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O toca-fitas unidirecional LG está em harmonia com uma sala com móveis em tons neutros e móvel de TV de madeira.

Cassete 1-via: Solução Minimalista e Contemporânea

05/21/2022

Apartamento em Santa Barbara do Oeste

 

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Entre o minimalista e o contemporâneo

 

Com tons neutros e a textura da madeira que aquece os ambientes, esta área social inspira os bons momentos vividos pela família. O layout do ambiente e a escolha dos materiais também valoriza o conforto dos animais de estimação.

 

Neste charmoso apartamento localizado em São Paulo (SP), a área social foi especialmente pensada pela arquiteta Luiza Andrade, do escritório Entre Studio. O imóvel que totaliza 100 metros quadrados se destaca pelos tons neutros, enquanto a textura da madeira inspira o aconchego na rotina dos clientes. O conceito minimalista e contemporâneo ganha a cena a partir do mobiliário clean, das linhas retas e do toque de cor que surge nos detalhes.

Conforme explica a profissional, as soluções apresentadas para o projeto aliam sofisticação e funcionalidade. Pensando nos pets da família, até mesmo o layout dos ambientes, altura dos móveis e tecidos foram selecionados de acordo com essa característica. Tudo foi adaptado para proporcionar máximo conforto também aos mascotes. Com muito bom gosto e elegância na medida certa, o resultado é um lar acolhedor, repleto de personalidade, que harmoniza com o estilo de vida dos moradores.

Atemporal e aconchegante

Por se tratar de uma área social ampla e integrada à varanda, todos os elementos utilizados conversam entre si. A cor branca funciona como uma base neutra para toda a composição, que tem como protagonista a marcenaria e a madeira escolhida pela profissional junto aos clientes. Essa textura imponente aparece tanto no móvel da TV quanto no revestimento do teto, o que acentua a proposta aconchegante do projeto.

Por se tratar de uma área social ampla e integrada à varanda, todos os elementos utilizados conversam entre si. A cor branca funciona como uma base neutra para toda a composição, que tem como protagonista a marcenaria e a madeira escolhida pela profissional junto aos clientes. Essa textura imponente aparece tanto no móvel da TV quanto no revestimento do teto, o que acentua a proposta aconchegante do projeto.

 

Já para a climatização, pensando no conforto térmico e em soluções funcionais e eficientes devido às grandes janelas de vidro da varanda, a escolha foi pelo Cassete de 1-Via, da LG. Além disso, a arquiteta explica que os clientes optaram por esse modelo para que não fosse necessário quebrar as paredes para embutir os drenos. Assim, o equipamento foi instalado no painel de gesso acartonado desenvolvido no teto. Na sala, ele aparece na lateral, sem interferir no visual do espaço.

Junto à varanda, um cantinho de relaxamento pensado para os moradores aproveitarem em diferentes momentos. As persianas permitem o controle da luminosidade e oferecem privacidade, além de auxiliar no conforto térmico. Mais um ar condicionado foi instalado no local, garantindo a climatização perfeita para toda a área. Na lateral, as prateleiras de madeira revelam um toque natural e despojado, com adornos e plantas criando uma composição cheia de personalidade.

LUIZA ANDRADE

À frente do escritório Entre Studio (@__entre__), localizado em São Paulo, a arquiteta Luiza Andrade desenvolve projetos residenciais e corporativos, além de espaços públicos que ganham destaque no cenário urbano. Para a profissional, desenvolver ambientes que inspiram o bem viver e proporcionam qualidade de vida e conforto aos usuários é o que move a sua carreira.



Fotos: Julia Novoa Fotografia

 