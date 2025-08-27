We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.
Dê o próximo passo no setor de publicidade utilizando suas telas
Descubra o LG DOOH Ads, uma plataforma abrangente de publicidade Digital Out-Of-Home (DOOH) que transforma telas comuns em espaços dinâmicos de publicidade. Essa solução poderosa facilita a monetização de telas existentes, permitindo que os proprietários de telas recebam e exibam anúncios sem esforço, sem contato direto com os anunciantes, abrindo caminho para novas oportunidades de negócios.
Gerenciamento de anúncios
Os proprietários de mídia estão interessados em aproveitar suas telas para aumentar a lucratividade, muitas vezes usando a publicidade como abordagem principal. Portanto, o gerenciamento eficaz de anúncios é uma tarefa fundamental. O LG DOOH Ads é uma plataforma que conecta proprietários de mídia com anunciantes, simplificando as interações para eles e aumentando a eficácia e o impacto dos anúncios. Ele funciona como um ponto de acesso único, permitindo que os usuários gerenciem anúncios diretos e programáticos, além de monitorar os dados do público* sem problemas.
* A conexão com soluções externas é necessária para a otimização da publicidade e pode resultar em custos adicionais.
Duas maneiras de operar anúncios
Anúncios diretos
Os proprietários de mídia, que possuem e operam displays, interagem diretamente com os anunciantes para garantir o conteúdo publicitário e exibi-lo em suas telas. Muitas vezes, eles precisam ajustar os materiais criativos para personalizar substancialmente os materiais publicitários para seus ambientes específicos. Com o LG DOOH Ads, eles podem expor anúncios em vários displays de forma conveniente.
Anúncios programáticos
Os proprietários de mídia se conectam com os anunciantes por meio de uma plataforma especializada, como o LG DOOH Ads. Em colaboração com empresas de tecnologia de anúncios, o LG DOOH Ads gerencia uma coleção de conteúdo de anunciantes e o fornece aos editores. Os proprietários dos displays agora podem ignorar a pesquisa de conteúdo publicitário e veicular vários anúncios em seus monitores sem problemas.
* A receita dos anúncios será compartilhada entre o proprietário da mídia e a LG, e a receita pode variar dependendo do anúncio.
Máxima conveniência
A solução DOOH Ads da LG apresenta um módulo robusto de anúncios programáticos. Ela fornece uma gama diversificada de configurações personalizáveis para proporcionar a experiência de usuário mais conveniente e o destino preciso do conteúdo de publicidade.
Configuração de anúncios programáticos
Triagem de anúncios
Filtre tipos específicos de conteúdo publicitário no seu display. Por exemplo, o conteúdo de uma marca de café pode ser excluído da veiculação em cafeterias, permitindo a colocação ideal de anúncios.
Configuração de idioma
Os proprietários de mídia podem especificar o idioma dos anúncios para garantir que o conteúdo seja regionalmente preciso e repercuta no público local.
* As opções de idioma podem ser limitadas ou variar de acordo com o país.
Preço inferior
A definição de preços facilita a comunicação clara entre anunciantes e editores, ajudando os anunciantes a estimar os custos de mídia e os editores a gerenciar suas receitas de forma eficiente.
Aprovação de conteúdo
Os editores têm a opção de aprovar automaticamente todo o conteúdo ou excluir substancialmente os materiais que entrem em conflito com seus valores ou ética comercial.
Otimização da publicidade
A simples exibição de anúncios pode não alcançar os resultados desejados. O LG DOOH Ads aumenta a eficácia dos anúncios por meio da otimização baseada em dados de atenção. Usando visão computacional, o sistema mede o engajamento do público para adaptar a frequência dos anúncios, aumentando assim o impacto da mídia exibida.
* A conexão com soluções externas é necessária para a otimização da publicidade e pode resultar em custos adicionais.
Monitoramento do engajamento do público com câmeras
Vários materiais criativos são analisados coletivamente, com dados de atenção coletados por meio de câmeras para identificar o conteúdo mais envolvente.
Geração de receita
O LG DOOH Ads conecta editores com anunciantes, habilitando-os a exibir suas mensagens em mais telas e ajudando os proprietários de mídia a obter anúncios de qualidade para suas exibições. Nossa solução pode ajudar a aumentar a receita por meio de técnicas inteligentes de publicidade e cria sinergia entre todas as telas existentes, permitindo avanços contínuos sem a necessidade de dispositivos adicionais.
* A receita dos anúncios será compartilhada entre o proprietário da mídia e a LG, e a receita pode variar dependendo do anúncio.
Painel e relatórios
Agora, a faixa do status atual e o monitoramento de dados históricos em vários dispositivos estão mais simples do que nunca. O painel intuitivo e os relatórios detalhados do LG DOOH Ads oferecem uma visão geral rápida das operações abrangentes de publicidade, simplificando o gerenciamento.
Painel
O Painel do LG DOOH Ads permite que os usuários monitorem facilmente o status do dispositivo, do local e da receita de anúncios programáticos.