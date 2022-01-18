Ar mais Limpo com Cassetes LG

Os sistemas de purificação de ar LG não são somente efetivos, são também mais convenientes. Uma solução de controle abrangente é a chave para o desempenho de qualquer sistema e a conectividade LG ThinQ oferece acesso em tempo real ao seu sistema de purificação de ar. Dados sobre a qualidade de ar são enviados aos termostatos e dispositivos de controle de forma que os usuários possam verificar de maneira atualizada a qualidade do ar em suas casas ou escritórios e gerenciá-la conforme as necessidades do espaço. O LG ThinQ também permite que os usuários acessem seus sistemas de HVAC de qualquer lugar para monitorar e controlar cada aspecto do sistema.

O design compacto do Cassete 1-via e do Cassete 4-vias também torna a instalação mais flexível e conveniente. Estas unidades de fácil instalação permitem diversos designs de interiores e facilitam a instalação para os técnicos da área. O filtro lavável torna a manutenção ainda mais fácil além de ser removido de forma simples, lavado e instalado em minutos. Purificação de ar não fica mais conveniente do que isso Seja em casas, escritórios, escolas ou shopping centers, a purificação de ar LG está mantendo a melhor qualidade de ar possível e tornando-a mais conveniente do que nunca. Experimente o melhor dos dois mundos com controle de temperatura eficiente e purificação de ar incomparável.







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