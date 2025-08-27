Os proprietários de mídia estão interessados em aproveitar suas telas para aumentar a lucratividade, muitas vezes usando a publicidade como abordagem principal. Portanto, o gerenciamento eficaz de anúncios é uma tarefa fundamental. O LG DOOH Ads é uma plataforma que conecta proprietários de mídia com anunciantes, simplificando as interações para eles e aumentando a eficácia e o impacto dos anúncios. Ele funciona como um ponto de acesso único, permitindo que os usuários gerenciem anúncios diretos e programáticos, além de monitorar os dados do público* sem problemas.



* A conexão com soluções externas é necessária para a otimização da publicidade e pode resultar em custos adicionais.