About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Essa imagem destaca a sinalização digital em um espaço externo, exibindo uma variedade de anúncios que abrangem tópicos como música, viagens e beleza.

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

Dê o próximo passo no setor de publicidade utilizando suas telas

Descubra o LG DOOH Ads, uma plataforma abrangente de publicidade Digital Out-Of-Home (DOOH) que transforma telas comuns em espaços dinâmicos de publicidade. Essa solução poderosa facilita a monetização de telas existentes, permitindo que os proprietários de telas recebam e exibam anúncios sem esforço, sem contato direto com os anunciantes, abrindo caminho para novas oportunidades de negócios.

Fale conosco

Gerenciamento de anúncios

Os proprietários de mídia estão interessados em aproveitar suas telas para aumentar a lucratividade, muitas vezes usando a publicidade como abordagem principal. Portanto, o gerenciamento eficaz de anúncios é uma tarefa fundamental. O LG DOOH Ads é uma plataforma que conecta proprietários de mídia com anunciantes, simplificando as interações para eles e aumentando a eficácia e o impacto dos anúncios. Ele funciona como um ponto de acesso único, permitindo que os usuários gerenciem anúncios diretos e programáticos, além de monitorar os dados do público* sem problemas.

* A conexão com soluções externas é necessária para a otimização da publicidade e pode resultar em custos adicionais.

Gerenciamento de anúncios

Duas maneiras de operar anúncios

Esse diagrama descreve a configuração do LG DOOH Ads para anúncios diretos e anúncios programáticos. Ele apresenta os anunciantes à esquerda, o LG DOOH Ads no centro e os proprietários de mídia (que também são proprietários de sinalização) à direita, ilustrando que o LG DOOH Ads está disponível para qualquer tipo de anúncio.

Anúncios diretos

Os proprietários de mídia, que possuem e operam displays, interagem diretamente com os anunciantes para garantir o conteúdo publicitário e exibi-lo em suas telas. Muitas vezes, eles precisam ajustar os materiais criativos para personalizar substancialmente os materiais publicitários para seus ambientes específicos. Com o LG DOOH Ads, eles podem expor anúncios em vários displays de forma conveniente.

Anúncios programáticos

Os proprietários de mídia se conectam com os anunciantes por meio de uma plataforma especializada, como o LG DOOH Ads. Em colaboração com empresas de tecnologia de anúncios, o LG DOOH Ads gerencia uma coleção de conteúdo de anunciantes e o fornece aos editores. Os proprietários dos displays agora podem ignorar a pesquisa de conteúdo publicitário e veicular vários anúncios em seus monitores sem problemas.

* A receita dos anúncios será compartilhada entre o proprietário da mídia e a LG, e a receita pode variar dependendo do anúncio.

Máxima conveniência

A solução DOOH Ads da LG apresenta um módulo robusto de anúncios programáticos. Ela fornece uma gama diversificada de configurações personalizáveis para proporcionar a experiência de usuário mais conveniente e o destino preciso do conteúdo de publicidade.

Essa imagem mostra um homem e uma mulher ao lado de um monitor que exibe as opções de anúncios programáticos do LG DOOH Ads, destacadas por ícones simples. Ele indica que os usuários podem definir preferências como filtragem de conteúdo, configurações de idioma, configurações de preço mínimo e aprovação de conteúdo.

Configuração de anúncios programáticos

Triagem de anúncios

Filtre tipos específicos de conteúdo publicitário no seu display. Por exemplo, o conteúdo de uma marca de café pode ser excluído da veiculação em cafeterias, permitindo a colocação ideal de anúncios.

Configuração de idioma

Os proprietários de mídia podem especificar o idioma dos anúncios para garantir que o conteúdo seja regionalmente preciso e repercuta no público local.

* As opções de idioma podem ser limitadas ou variar de acordo com o país.

Preço inferior

A definição de preços facilita a comunicação clara entre anunciantes e editores, ajudando os anunciantes a estimar os custos de mídia e os editores a gerenciar suas receitas de forma eficiente.

Aprovação de conteúdo

Os editores têm a opção de aprovar automaticamente todo o conteúdo ou excluir substancialmente os materiais que entrem em conflito com seus valores ou ética comercial.

À esquerda, uma mulher assiste a uma tela de sinalização digital que exibe um anúncio de um concerto de música clássica, enquanto, à direita, outra pessoa verifica os dados de atenção.

Otimização da publicidade

A simples exibição de anúncios pode não alcançar os resultados desejados. O LG DOOH Ads aumenta a eficácia dos anúncios por meio da otimização baseada em dados de atenção. Usando visão computacional, o sistema mede o engajamento do público para adaptar a frequência dos anúncios, aumentando assim o impacto da mídia exibida.

* A conexão com soluções externas é necessária para a otimização da publicidade e pode resultar em custos adicionais.

Essa imagem mostra a visualização da própria sinalização digital, demonstrando como ela analisa os dados de tráfego de pedestres das pessoas próximas.

Monitoramento do engajamento do público com câmeras

Vários materiais criativos são analisados coletivamente, com dados de atenção coletados por meio de câmeras para identificar o conteúdo mais envolvente.

Essa imagem mostra a sinalização digital dentro de uma cafeteria exibindo um anúncio de serviços de entrega rápida.

Geração de receita

O LG DOOH Ads conecta editores com anunciantes, habilitando-os a exibir suas mensagens em mais telas e ajudando os proprietários de mídia a obter anúncios de qualidade para suas exibições. Nossa solução pode ajudar a aumentar a receita por meio de técnicas inteligentes de publicidade e cria sinergia entre todas as telas existentes, permitindo avanços contínuos sem a necessidade de dispositivos adicionais.

Essa imagem mostra balões de fala de um anunciante e de um proprietário de mídia comentando por que o LG DOOH Ads traz vantagens para eles.

* A receita dos anúncios será compartilhada entre o proprietário da mídia e a LG, e a receita pode variar dependendo do anúncio.

Painel e relatórios

Agora, a faixa do status atual e o monitoramento de dados históricos em vários dispositivos estão mais simples do que nunca. O painel intuitivo e os relatórios detalhados do LG DOOH Ads oferecem uma visão geral rápida das operações abrangentes de publicidade, simplificando o gerenciamento.

Painel

O Painel do LG DOOH Ads permite que os usuários monitorem facilmente o status do dispositivo, do local e da receita de anúncios programáticos.

Relatórios

Os dados dos dispositivos e o conteúdo armazenado no servidor em nuvem são utilizados para produzir relatórios para anunciantes e editores, facilitando a tomada de decisões mais informadas.