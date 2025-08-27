We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.
Gerencie displays nas escolas
A qualquer hora, em qualquer lugar e com mais eficiência
O LG ConnectedCare é uma solução abrangente baseada na nuvem que facilita o controle remoto e o monitoramento de dispositivos LG Signage. O recurso de monitoramento ativo detecta condições operacionais anormais em displays de sinalização, permitindo a operação ininterrupta e reduzindo o tempo de inatividade dos dispositivos.
* Programação de transmissão, File Box, Mensagem de alerta e Configurações CAP estão disponíveis somente quando adquiridos com a Licença de DMS. ** A disponibilidade do LG ConnectedCare pode variar de acordo com o modelo. Entre em contato com o escritório de vendas local para obter mais detalhes.
Estrutura do LG ConnectedCare
Com a capacidade de alterar remotamente as configurações do dispositivo e gerenciar vários dispositivos simultaneamente, o LG ConnectedCare economiza tempo e dinheiro em caras visitas ao local, o que pode ser uma solução eficaz para operadores de sinalização.
Por que uma solução baseada na nuvem é essencial?
Sem limites, de baixo custo e fácil acesso
O LG ConnectedCare é uma solução de software baseada na nuvem que opera pela Internet, em vez de ser instalada em computadores ou servidores físicos. Ele oferece uma série de benefícios para as empresas, incluindo acessibilidade em qualquer local que possua uma conexão com a Internet, custos iniciais reduzidos e manutenção e atualizações simplificadas. Usando soluções baseadas na nuvem, as empresas podem evitar os custos associados a servidores físicos, como hardware, manutenção e upgrades. Optar por um modelo de assinatura baseado na nuvem reduz as despesas operacionais e de instalação em comparação com as soluções locais, tornando-o uma opção econômica para empresas de todos os portes.
Fácil acesso pela Internet
Mais simples do que nunca, os usuários podem monitorar ou atualizar remotamente a sinalização digital a qualquer momento e em qualquer lugar pela Internet, sem a necessidade de visitar os locais fisicamente.
Menor TCO*
Por ser uma solução baseada na nuvem, ela oferece um TCO mais baixo e pode ser uma alternativa às configurações físicas no local, que exigem a configuração do servidor e custos de investimento inicial.
* TCO : Custo total de propriedade
* O TCO pode variar dependendo dos padrões de uso ou do ambiente real do usuário.
Monitoramento de dispositivos
Para proprietários de negócios, manter os displays de sinalização funcionando sem tempo de inatividade é essencial para evitar a perda de receita. O LG ConnectedCare monitora a operação adequada dos displays de sinalização, detecta erros e envia notificações por e-mail aos gerentes de TI designados. Também oferece painéis intuitivos para uma visibilidade clara dos problemas, garantindo o gerenciamento eficiente da sinalização.
Configuração e controle de dispositivos
Controle remoto
O controle remoto do dispositivo reduz a necessidade de visitas ao local.
* Pode haver um limite para o número de dispositivos que podem ser gerenciados ou conectados remotamente. Para obter mais detalhes, consulte o departamento de vendas local para confirmação.
Controle de vários dispositivos
Vários dispositivos podem ser controlados simultaneamente, sem esforço, selecionando modelos ou grupos de dispositivos e ativando o botão Controle rápido.
Clonagem automática de dados
O agrupamento de dispositivos com as mesmas configurações permite um controle conveniente. Qualquer novo dispositivo adicionado ao grupo será automaticamente atualizado usando a clonagem automática de dados.
Painel
O painel de controle permite que os administradores monitorem o status de vários dispositivos simultaneamente, ajudando-os a economizar tempo e a trabalhar com mais eficiência.
Gerenciamento de problemas de dispositivos
O status atual de todos os problemas levantados pode ser categorizado usando o recurso de filtragem, facilitando um gerenciamento mais eficaz e tempos de resposta mais rápidos.
Detecção/status de problemas
Com uma interface de usuário intuitiva para o gerenciamento eficiente de dispositivos, os usuários podem monitorar o status da conexão do dispositivo e, ao mesmo tempo, faixas de alterações na temperatura do dispositivo, velocidade do ventilador e muito mais.
Monitoramento sempre ativo
As métricas importantes dos displays são monitoradas em tempo real e alertam o usuário. Os usuários também podem verificar problemas específicos dos displays, conforme necessário.
Status do dispositivo
Os usuários podem obter facilmente uma visão geral abrangente do status de conectividade dos dispositivos.
Uma solução essencial
para instituições de ensino
O LG ConnectedCare com Licença de DMS* oferece não só controle centralizado, como também funções específicas de "Programação de transmissão" e "Mensagens de alerta" para transmitir mensagens importantes nos horários desejados na escola.
* A opção de DMS somente é ativada quando você compra uma licença de DMS.
Mensagens de programação/alerta
Com a licença de DMS do LG ConnectedCare, os usuários podem transmitir mensagens consistentes no LG CreateBoards e na sinalização digital, além de programar anúncios e lembretes específicos para cada turma.
Programação de transmissão
O administrador pode definir programações em dias e horários específicos para transmitir conteúdo, como vídeos, imagens, áudios, mensagens ou transmissão ao vivo. Além disso, os comandos de programação estão disponíveis para funções como controle de brilho e volume da tela, ligar/desligar a tela e bloqueio de tela/toque.
File Box
Cada conta do "File Box" vem com 1 GB de espaço de armazenamento para salvar e utilizar os arquivos necessários para transmitir e instalar aplicações.
* A capacidade da caixa de arquivos é limitada a 1 GB e, no momento, não há disponibilidade para expansão adicional.
Mensagens de alerta
Em situações críticas, como simulações de incêndio ou fechamento de escolas, os usuários podem transmitir prontamente alertas para os dispositivos conectados. Essas mensagens podem ser distribuídas por todo o sistema, orientando professores e alunos na implementação dos protocolos de segurança necessários.
* O administrador precisa criar manualmente a mensagem de aviso para utilizar a função de mensagem de alerta.
Configurações CAP (administração)*
Com as configurações CAP na administração, alarmes de emergência e aviso serão enviados automaticamente aos dispositivos quando ocorrerem desastres específicos. Essa funcionalidade pode ser ativada quando utilizada com a "solução Singlewire*".
Categorias de mensagens de aviso
Os seguintes alarmes de aviso de emergência serão exibidos nas telas com base na urgência e na gravidade da situação.
* Os usuários devem registrar o URL gerado pelo ConnectedCare DMS na solução Singlewire. * O Singlewire (InformaCast) é uma solução de terceiros que pode notificar sua situação de emergência e desastre para dispositivos conectados em tempo real (usando o protocolo padrão federal dos EUA).