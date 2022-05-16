Assinado pela arquiteta Camila Carrasco com exclusividade para o Design Show C_, o Escritório da Startup, fica em um dos locais mais icônicos da cidade de São Paulo, a região da Avenida Paulista.

A empresa de Jules, papel interpretado por Anne Hathaway, é uma bem sucedida startup de vendas de roupas online.



Pensado para um número reduzido de frequentadores, o projeto foi estrategicamente elaborado de acordo com as novas regras de distanciamento necessárias para o atual momento, porém, sem o uso de barreiras físicas, preservando a integração entre os usuários e mantendo o conceito Open Space tão valorizado pelas startups.

Outra estratégia utilizada por Camila para trazer a sensação de aconchego ao ambiente, fazendo dele uma extensão do home office, foi minimizar o uso de mobiliário corporativo, dando preferência a peças de design e elementos comuns na decoração da maioria das residências.



O conforto térmico do escritório ficou por conta da eficiência dos equipamentos de ar condicionado LG. No espaço multiuso, a escolha foi pelo Cassete Redondo, equipamento com design inovador e moderno, especialmente desenhado para ficar aparente, imprimindo um clima industrial chic ao ambiente.

Já na sala de reuniões e jogos, a opção foi pelo Cassete de 1 Via, equipamento versátil e compatível

com o sistema Multi Inverter, que se adapta a diversos estilos de projetos por ter design discreto e altura compacta.