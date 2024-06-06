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Um Vilarejo com Soluções de Ar Condicionado LG: O Metaverso para Profissionais de HVAC
LG Air Solution da Europa está pronta para revolucionar a indústria de HVAC com a inauguração de um Vilarejo completo com soluções de Ar Condicionado LG, um ambiente de metaverso de ponta adaptado especificamente para instaladores HVAC. Situado como uma plataforma Spatial – um espaço virtual grátis e fácil de usar – esse empreendimento vanguardista oferece uma experiência interativa que mescla a facilidade da navegação digital com a sofisticação dos avançados produtos da LG. Pronto para ser acessado via dispositivo móvel, computador ou óculos de realidade virtual, o Vilarejo LG permite que profissionais percorram uma nova esfera de descoberta de produto e conhecimento com facilidade e velocidade. Essa plataforma digital pioneira simboliza um salto a frente, provendo um sistema de controle intuitivo que convida o usuário a explorar de uma forma compreensiva e educacional a tecnologia dos sistemas HVAC da LG.
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Exposição Permanente na LG Introduction
Dentro dos ambientes virtuais do Vilarejo LG, especialistas em climatização são recebidos em uma exibição introdutória onde as vantagens da parceria com a LG se desenrolam. A exibição contém diversas informações, detalhando o apoio que a LG oferece a seus parceiros, desde serviços meticulosos a protocolos de manutenção ágeis. Telas interativas iluminam o cômodo de serviços técnicos que a LG provê, incluindo ferramentas como o simulador de consumo de energia ENERGY Lab, análise de LATS & CFD para um planejamento preciso, cálculos de líquido refrigerante para conformidade e eficiência, e estimação interna para um controle de ambiente otimizado.
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O Vilarejo LG não é somente uma exibição temporária; é uma instalação permanente nesse cenário digital inovador, marcando um compromisso constante para o avanço do campo de HVAC. É aqui que profissionais podem não somente engajar com a proeza técnica que a LG oferece, mas também experimentar o futuro brilhante da colaboração da indústria. Com apenas alguns cliques, usuários podem pular dos benefícios teóricos das parcerias da LG com aplicações práticas para suas soluções em serviços, tudo em um espaço divertido como educacional.
Showroom de produtos: Produtos e Soluções em HVAC da LG
Entrando dentro do SHOWROOM DE PRODUTOS da LG Air Solution no metaverso, onde as maravilhas da tecnologia moderna de HVAC esperam descobertas. Os clientes B2B da LG possuem acesso exclusivo a uma exibição digital construída meticulosamente, exibindo as bombas de calor THERMA V ar-água e os robustos sistemas MULTI V VRF. Enquanto navegam pelo espaço, eles são recompensados com uma visão panorâmica de 360 graus que não apenas exibe apenas as complexidades técnicas da LG Air Solution, mas também oferece uma sensação tangível da escala real e da sofisticação do design dos produtos.
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Essa experiência imersiva no metaverso do Vilarejo LG não é apenas sobre engajamento visual; é uma oportunidade de interagir com uma variedade de soluções de serviço e manutenção da LG. Aqui, os profissionais podem aproveitar os recursos de opções avançadas de software, como o simulador eficiência energética ENERGY Lab, e aproveitar o poder analítico do LATS & CFD para uma seleção de modelos, cálculos precisos de carga de refrigerante e estimativas internas precisas. O showroom virtual de produtos não é apenas um espaço para ver e explorar; é um refúgio rico em recursos projetado para equipar os profissionais de HVAC com conhecimento e ferramentas que são tão divertidas quanto essenciais.
Showcase de produtos: Uma visão virtual de diferentes aplicações
No coração do Vilarejo LG encontra-se um SHOWCASE DE PRODUTOS interativo, engenhosamente segmentada em ambientes familiares – uma residência aconchegante, um movimentado café e um hotel sereno. Cada cenário virtual é um palco onde as soluções de ar da LG brilham, demonstrando não apenas sua integração perfeita nos espaços cotidianos, mas também seu impacto na economia de custos e na gestão ambiental.
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Os visitantes são convidados a navegar por esses cenários realistas para ver, aprender e interagir com os produtos instalados da LG. Eles testemunharão em primeira mão como o design inovador e a tecnologia avançada convergem para criar ambientes tão confortáveis quanto conscientes. É uma jornada ilustrativa que destaca os benefícios tangíveis das soluções de aquecimento e resfriamento da LG – benefícios que se estendem além do ambiente imediato para o mundo em geral. Este tour virtual é uma prova do compromisso da LG com um futuro sustentável, ao mesmo tempo em que adiciona um toque de diversão interativa à experiência de aprendizado.
Reúna-se para ver, conversar e compartilhar
Dentro do âmbito digital do Vilarejo LG, o Auditório LG e a Sala de Reuniões são os principais centros de comunicação entre os profissionais de HVAC. Este espaço virtual serve como o local perfeito para revelar novos produtos, participar de sessões de perguntas e respostas enriquecedoras e hospedar palestras informativas – tudo no conforto de sua própria casa. Aqui, os profissionais podem trocar insights, ficar a par das últimas inovações e participar ativamente da comunidade de HVAC. Esta configuração inovadora não só facilita a aprendizagem e a colaboração, mas também adiciona um elemento de entusiasmo ao desenvolvimento profissional na indústria.
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O Vilarejo LG marca um avanço significativo na forma como os instaladores de HVAC podem interagir e entender os produtos da LG por meio de uma experiência digital imersiva. O vice-presidente sênior da LG Air Solution Europa, Peter Verkempynck, expressou empolgação com o lançamento, destacando: "Este metaverso abre novas possibilidades de exploração, aprendizado e colaboração dentro da indústria de HVAC".
Esta plataforma virtual foi projetada não apenas para mostrar a tecnologia, mas para promover um envolvimento mais profundo entre os profissionais de HVAC e as soluções de HVAC de ponta da LG. É um espaço onde as fronteiras do treinamento e da colaboração tradicionais são expandidas, prometendo um futuro mais brilhante e interconectado na tecnologia de soluções aéreas.
Metaverso LG – Bem-vindo ao Vilarejo LG