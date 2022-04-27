Solução Multi Inverter e Cassete 1-via em Apartamento Duplex

Studio Conceptus Arquitetura:

Fundado em 2010 por Mariana Luccisano e Henrique Feitosa, o Studio Conceptus Arquitetura (@studioconceptus) alia soluções funcionais e criativas para projetos de arquitetura de interiores em todo o Brasil. Hoje, o escritório com sede em Sorocaba (SP) tem à frente a arquiteta Mariana, que estuda a Arquitetura Emocional e a Neuroarquitetura, analisando os impactos dos ambientes sobre as emoções e as sensações de quem os habita. Além dos projetos, o escritório conta com o serviço de Produção de Ambientes, com vendas de produtos para a finalização decorativa.