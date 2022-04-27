Solução Multi Inverter e Cassete 1-via em Apartamento Duplex

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Neste apartamento duplex de 130 metros quadrados, a paisagem do entorno foi o ponto de partida para o projeto de interiores. Conforme explicam Mariana Luccisano e Henrique Feitosa, do Studio Conceptus Arquitetura, um dos desejos dos clientes era contemplar o pôr do sol pela ampla varanda. Assim, o espaço ganhou bancos em marcenaria e jardineiras com paisagismo alto, que revelam um cantinho aconchegante para o descanso ao fim do dia.
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Com estilo rústico chic inspirado em Tulum, no México, o imóvel tem uma área social ampla e integrada, na qual as formas fluidas se destacam. Além da luminosidade natural, o projeto luminotécnico foi pensado para oferecer conforto e funcionalidade. Já o aconchego é valorizado a partir das texturas naturais, como madeira, palha, forro de dendê, linho e biriba de eucalipto. E o toque de cor fica aparece nas decorações e nas cadeiras do jantar.
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Soluções que aliam funcionalidade e conforto
Por se tratar de um ambiente com dimensões generosas, os profissionais utilizaram dois Cassetes de 1-Via Multi Split, da LG. Com 12.000 BTUs cada, os equipamentos estão embutidos no forro de gesso e não interferem no visual. Estrategicamente localizados, eles garantem a temperatura perfeita em todos os momentos. Para compor o living integrado com a cozinha, os móveis contemporâneos contrastam com a mesa de jantar em madeira de demolição. No estar, o sofá com formato curvilíneo revela um toque de modernidade em tom de cinza.
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Ao chegar na área íntima, as texturas naturais seguem presentes. Na suíte, a surpresa fica por conta da sala de banho unificada ao dormitório, com forro e paredes revestidos com marcenaria.
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Os espelhos têm formato orgânico e agregam movimento, enquanto a ampla varanda abrilhanta o ambiente com a iluminação natural. Os dois Cassetes de 1-Via Multi Split 12.000 BTUs, da LG, foram envelopados de preto pelos profissionais e combinam com as luminárias embutidas no teto.
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Arquitetos
Studio Conceptus Arquitetura:
Fundado em 2010 por Mariana Luccisano e Henrique Feitosa, o Studio Conceptus Arquitetura (@studioconceptus) alia soluções funcionais e criativas para projetos de arquitetura de interiores em todo o Brasil. Hoje, o escritório com sede em Sorocaba (SP) tem à frente a arquiteta Mariana, que estuda a Arquitetura Emocional e a Neuroarquitetura, analisando os impactos dos ambientes sobre as emoções e as sensações de quem os habita. Além dos projetos, o escritório conta com o serviço de Produção de Ambientes, com vendas de produtos para a finalização decorativa.
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