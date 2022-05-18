A Importância da Qualidade do Ar Interno

Atualmente, a maioria das pessoas está bastante familiarizada com a ideia de proteger o meio ambiente, e aqueles que vivem em grandes cidades estão particularmente cansados dos efeitos da poluição e da necessidade de restringir seus efeitos prejudiciais. Um problema menos reconhecido é o da poluição do ar em ambientes internos e o dano que isso causa à saúde humana.



A QAI (Qualidade do Ar Interno) preocupa-se em melhorar o ar interno de edifícios. Só agora estamos percebendo a ameaça tóxica que este inimigo invisível, a poluição, exerce. A qualidade do ar interno é agora um dos fatores mais importantes quando se considera ambientes internos nos espaços. Desde hospitais a salas de enfermagem, que são particularmente suscetíveis a infecções, até lugares comuns onde passamos nosso dia a dia, como cafés, restaurantes e escritórios

De acordo com os dados mais recentes da OMS referentes a 2016, a poluição do ar interno é um dos riscos mais significativos para a saúde humana nos próximos anos. Estima-se que cerca de 3,8 milhões de mortes podem ocorrer por ano devido à má qualidade do ar interno1) - indicando a gravidade deste problema para a saúde humana e suas consequências, que incluem um fardo crescente para o sistema de saúde.



A poluição do ar externo, que influencia significativamente a qualidade do ar interno, pode ser causada por agentes usuais como fumaça ou detritos de canteiros de obra e trânsito como também por componentes orgânicos, como pólen e folhagem de plantas.



1) who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health



Embora inicialmente não seja uma noção totalmente intuitiva, com um pouco de observação torna-se evidente que a qualidade do ar interno não é apenas radicalmente afetada por componentes externos que afetam a qualidade do ar externo, como também está sujeita aos fatores inerentes aos materiais de construção, móveis e organismos vivos próximos. Poluentes internos podem ser resultantes de elementos como materiais de construção ruins, eletrodomésticos e móveis defeituosos ou degradados, circuitos elétricos mal instalados ou sem manutenção e dispositivos mecânicos, sem mencionar as ameaças de fluídos corporais provenientes dos próprios ocupantes.

Algumas fontes de poluentes internos e externos*:



- Aparelhos de combustão à combustível

- Produtos à base de tabaco

- Materiais de construção e mobiliário como:

Isolamento com amianto deteriorado, pisos, estofados ou carpetes recém-instalados, armários ou móveis feitos de certos produtos de madeira prensada.

- Produtos para limpeza e manutenção doméstica, cuidados pessoais ou hobbies.

- Sistemas de aquecimento e resfriamento e aparelhos de umidificação.

- Excesso de umidade em cozinhas ou lavanderias.

- Fontes externas como:Rádon, pesticidas, ou poluição externa do ar.



*Referência: https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality

Dentre as diversas fontes de poluição, os vírus, germes e vários materiais particulados representam riscos significativos a curto, médio e longo prazo para qualquer ser humano, e a necessidade de gerenciar adequadamente essas fontes de poluentes tem sido cada vez mais reconhecida.

Os vírus se espalham através do contato direto com fluídos corporais em forma de gotículas. Especialistas dizem que o fluxo de ar e ventilação bem projetados em espaços internos podem desempenhar um papel importante na mitigação da propagação de patógenos no ar.

Antes do início do interesse sobre a propagação via área, já surgiam pedidos crescentes nos últimos anos para lidar pró-ativamente com altos valores de MP (Material Particulado) - principalmente em grandes aglomerações urbanas. As partículas MP 2,5 (menor ou igual a 2,5 milímetros) e 1,0 (menor ou igual a 1,0 micrômetros) - podem ultrapassar os cílios do nariz e garganta e serem facilmente absorvidas pelos pulmões e corrente sanguínea, tornando-as particularmente prejudiciais a seres humanos e animais. A exposição a longo prazo a materiais particulados é muito mais perigosa para crianças e indivíduos que sofrem de doenças cardíacas e respiratórias- mostrando-se uma ameaça real ao estado de saúde da sociedade moderna.