o gabinete e visualizar o status e os detalhes da conexão. * Pode haver um limite para os dispositivos com suporte. Para obter mais detalhes, consulte a equipe de vendas local para confirmação.
Detecção de erros de pixel do LED
O LG ConnectedCare permite que os usuários identifiquem e solucionem proativamente defeitos na célula e na linha do display, detectando erros de pixel de LED. Esse recurso permite que os usuários verifiquem facilmente o número e a localização dos erros do LDM para cada gabinete de monitor, facilitando a adoção de medidas preventivas para a operação ideal do display. Os usuários também podem definir uma programação de diagnóstico pré-agendada para autodiagnóstico.
* O LG ConnectedCare oferece suporte para a detecção automática e em tempo real de erros de pixel do display. Em caso de detecção de erros, ele exibe uma mensagem de alerta na tela de gerenciamento do dispositivo do usuário ou envia um e-mail de notificação de problema ao administrador designado. * O LG ConnectedCare oferece funcionalidade para detectar erros de pixel e notificar os usuários, mas a resolução de problemas de pixel requer ação por parte do usuário ou do integrador de sistemas. ** Os modelos compatíveis podem ser encontrados no quadro de avisos no site do LG Business Cloud.
Painel de energia
O painel de energia ajuda os usuários a monitorar e gerenciar o consumo de energia de seus displays com mais eficiência. Com base nos dados de análise de consumo de energia do LG ConnectedCare, ele oferece informações detalhadas sobre o consumo de energia de cada dispositivo, e seu painel intuitivo permite que os usuários comparem e avaliem os dados de consumo de energia diariamente, semanalmente ou mensalmente.
* Pode haver um limite para os dispositivos com suporte. Para obter mais detalhes, consulte a equipe de vendas local para confirmação.
Os usuários podem comparar e analisar o consumo de energia do dispositivo do mês anterior com outros usuários que utilizam o mesmo servidor. Além disso, o modo de economia de energia permite o gerenciamento direto do consumo de energia, ajustando o brilho do display ou definindo programações de brilho. Esses ajustes de brilho permitem que os usuários prevejam mudanças no consumo de energia, facilitando um gerenciamento de energia mais eficaz.
Relatório de análise
Com o LG ConnectedCare, os usuários podem personalizar os destinatários e a frequência (a cada duas semanas ou a cada mês) da entrega com base em suas preferências.
Relatório de status da licença
O relatório fornece uma visão geral dos problemas do dispositivo, o status do gerenciamento de licenças, recomendações para outras configurações e um histórico das operações do dispositivo.
* Essa imagem é apenas para fins ilustrativos.
Relatório de status de problemas
Com o Relatório de status de problemas, o usuário pode receber várias informações sobre os problemas ocorridos com os dispositivos registrados durante o período específico selecionado.
• Resumo de problemas
• Os 3 principais problemas que ocorreram com frequência
• Informações detalhadas sobre 6 problemas principais no guia de autoverificação (temperatura, sinal baixo, ventilador, monitor de tempo de atividade, tempo de ida e volta, detecção de infecção)
Gerenciamento de energia
Os recursos são apresentados ao usuário em formato de relatório, detalhando o consumo de energia anual e por hora, identificando os principais grupos consumidores de energia e listando os dispositivos sem o Modo de economia de energia habilitado. Essa visão geral abrangente tem como objetivo melhorar o gerenciamento e a eficiência de energia no espaço de trabalho.
Relatório de segurança e orientações
Fornece informações sobre problemas de segurança que ocorreram no espaço de trabalho. Além disso, oferece orientação sobre como lidar com problemas de segurança que ocorrem com frequência.